Kongressi haluaa torpata Trumpin asekaupat Saudi-Arabiaan – Myös omalta puolueelta kritiikkiä: "Poistetaan poikkeusvaltuudet"

Yhdysvaltain kongressi yrittää torpata presidentti Donald Trumpin hallinnon asekaupat Saudi-Arabiaan. Asekauppaa vastustavat kongressiedustajat yli puoluerajojen sekä edustajainhuoneessa että senaatissa.

Senaatti esitteli asekaupat torppaavia säädöksiä jo viime viikolla, ja edustajainhuone teki samoin keskiviikkona.

Vielä ei ole tiedossa, milloin kongressi äänestää asekauppojen torppaamisesta.Trumpin hallinto ilmoitti viime kuussa käyttävänsä hätätilavaltuuksia kongressin kiertämiseen myydäkseen 8,1 miljardin dollarin arvosta aseita Yhdysvaltain liittolaisille Saudi-Arabialle, Arabiemiirikunnille ja Jordanialle.

Normaalisti kongressin pitäisi hyväksyä asekaupat, mutta hallinto perusteli kongressin ohittamista Iranin aiheuttamalla uhkalla. Hallinnon mukaan pikaiset asekaupat ovat tärkeitä, jotta arabiliittolaisten puolustuskyky säilyy vahvana.

Kongressissa Trumpin toiminta on suututtanut paitsi demokraatit myös monet republikaanit. Kongressissa ollaan edelleen käärmeissään Saudi-Arabialle viimesyksyisen sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhan takia. Yhdysvalloissa asunut Khashoggi kirjoitti kriittisesti Saudi-Arabian kruununprinssistä Mohammed bin Salmanista, ja saudiagentit murhasivat hänet Istanbulissa.

Lainsäätäjät ovat huolissaan myös siitä, että yhdysvaltalaisia aseita voitaisiin käyttää siviilejä vastaan Jemenissä. Saudi-Arabian johtama liittouma käy sotaa Jemenin hallituksen puolella huthikapinallisia vastaan.

"Ei ole mitään hätätilaa"

Monien kongressiedustajien mielestä Iran on vain veruke hätätilavaltuuksien käyttämiselle.

– Ei ole mitään hätätilaa. Se on pötyä, se on keksittyä, se on lain väärinkäyttöä, sanoi edustajainhuoneen ulkoasiainkomitean puheenjohtaja, demokraatti Eliot Engel.

Samassa komiteassa istuva republikaani Michael McCaul kutsui hätätilavaltuuksien käyttämistä valitettavaksi, ja huomautti että asekaupat arabiliittolaisille tuskin voivat olla kovin kiireellisiä, koska aseet toimitetaan vasta yli vuoden päästä.

Trumpin läheisiin liittolaisiin kuuluva republikaanisenaattori Lindsey Graham väläytti keskiviikkona, että presidentiltä voitaisiin ottaa pois joitakin poikkeusvaltuuksia.

– Poistetaan poikkeusvaltuudet, Graham sanoi Washington Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

– En olisi ollut valmis siihen aiemmin, mutta tämän hallinnon viimeisimmän liikkeen jälkeen olen kyllä.

Jos kongressi äänestää asekauppojen torppaamisen puolesta, Trump voi käyttää veto-oikeuttaan ohittaakseen kongressin uudelleen. Veton kumoaminen vaatii kongressissa kahden kolmasosan enemmistön.