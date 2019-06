Geologit tunnistivat heti itärajan kallioiden erikoiset käärmekuviot – syntyivät 2 miljardia vuotta sitten muinaisen meren pohjassa

Omalaatuiset käärmekuviot kallioissa ovat herättäneet huomiota itärajalla. Käärmekuvioita on löydetty ainakin Imatralta, Taipalsaarelta ja Lappeenrannan Joutsenosta.

Tämä kalliokäärme on peräisin Lappeenrannan Joutsenosta. Kalle Purhonen / Yle

Yle kertoi viime viikollakuvioista, joita joskus luullaan ihmisen tekemiksi.

Lue aiempi juttumme käärmekuvioista: Arkeologitkin ovat ymmällään – itärajan kallioista löytyneet salaperäiset käärmekuviot ovat edelleen vailla selitystä

Erityisesti Imatran Kiurulassa rajavyöhykkeellä oleva tarhakäärmeen näköinen kuvio on herättänyt huomiota. Kuvioon paikan päällä tutustunut arkeologi Tapani Rostedt arvioi sitä osittain ihmisen tekemäksi.

– Siinä on luultavasti ollut kalliossa luontainen halkeama tai juova, josta muinainen taiteilija on saanut inspiraation. Hän on muokannut juovaa niin, että siitä on tullut selkeämmin käärmeen näköinen, Rostedt totesi Ylelle aiemmin.

Geologit tulkitsevat asiaa toisin.

Imatran Kiurulan käärmekuvio muistuttaa hämmästyttävän paljon aitoa käärmettä. Kalle Purhonen / Yle

Syntyivät meren pohjassa

Yle sai ensimmäisen jutun jälkeen useita yhteydenottoja geologeilta, joiden mukaan käärmekuviot ovat puhtaasti luonnon muovaamia geologisia ilmiöitä. Ne alkoivat syntyä kaksi miljardia vuotta sitten syvän muinaisen meren hiekkapohjalla.

Geologi Satu Hietala Geologian tutkimuskeskuksesta kertoo, että tuolloin hiekan sekaan saostui vedestä kalkkisilikaattijuonia. Hiekka muuttui hitaasti kiilleliuskekallioksi, jonka sisällä kalkkijuonet venyivät ja muuttivat muotoaan maankuoren puristuksessa käärmemäisiksi kuvioiksi.

– Lopulta kalkkisilikaatti kului osittain pois ja jäljelle jäi käärmettä muistuttavia kuvioita kallioon, Hietala sanoo.

Kalle Purhonen / Yle

Kuvioita esiintyy eri puolilla Suomea

Kalkkisilikaattien jättämiä kuvioita kiilleliuskekallioissa esiintyy kivissä ja kallioissa eri puolilla Suomea. Käärmemäisiä kuvioita esiintyy kuitenkin erityisesti Itä-Suomessa.

– Länsi-Suomen kallioissa on enemmän pyöreitä muodostumia. Itä-Suomessa käärmemäiset kuviot ovat yleisempiä, geologi Satu Hietala kertoo.

Käärmekuviot kallioissa ovat kuitenkin melko harvinaisia Suomessa.

Eva Häkkisen omakotitalon pihalta löydetty "kalliokäärme" Haukivuoren Häkkilän kylässä Etelä-Savossa. Eva Häkkinen

Satu Hietala ei sulje pois mahdollisuutta, että ihmiset ovat voineet muokata käärmekuvioita.

– Ne ovat voineet olla ihmisten kulttipaikkojakin. Itse en ole kuitenkaan huomannut näkemissäni kuvioissa ihmisen työstön jälkiä. Kuviot ovat ilman muokkaamistakin niin vaikuttavan näköisiä, että niitä voi helposti luulla ihmisen tekemiksi.