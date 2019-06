Terveys- ja vegaanijäätelöt tekevät nyt kauppansa – jäätelöiden suunnittelija kertoo, mitä jätskialtaille on luvassa

Jäätelöalalle on tullut viime vuosina paljon uusia yrittäjiä. Tämä on vaikuttanut jäätelövalikoiman laajenemiseen.

Mistä on kyse?

Hyvinvointi- ja terveystrendi on saavuttanut jäätelöaltaat. Ingman-jäätelöiden markkinointipäällikkö Hilla Carpén on varma, että tulevaisuudessa ns. "terveysjäätelöitä" tulee entistä enemmän markkinoille.

– Jäätelöistä voi tehdä terveellisempiä esimerkiksi niin, että mehujään kaltaisessa tuotteessa käytetään pelkkää hedelmäpyreetä. Sitten on myös proteiinijäätelöitä ja vähäkalorisia jäätelöitä, Carpén kertoo.

Myös vegaanisille jäätelöille on selvä kysyntä ja niitä tullaan markkinointipäällikön mukaan näkemään tulevaisuudessa enemmän.

Carpén muistuttaa, että valtaosa kuluttajista pitää perinteisistä kermajäätelöistä, eikä niiden asema ykköstuotteena ole vielä toistaiseksi uhattuna. Terveystuotteiden vastapainoksi täyteläiset ja "överit" jäätelöt kiinnostavat tällä hetkellä jäätelökansaa. Myös tältä puolelta on odotettavissa lisää tuotteita.

Kuka ja mitä?

Hilla Carpén kuuluu niihin ihmisiin, jotka päättävät tulevaisuuden jäätelöistä. Uusien jäätelöiden suunnittelussa seurataan niin globaaleja kuin myös pohjoismaisia trendejä.

Viime vuosina jäätelöaltaisiin on tullut mitä villeimpiä makuja. Jäätelöissä voi nykyään törmätä muun muassa aurajuuston tai kuusen makuun. Carpénin mukaan jäätelömarkkinoille on tullut viime vuosina paljon uusia yrittäjiä, mikä on omalta osaltaan vaikuttanut makujen kehittämiseen.

– Kuluttajia kiinnostaa entistä enemmän jäätelö. Sen takia nyt tuodaan myyntiin tosi paljon kiinnostavia makuja.

Suomalaiset ovat kuitenkin hyvin uskollisia perinteisille jäätelömauille. Vanilja, mansikka ja suklaa tekevät kauppansa vuodesta toiseen. Erikoisemmat maut jäävät monesti vain pieneksi osaksi markkinoita.

Jäätelöitä suunnitteleva Hilla Carpén sanoo, että erikoisjäätelöiden tekeminen toimii myös hyvänä markkinointikikkana.

– Kun markkinoille tulee paljon uusia tuotteita ja alalla on paljon toimijoita, niin onhan se hyvä, jos oma tuote kiinnostaa ja ehkä ylittää uutiskynnyksen.

Tätä et ehkä tiennyt

Suomalainen syö jäätelöä peräti 13 litraa vuodessa. Tämä on enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa.

Carpén perustelee suomalaisten poikkeuksellista jäätelönhimoa sillä, että maitotuotteet ovat perinteisesti hyvin suosittuja Suomessa. Jäätelö on iso osa suomalaista ruokakulttuuria.

Kaupoissa myytävät litrapakkaukset ovat myös hyvin uniikki suomalainen juttu.

– Litran pakkauksia ostetaan koteihin vuoden ympäri. Isot pakkaukset nostavat kokonaiskulutusta. Suomessa on myös todella perinteistä odottaa jäätelökioskien avautumista. Jäätelökioskilla käynti on sellainen perheen yhteinen aktiviteetti.

