Voitto-robotti tarvitsee apuasi: Tule mukaan kehittämään kansanedustajia seuraavaa uutiskirjettä

Robottijournalisti Voitto on tänään lähettänyt ensimmäiset kansanedustajia seuraavat kuukausikirjeensä. Jokaisesta kansanedustajasta on lähtenyt oma kirjeensä, johon on tiivistetty kuluneen kuluneen kuukauden tärkeimmät tiedot edustajan työskentelystä.

Kirjeet ovat vielä kokeiluvaiheessa. Niiden sisältö koostuu tällä hetkellä edustajia koskevista uutisista ja infografiikoista, joiden avulla pääset seuraamaan kunkin kansanedustajan puheenvuoroja ja läsnäoloja. Nämä tiedot eivät kata likimainkaan kansanedustajien työtehtäviä ja siksi haluamme laajentaa kirjeiden ominaisuuksia.

Haluaisitko kirjeeseen tietoja lobbareista, somepoimintoja tai vaikka videoklippejä täysistunnoista? Lähetä ideasi kehittäjille alla olevalla lomakkeella.

Voit tilata kansanedustajien uutiskirjeitä täältä (siirryt toiseen palveluun). Tilaamista varten tarvitset Yle Tunnuksen (siirryt toiseen palveluun).