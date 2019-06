Yhdysvaltain kauppapolitiikan tulevaisuudesta paljon epävarmuutta – Wärtsilä toivoo jäitä hattuun Washingtonissa

Yhdysvaltain talouden kymmenen vuoden nousukausi on poikinut kasvua myös suomalaisille yrityksille.

Yksi suurimmista Yhdysvaltain markkinoilla toimivista suomalaisyrityksistä on Wärtsilä, joka myy maailmalle lähinnä voimalaitoksia ja laivateknologiaa. Molemmissa Yhdysvallat on tärkeä markkina-alue.

– Missä talous kasvaa, siellä mekin menestymme, koska talouskasvu tarkoittaa lisääntynyttä energiantarvetta ja lisääntyneitä kuljetusvirtoja, sanoo Wärtsilän viestintäjohtaja Atte Palomäki.

Viime vuosikymmenen talousbuumin aikana Wärtsilä on asentanut Yhdysvaltoihin voimalakapasiteettia 3,4 gigawatin edestä, mikä vastaa kahta Olkiluodon kolmosvoimalaa, Palomäki kertoo.

Palomäen mukaan Wärtsilä on myös “jälkisyklinen” yhtiö, johon suhdannevaihtelut iskevät vasta viiveellä. Neuvottelut voimalaitos- ja laivatilauksista saattavat kestää vuosia ja toimituksetkin ottavat aikansa.

– Kun nähdään, että yleinen taloustilanne rupeaa sakkaamaan, niin meidän kohdalla se tulee tapahtumaan todennäköisesti vuoden tai kahden viiveellä, Palomäki sanoo.

Ainakaan vielä Wärtsilässä ei ole huomattu mitään merkkiä kysynnän hiipumisesta Yhdysvalloissa. Päinvastoin, Palomäki odottaa Yhdysvaltain markkinoilta jatkossakin huomattavaa kasvua.

Jäitä hattuun, toivoo Wärtsilän viestintäjohtaja Atte Palomäki Yhdysvaltain kauppapolitiikan päättäjille. Mika Mäkeläinen / Yle

Kasvuala vetää suhdanteista riippumatta

Useimmat suomalaiset suuryritykset Yhdysvalloissa eivät toimi kuluttajamarkkinoilla, vaan myyvät toisille yrityksille, joten kuluttajien ostovoima ja tulevaisuudenusko vaikuttavat vain välillisesti.

Wärtsilän yksittäiset kaupat ovat suuria, joten kasvukäyrä ei ole tasainen, mutta suunta on joka tapauksessa ylös. Voimalaitosbuumi ei ole taittumassa, vaikka talouskasvu välillä notkahtaisi.

– Niille on jatkossa hyvinkin paljon kysyntää, Palomäki uskoo.

Syynä ovat ilmastonmuutos ja energiamarkkinoiden uusjako.

Liuskeöljyn ja -kaasun laajamittainen hyödyntäminen on mullistanut Yhdysvaltain energiamarkkinat (siirryt toiseen palveluun) viime vuosikymmenellä, ja on osaltaan siivittänyt Yhdysvaltain talouskasvua. Maasta on tullut öljyn suhteen lähes omavarainen (siirryt toiseen palveluun).

Liuskekaasusta saadaan puhtaasti palavaa nesteytettyä maakaasua, mikä on Wärtsilälle hyvä uutinen, sillä sitä voidaan käyttää joustavasti Wärtsilän moottorivoimaloissa.

Aurinko- ja tuulivoiman yleistyessä moottorivoimaloita käytetään tasoittamaan sähköntuotannon vaihteluita. Niillä tehdään sähköä silloin, kun ei tuule eikä päivä paista.

Wärtsilän pääkonttori Helsingissä. Mika Mäkeläinen / Yle

Trumpin arvaamattomuus riesana

Vaikka Yhdysvalloissa presidentin vaikutus maan talouskehitykseen on hyvin rajallinen, presidentti Donald Trumpin moneen suuntaan lietsoma kauppasota on saanut yritykset varovaisiksi.

– Hänen myötään asiat ovat muuttuneet paljon arvaamattomammiksi, Palomäki sanoo diplomaattisesti.

Trump ei vaikuta suoraan Wärtsilän markkinanäkymään, mutta epävakauden kasvu tuntuu sitä kautta, että Wärtsilän asiakkaiden on vaikeampi suunnitella tulevaisuuttaan.

– Kansainvälinen talouspoliittinen ja geopoliittinen epävarmuus on myrkkyä yrityksille, Palomäki sanoo.

Wärtsilän kannalta on myönteistä se, että vaikka Trumpin hallinto ei piittaa ilmastonmuutoksesta, paikallistasolla panostetaan tosissaan energiantuotannon tehokkuuteen.

– Liittovaltio voi tehdä omia linjauksiaan, mutta energiapuolen investointipäätökset tehdään kunnallisella tai osavaltiotasolla, Palomäki sanoo.

Merenkulun puolella Wärtsilän asiakkaina puolestaan ovat yksityiset suuryritykset. Kolme neljäsosaa amerikkalaisista risteilyaluksista liikkuu Palomäen mukaan Wärtsilän moottoreilla.

Kun varustamoilla on paine toimia aiempaa vihreämmin, aluskantaa uusitaan ja Wärtsilä saa taas lisää tilauksia. Palomäen mukaan risteilytelakoiden tilauskirjat ovat täynnä vuosikymmeneksi eteenpäin.

Trump haluaa suosia kotimaista tuotantoa

Epävarmuutta aiheuttaa myös Trumpin yritys suojella kotimaista tuotantoa. Jos tullimuurit nousevat, ulkomaisten yritysten kilpailuasetelmat Yhdysvalloissa heikkenevät.

Wärtsilän tärkeimmät kilpailijat ovat muista euromaista, joten mahdolliset tullit kurittaisivat kaikkia kilpailijoita yhtä paljon.

Yksi mahdollisuus olisi siirtää tuotantoa Yhdysvaltoihin, mutta Wärtsilässä siihen ei nähdä ainakaan vielä mitään tarvetta.

– Jos me rakennamme voimalaitoksen, moottorit saattavat tulla meidän Vaasan-tehtaalta, mutta asentaminen tehdään paikallisesti ja paikallisella työvoimalla, Palomäki kertoo.

Yhdysvaltain nykyisessä ilmapiirissä paikallisuutta kannattaa korostaa. Wärtsilä työllistää Yhdysvalloissa runsaat 900 ihmistä, ja heidän määränsä on kasvanut vuosi vuodelta.

Wärtsilän pääkonttorin toimistotiloja Helsingin Ruoholahdessa. Mika Mäkeläinen / Yle

Työvoiman suhteen ainoa ongelma on se, että Yhdysvallat suhtautuu aiempaa tiukemmin suomalaisten ja muiden ulkomaalaisten asiantuntijoiden työlupiin.

– Niitten kanssa joutuu tekemään paperityötä, Palomäki sanoo.

Wärtsilän onneksi Suomea ei kuitenkaan pidetä Washingtonissa kauppasuhteiden osalta mitenkään erityisen uhkaavana maana.

– Olemme sivussa sapelinkalisteluista, Palomäki toteaa tyytyväisenä.

Terveiset Washingtoniin: “Jäitä hattuun”

Palomäki luottaa siihen, että suhdanteista riippumatta Yhdysvallat on jatkossakin Suomelle ja Wärtsilälle hyvä markkina-alue. Maan kansantalous ja kysyntä ovat niin suuria.

Mutta niin kauan kun Trump on presidenttinä, epävarmuuden määrä on valtava, ja kauppapolitiikassa muutos parin viime vuoden aikana on ollut dramaattinen.

– Onhan tämä hyvin poikkeuksellista, Palomäki sanoo.

Jos Palomäki saisi lähettää terveisiä Valkoiseen taloon, se menisi ytimekkäästi näin: Jäitä hattuun.

