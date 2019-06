Tuhkarokkoepidemia on tappanut Kongossa enemmän ihmisiä kuin ebola

Verenvuotokuume ebolaan on kuollut 1 400 ihmistä Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa. Kuvassa puetaan suojavarusteita hoitajan päälle Benin kaupungissa.

Verenvuotokuume ebolaan on kuollut 1 400 ihmistä Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa. Kuvassa puetaan suojavarusteita hoitajan päälle Benin kaupungissa. Hugh Kinsella Cinningham / EPA

Kongon demokraattisessa tasavallassa ainakin 1 500 ihmistä on kuollut tuhkarokkoon. Epäiltyjä tuhkarokkotapauksia on ollut eri puolilla maata 65 000.

Kongon itäosassa leviävään verenvuotokuume ebolaan on kuollut lähes 1 400 ihmistä. Sairastuneita on ollut yli 2 000 kymmenen kuukauden aikana. Ebolaepidemia on historian toiseksi vakavin viisi vuotta sitten Länsi-Afrikassa puhjenneen epidemian jälkeen.

Huomio on kiinnittynyt enemmän erittäin vakavaan ebolaan, mutta Kongon demokraattisen tasavallan terveysministeriö julisti tiistaina myös tuhkarokkoepidemian.

Maan viranomaisten mukaan tuhkarokkoa vastaan on järjestettävä laaja rokotuskampanja, johon tarvitaan kaikki mahdollinen apu.

Huhtikuussa maassa rokotettiin 2,2 miljoonaa lasta. Uuden kampanjan tavoitteena on rokottaa vielä 1,4 miljoonaa lasta.

Ebolan osalta uutta huolta aiheuttaa taudin leviäminen Kongosta naapurimaa Ugandaan. Ugandan terveysviranomaiset tiedottivat keskiviikkona, että maassa on paljastunut kolme tautitapausta.

5-vuotias Kongon puolelta Ugandaan tullut poika on kuollut ebolaan ja kaksi hänen sukulaistaan sairastunut tautiin. Epäiltyjä tautitapauksia Ugandassa on yhteensä seitsemän.

Viranomaiset ylittävät testata kaikki maiden rajan ylittävät, mutta ihmisiä tulee rajan yli myös epävirallisia ja valvomattomia reittejä pitkin.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää perjantaina hätäkokouksen ebolan leviämisen takia.

