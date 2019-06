Netflixin Stranger Things -sarjasta tehdään mobiilipeli suomalaisin voimin

Pelin lanseeraava Next Games on tehnyt myös tv-sarja Walking Deadiin perustuvan pelin.

Suomalainen peliyhtiö Next Games kertoo kehittävänsä mobiilipeliä Netflixin suositun scifisarjan Stranger Thingsin pohjalta. Peli on määrä julkaista ensi vuonna, Next Games kertoo tiedotteessaan.

Pelistä on tulossa "lokaatiopohjainen pulmapeli, joka ammentaa visuaalista inspiraatiota 80-luvun tv-piirrossarjoista".

– Olemme suuria Stranger Things -faneja ja todella innoissamme, että pääsemme yhdessä Netflixin kanssa toteuttamaan yhteistä visiotamme Stranger Things -mobiilipelistä. Ystävyys ja seikkailut yliluonnollisessa maailmassa ovat sarjan kantavia teemoja ja keskitymmekin niiden välittämiseen mobiilipelin muodossa, Next Gamesin toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen sanootiedotteessa.

Huuhtasen mukaan yhtiö haluaa luoda pelin, joka tavoittaa Stranger Things -fanit maailmanlaajuisesti.

Lisensoituihin peleihin keskittyvä Next Games julkaisi viime kesänä The Walking Dead -televisiosarjaan perustuvan mobiilipelin ja kehittelee tällä hetkellä myös Blade Runner -elokuviin perustuvaa peliä.

Netflixin Stranger Things -sarjan kolmas tuotantokausi käynnistyy 4. heinäkuuta.