Herätys: Spotify muuttaa musiikkia, Helsinki-Vantaalla ruuhkahuippu, brittikonservatiivit avautuvat huumekokeiluista, sää lämpenee

Spotify on jo 10-vuotias! Ismo Pekkarinen / AOP

Kertsi alkuun – 10-vuotias Spotify vaikuttaa jo säveltäjiinkin

Spotify ja muut suoratoistopalvelut ovat muuttaneet kuuntelun lisäksi musiikin tekemisen tapoja. Muusikolle napsahtaa Spotifysta korvaus, jos kappaletta kuunnellaan 30 sekuntia. Tämän seurauksena pitkät introt häviävät ja kertosäe tulee heti biisin alkuun.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla luvassa kesälomakauden ruuhkaisimmat lähtöpäivät tilapäisjärjestelyiden keskellä

Helsinki-Vantaan lentoasemalle voi syntyä jonoja tänään torstaina ja huomenna perjantaina. Antti Kolppo / Yle

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on tänään ja huomenna luvassa kesälomakauden ruuhkaisimmat lähtöpäivät. Lentokentällä on ruuhkaa molempina päivinä erityisesti iltapäivinä kello 14–17. Ruuhkaisiin päiviin tuovat lisähaastetta käynnissä oleviin rakennustöihin liittyvät poikkeusjärjestelyt.

Brittikonservatiivit tunnustavat kilvan huumekokeilujaan: "Sain kokaiinia, mutta aivastin sen pois"

Brittien konservatiivipuolueen puheenjohtajaehdokkaat ovat maistelleet elämänsä varrella voimakkaimpiakin nautintoaineita kuin mustaa kahvia tai cappuccinoa. Anna Berkut / Alamy / AOP

Kahdeksan konservatiivipuolueen kymmenestä puheenjohtajaehdokkaasta on käyttänyt huumeita. Ehdokkaat ovat muistelleet huumekokemuksiaan toinen toistaan värikkäämmin ja koukeroisemmin tavoin. Puheenjohtajavalinnassa käydään tänään torstaina ensimmäinen karsintaäänestyskierros.

Mistä hallitus aikoo saada terveyskeskuksiin tuhat uutta lääkäriä?

Terveyskeskuslääkäreiden määrät eivät ole nousseet eikä virkoihin löydy hakijoita. Mårten Lampén / Yle

Uusi hallitus aikoo tiukentaa kiireettömän hoidon hoitotakuuta aiemmasta kolmesta kuukaudesta yhteen viikkoon. Tiukennus aiotaan toteuttaa lisäämällä tuhat uutta terveyskeskuslääkäriä. Nyt Suomessa on noin 230 terveyskeskuslääkärin vaje. Vaikka lääkäreiden määrä on kaksinkertaistunut lähelle 30 000:a, terveyskeskuslääkäreiden määrät eivät ole nousseet eikä virkoihin löydy hakijoita. Asiantuntijoiden mukaan nyt on ratkaistava ennen kaikkea terveyskeskusten lääkärikriisi.

Sää lämpenee koko maassa

Matti Huutonen / Yle

Etelästä alkaa virrata lämmintä ilmaa ja viikonloppua kohden sää lämpenee koko maassa, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen. Sade- ja ukkoskuuroja voi paikoin tulla jo torstaiaamuna länsirannikon tuntumassa. Päivän aikana ukkoskuurot ovat mahdollisia maan länsiosassa, mutta voimakkaampia ukkosia esiintynee torstai-illasta perjantai aamupäivään. Pohjoisempana pilvisyys on vaihtelevaa ja sää poutainen. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.