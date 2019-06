Tiedätkö mitä tehdä jos eksyt? Älä hätäänny, luontoa havainnoimalla voit päästä taas kartalle

Jos metsäreissulla suuntavaisto katoaa, luontoa lukemalla ja tarkkailemalla voi hyvinkin päätellä missä suunnassa on pohjoinen ja missä taas etelä. Metsähallituksen luontovalvoja Esa Vuomajoki neuvoo eksynyttä heti aluksi rauhoittumaan.

– Kannattaa istahtaa miettimään rauhassa. Jos taas miettii vain sitä, että on eksyksissä, niin sitten kyllä katoaa se viimeinenkin horisontti. Mutta jos istuskelee hetken, niin silloin voi huomata, että mihin suuntaa pitää jatkaa, neuvoo Vuomajoki.

– Jos taas on niin eksyksissä, ettei ole minkäänlaista hajua pohjoisesta tai etelästä, niin apu löytyy ympäröivästä luonnosta, kasveista ja puista. Oli kyseessä sitten tunturi tai havumetsä, suunnan kyllä löytää, kertoo Vuomajoki.

Myös kivet voivat näyttää ilmansuunnan. Kiven eteläpuolella ei kasva sammalta tai jäkälää niin paljon ja varsinkin tunturissa sen huomaa helposti.

Kivien sammalkasvustosta voi nähdä ilmansuunnan varskinkin tunturissa. Saara Tynys / Metsähallitus

– Myös puista voi nähdä ilmansuunnat. Suurimmat ja enimmät oksat kaartuvat etelän suuntaan. Tunturissa ei tietenkään ole puita, mutta siellä taas varpua kiskaisemalla voi nähdä mihin suuntaan juuret lähtevät. Varpujen juuret ovat pohjoisessa ja muutoin kasvi kurottaa etelään.

– Näistä merkeistä voi jo päätellä ilmansuunnan ja kulkija pääsee taas kartalle, vaikka ei maita tuntisikaan, sanoo Vuomajoki.

Myös tuuli voi olla eksyneen metsänkulkijan apuna.

– Kun lähtee metsäreissuun, niin aina jostakin suunnasta tuulee. Ennen kuin on edes eksynyt, niin kannattaa huomioida tuulensuunta. Jos ensin tuulee vasemmalta puolelta ja sitten yhtäkkiä oikealta puolelta tai tuuleekin niskaan, tietää että on menossa väärään suuntaan. Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon, kun metsässä liikkuu, neuvoo Esa Vuomajoki.

Tekniikasta turvaa kulkijalle

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa on tärkeä apu poliisille ja pelastusviranomaiselle kadonneiden etsinnöissä. Vuonna 2018 vapaaehtoisella pelastuspalvelulla oli yhteensä 362 pelastustehtävää, joista 211 oli etsintätehtäviä. Pohjois-Suomessa Vapepa osallistui yhteensä 33 etsintätehtävään.

Suomen punaisen ristin Lapin piirin valmiuspäällikkö Annikki von Pandy kertoo, että Lapissa Vapepa on järjestänyt yhdessä poliisin kanssa paljon koulutuksia vapaaehtoisille. Vapaaehtoisiin on saatu mukaan niin paliskuntia kuin kylätoimintaryhmiä.

– Paikallisina he tuntevat tienoot. Ja kun on koulutettua väkeä, niin poliisi tuntee ja tietää mitä vapaaehtoiset osaavat, sanoo von Pandy.

Vapepan toimintaan osallistui viime vuoden aikana yhteensä 3 650 vapaaehtoista. Harvaanasutuilla alueilla vapaaehtoisten toiminta on erityisen tärkeää pitkien etäisyyksien ja vähäisempien viranomaisvoimien vuoksi. Vapaaehtoiset voivat aloittaa ensimmäiset toimenpiteet ja suorittaa lähietsintää poliisin ohjeiden mukaan, vaikka poliisi olisikin vielä kaukana.

– Vapepalla on tosi suuri merkitys jos ajatellaan laajaa Lapin aluetta. Mitä enemmän meillä on koulutettua vapaaehtoisporukkaa poliisin avuksi, niin sehän on aina etu sille joka on kadonnut, toteaa von Pandy.

Suomen punaisen ristin Lapin piirin valmiuspäällikkö Annikki von Pandy kehottaa jokaista lataamaan Suomi 112 -sovelluksen puhelimeensa. Jarmo Honkanen / Yle

Myös nykytekniikka on metsässä kulkijan apuna. Erilaisilla apuvälineillä kulkija voi itse lisätä turvallisuuttaan. Toisaalta myös kadonneen etsinnöissä käytettävät laitteet ovat kehittyneet. Paikannukseen löytyy karttasovelluksia ja RPAS-laitteita, kuten drooni.

– Olipa kyseessä sitten päiväretki tai pidempi retki, niin kaikkein tärkeintä on kertoa minne menee, milloin palaa ja ilmoitetaan kun palataan. Sen lisäksi laitetaan puhelimeen Suomi 112 -sovellus ja varustaudutaan säänmukaisesti.

– Pidemmälle reissulle otetaan mukaan kartta ja kompassi ja ennen kaikkea varmistetaan niiden käyttötaito. Avaruuslakana, pieni lämpöpeitto mahtuu reppuun tai taskuun, se on a ja o, koska se auttaa suojautumaan sateelta ja säilyttää ihmisen lämpötalouden, neuvoo Annikki von Pandy.