Yhdysvallat lähettää tuhat sotilasta Puolaan – Puolan presidentti: "Venäjä näyttää jälleen epäystävälliset keisarilliset kasvonsa"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi keskiviikkona, että Yhdysvallat lähettää tuhat sotilasta Puolaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reutersin mukaan sotilaiden läsnäolon tarkoitus on estää mahdollisia uhkia Venäjän suunnalta. Trump ja Puolan presidentti Andrzej Duda tapasivat keskiviikkona Valkoisessa talossa, jonka jälkeen he antoivat yhteisen julkilausuman maiden välisestä puolustusyhteistyöstä.

Dudan mukaan joukkojen tuominen Puolaan on tarpeen, sillä se vahvistaa Puolan yhteyksiä länsimaihin.

– Venäjä näyttää jälleen epäystävälliset keisarilliset kasvonsa. Venäjä etsii jatkuvasti mahdollisuuksia vallata alueitamme, Duda sanoi yhteisessä lehdistötilaisuudessa Trumpin kanssa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Trump oli aiemmin päivällä puhunut 2 000 sotilaan mahdollisesta lähettämisestä Puolaan. Maassa on jo tällä hetkellä noin 5 000 yhdysvaltalaissotilasta Nato-joukkojen kierron vuoksi. Trumpin mukaan Puola on nyt rakentamassa tiloja uusille joukoille. Sotilaat on määrä siirtää Puolaan naapurimaasta Saksasta.

Reutersin mukaan Duda harkitsee tukikohdan nimeämistä Fort Trumpiksi eli Trumpin linnakkeeksi.

Trump tapaa Putinin kahden viikon päästä

Trumpin on määrä tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin kahden viikon päästä Japanissa. Sotilaiden lähettämisen arvellaan olevan siirto, jolla huomioidaan Nato-liittolaisen Puolan tarpeita, mutta ei kuitenkaan suututeta liikaa Putinia.

– Toivon, että Puola ja Venäjä tulevat olemaan hyvissä väleissä. Toivon myös, että meillä tulee olemaan hyvät välit Venäjän kanssa, Trump sanoi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg antoi aiheesta lausunnon, jonka mukaan joukkojen siirto on tervetullut liike.

– Tämän päivän ilmoitus on osa Naton harkittua, puolustuksellista ja suhteellista toimintaa pelotteen ja puolustuksen vahvistamiseksi, Stoltenberg muotoili.