Suomalainen Hongkongissa: "Tämä taistelu hävitään, mutta ei ilman sitä taistelua"

Hongkongissa viikonloppuna alkaneet protestit ovat laantuneet, mutta pinnan alla kytee edelleen, kertoo Hongkongissa työskentelevä Sari Arho Havrén.

Hän kuvailee tunnelmaa kaupungissa hermostuneeksi ja odottavaksi.

– Olen kuullut ihmisten sanovan, että kyllä tämä taistelu hävitään, mutta ei ilman sitä taistelua, Arho Havrén sanoo. Hän työskentelee Business Finlandilla Hongkongissa.

Torstaiaamun valjetessa kaduilta putsattiin rikkoutuneita sateenvarjoja, kypäriä, vesipulloja ja roskia. Edellisiltana rauhallisena alkanut mielenilmaus kärjistyi kaaokseen, kun poliisi ampui mielenosoittajia kumiluodeilla ja laukaisi väkijoukkoon kyynelkaasua. Kymmeniä joutui sairaalahoitoon.

Parhaimmillaan protesteihin on osallistunut satoja tuhansia ihmisiä. Torstaina iltapäivällä heitä oli satoja, korkeintaan tuhat.

Osasyynä protesti-innon laimentumiseen ovat myös kaupunkia piiskaavat voimakkaat rankkasateet ja ukonilma, Arho Havrén arvelee.

"Kuka tahansa Hongkongissa oleva on vaarassa"

Protesteissa on vastustettu lakimuutosta, joka läpimennessään mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen maihin, joiden kanssa Hongkong ei ole solminut luovutussopimusta. Yksi näistä on Manner-Kiina, jossa on käytössä kuolemantuomio.

Lakiluonnoksessa puhutaan tapauskohtaisesta harkinnasta. Kriitikoiden mukaan on mahdollista, että Kiina käyttää järjestelyä väärin. Osa on huolissaan siitä, onko Manner-Kiinan oikeusjärjestelmä oikeudenmukainen.

Arho Havrénin mukaan paikalliset pelkäävät, että poliittiset mielipiteet tai Kiina-kriittisyys voivat poikia syytteen ja luovutuksen Manner-Kiinaan. Esimerkiksi Hongkongissa lentoaan vaihtava voisi joutua viranomaisten haaviin.

– Jos laki menee läpi sellaisena kuin se nyt on esitetty, kuka tahansa Hongkongissa oleva on vaarassa.

Hongkongin aluejohtajan Carrie Lamin mukaan lakimuutos tilkitsee porsaanreikiä, joiden avulla rikolliset pakoilevat oikeutta. Lamin mukaan oikeusistuimet Hongkongissa turvaavat ihmisoikeuksia.

Hongkongin lakiasäätävä neuvosto päätti keskiviikkona lykätä kiistanalaisen lakimuutoksen käsittelyä.

Uutta aikaa istunnolle ei kerrottu.

Paikalliset uskovat lakimuutoksen läpimenoon

Kiinan Britannian-suurlähettiläs Liu Xiaoming sanoi BBC Newsnight -ohjelman haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että lakimuutos sai alkunsa Hongkongin hallinnon aloitteesta ja että Kiinan keskushallinto ei antanut määräystä tai ohjetta lakimuutoksen tekemiseksi.

Arho Havrénin mukaan ihmiset miettivät, antaako suurlähettilään julkilausuma mahdollisuuden pistää lakimuutos hyllylle pitkäksikin aikaa.

Nyt odotetaan, mitä tapahtuu seuraavaksi.

– Suurin osa niistä, joiden kanssa olen puhunut, on silti sitä mieltä, että tämä laki menee läpi ennemmin tai myöhemmin.

Mielenosoitukset rajautuneet pienelle alueelle

Sadat tuhannet mielenosoittajat pakkautuivat protesteissa Hongkongissa Central-kaupunginosaan, hyvin rajatulle alueelle Hongkongin saaren pohjoisrannalle. Siellä Admiralty-nimisellä alueella sijaitsevat hallintorakennukset, joissa lakimuutosta oli tarkoitus käsitellä.

Arho Havrénin mukaan protestit eivät ole näkyneet kaupunkikuvassa tämän alueen ulkopuolella.

Arho Havrénin työpaikka Suomen konsulaatti sijaitsee monien muiden suurlähetystöjen tavoin Centralissa. Hän kertoo pääseensä työpaikalleen sujuvasti, vaikka osa teistä on suljettuna. Myös metro Admiraltyyn kulki torstaina aamulla normaaliin tapaan. Keskiviikkona ainakin osa hallintoalueen metroaseman uloskäynneistä oli kiinni.

Hongkongissa ei Arho Havrénin mukaan ole vaarallista, jos pysyttelee mielenosoitusten ulottumattomissa.

– Täällä mielenosoittajille ei tule mieleenkään, että he rupeaisivat rikkomaan ikkunoita tai vahingoittamaan kenenkään omaisuutta.

Sunnuntaina Hongkongin kaduille pakkautui satoja tuhansia, järjestäjien mukaan jopa miljoona mielenosoittajaa. Uusi mielenilmaus on suunnitteilla tulevalle sunnuntaille.

Kuolemanrangaistus torppaa luovutukset Suomesta

Suomi ja Hongkong ovat solmineet kahdenvälisen luovutussopimuksen (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2013. Siinä osapuolet ovat sopineet, että kumpikin voi kieltäytyä omien kansalaistensa luovuttamisesta toiselle.

Suomen perustuslaissa säädetään (siirryt toiseen palveluun) myös, että Suomi ei luovuta muiden maiden kansalaisia maihin, joissa heitä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Lähteet: Reuters