"Painamme mielellämme kaasua" – Kemijärven sellutehdashankkeen ympäristölupa on erittäin tiukka, mutta ei estä rakentamista

Kemijärvelle sellutehdasta suunnittelevan Boreal Biorefin mukaan sen saaman ympäristöluvan ehdot ovat tiukat. Yhtiö kuitenkin katsoo, että lupaehdot voidaan täyttää, eivätkä vaatimukset estä tehtaan toteuttamista. Varsinaista investointipäätöksestä saadaan kuitenkin vielä odottaa.

Ympäristölupaa haettiin tehtaalle, joka tuottaa alkuvaiheessa pääasiassa tavanomaista havusellua Kiinan kasvaville paperimarkkinoille. Tuotantokapasiteetiksi lasketaan noin 500 000 tonnia. Myöhemmin tuotantoa on tarkoitus siirtää enemmänkin uusien biotuotteiden, kuten mikrokiteisen sellun (MCC) ja liukosellun suuntaan.

– Ne [lupaehdot] ovat nykytasoa. Tiedossa on, että ne ovat kaikille uusille yrityksille tiukat. Yksityiskohtiin palataan, kun aluehallintovirasto julkistaa ne, Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala sanoi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ei pyynnöistä huolimatta suostunut toimittamaan lupa-asiakirjoja Ylelle sähköisesti. Lupaviraston mukaan asiakirjat ovat julkisia ja luettavissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Oulun toimipisteessä vain paperisina.

Investointipäätös kiinalaisten pääomistajien käsissä

Kemijärven biosellutehdas on Boreal Biorefin ja kiinalaisen valtionyhtiön CAMCEn yhteishanke. CAMCEn eli China CAMC Engineering Co omistaa yhdessä Silva Industri AB:n kanssa hieman yli puolet Boreal Biorefistä. Myöhemin enemmistöomistuksen on sovittu siirtyvän kiinalaiselle paperijätti Shanyingille.

Toimitusjohtaja Heikki Nivalan mukaan tulevat pääomistajat tekevät lopullisen investointipäätöksen.

– Investointipäätöksen tekevät tulevat pääomistajat. Totta kai me, jotka nyt omistamme, olemme siinä päätöksenteossa mukana. Tässä tulee tulevaisuudessa olemaan isoja omistajia, ja heidän päätös on siinä ratkaiseva, Nivala muotoilee.

Vajaan puolet Biorefistä omistavat Nivalan omistama Halla yhtiö Oy, Kemijärven entisen kaupunginjohtajan Timo E. Korvan ja Pekka Koskenrannan Sijoituskiila Oy sekä Kemijärven kehitys Oy.

Nivalan mukaan kovin tarkkaan investointipäätöksen tekemisen ajankohtaa ei voi vieläkään paljastaa. Nyt asiat ovat kuitenkin pääasiassa yhtiön omissa käsissä, kun lupa-asiat on saatu etenemään.

– Totta kai me pyrimme nyt kun on tähän asti päästy mahdollisimman nopeaan ratkaisuun. Painamme mielellämme kaasua. Näistä näkyvistä investointihankkeista haluamme olla ensimmäinen joka kertoo investointipäätöksestään, Nivala sanoo.

Boreal Bioref haki ympäristöluvan ohella myös poikkeuslupaa töiden aloittamiseksi, jonka AVI myönsi hakemuksen mukaisesti.

Boreal Biorefin sellutehdasta suunniteltu Itä-Lappiin, Kemijärvelle. Metsä Group puolestaan suunnittelee miljardin sellutehdasinvestointia Kemiin. Harri Vähäkangas / Yle

Kova kisa pohjoisen puista

Tehdas käyttäisi yhtiön omien laskelmien mukaan vuosittain noin 2,8 miljoonaa kuutiometriä pääasiassa mäntypuuta. Tästä paikallisilta sahoilta saatavaa haketta olisi noin puoli miljoonaa kuutiometriä.

Boreal kilpailee osittain samoista leimikoista kuin Kemiin tulossa oleva Metsä Groupin sellutehdas ja Kemin Ajokseen suunniteltu Kaidin biopolttoainelaitos. Metsä Groupin toimitusjohtaja Ilkka Hämälä on arvioinut julkisuudessa (siirryt toiseen palveluun), että puuta ei pohjoisessa riitä kaikille suunnittelupöydillä oleville hankkeille.

Toimitusjohtaja Heikki Nivalan mukaan ympäristöluvan saaminen on Biorefille erittäin tärkeää.

– Ulkopuoliset ovat tehneet tästä vähän tällaisen kilpailuasetelman. Nyt voidaan tietenkin sanoa, että olemme sillä tavalla paalupaikalla, että meillä on nyt ympäristölupa ja voidaan edetä investointipäätöstä kohti, Nivala sanoo.

Bioref kertoo sillä olevan kahdeksan sopimusta puun hankinnasta. Pääasiallinen hankinta-alue on yhtiön mukaan Itä-Lapista Koillismaalle ulottuvalla alueella. Tuotantolaitos on Biorefin mukaan nopeasti kasvavien ja harvennuksen tarpeessa olevien nuorten metsien keskellä, mikä parantaa raaka-aineen hankintamahdollisuuksia taloudellisesti.

Tehdas vetoaa Luonnonvarakeskuksen syksyllä julkistamiin laskelmiin ja laskee, että hakkuita voidaan lisätä Pohjois-Suomessa eli Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 600 000 kuutiometriä vuodessa. Luke on sittemmin tarkistanut alaspäin arviotaan kestävistä hakkuumääristä.

– Olemme sillä tavalla paalupaikalla, että meillä on nyt ympäristölupa ja voidaan edetä investointipäätöstä kohti, sanoo Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala. Markku Pitkänen / Yle

Kolme miljardihanketta vireillä Lapissa

Jos investointipäätös tehdään pian, voisi Boreal Biorefin sellutehtaan rakentaminen alkaa tänä vuonna. Tehdas olisi valmis tuotantoon kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 2021. Aikataulu on venynyt alkuperäisestä: investointipäätöstä ja rakennustöiden aloittamista on odotettu jo pari vuotta.

Kemijärven sellutehtaan rakentaminen maksaisi Boreal Biorefin mukaan noin 950 miljoonaa euroa. Tehdas työllistäisi alle 200 ihmistä, mutta rakennusvaiheen ja puunhankinnan työllisyysvaikutukset olisivat moninkertaiset.

Kemijärvelle suunniteltu tehdas on kolmas Lapissa vireillä olevista suurista metsäteollisuushankkeista. Metsä Group kertoi huhtikuun lopulla aloittavansa Kemin tehtaiden uudistuksen suunnittelun. Miljardi-investointi lisäisi Kemin tehtaan puunkäytön kolminkertaiseksi 7,5 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Metsä Groupin tehdashanke on hieman jäljessä Kemijärven Boreal Biorefin hanketta, sillä sen ympäristöluvitus on vasta alkanut. Metsä Group arvelee voivansa tehdä lopullisen investointipäätöksen alkuvuodesta 2020.

Kolmas, joskin viime aikoina hieman hiljaiseloa viettänyt metsäteollisuushanke Lapissa on Kemiin suunniteltu Kaidin biojalostamo. Hanke on saanut ympäristö- ja vesitalousluvan, mutta sen jälkeen julkisuudessa on keskusteltu muun muassa Kaidin kiinalaisen taustayhtiön rahoitusvaikeuksista.

