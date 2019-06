Meksiko syyttää kuuluisaa muotitaloa kultuurisesta omimisesta – muotimaailman halutaan välttävän vääränlaista lainaamista

View this post on Instagram

@carolinaherrera resort 2020 por @wesgordon Wes Gordon, quien lleva un año frente a Carolina Herrera, destaca en la generación de diseñadores jóvenes inyectando energía y trayendo al presente el ADN de casas neoyorquinas. Para la colección resort de Herrera, Gordon cita Oaxaca como una de sus fuentes de inspiración, de la propuesta destaca un vestido en jersey con estampado de sarape. Los looks propuestos por #WesGordon presentan la versión #CarolinaHerrera de distintos elementos de varios trajes típicos mexicanos que se fusionan con la pregunta que el diseñador se ha estado haciendo desde que fue nombrado Director Creativo de la casa de moda: ¿Cómo se viste una dama en el tiempo contemporáneo y la era del hype? Gordon contesta incorporando Herrera-ismos como las mangas abullonadas, vestidos voluminosos pero prácticos y retransformando la camisa blanca (ícono de la casa Herrera) para crear piezas auténticas a la esencia de la casa y que se leen como frescas. A lo largo de la colección Gordon también jugó con la sastrería, creando piezas sólidas pero con una sensibilidad inherente, sastrería para mujeres, no sastrería que aspira a decirle a las mujeres ‘MAN UP!’ Gordon nos dice que la dama actual no solo es una socialité que atiende galas y con esto, trae a Herrera al presente.