Yhdysvallat varoittaa Iranin "selvästä uhasta" kansainväliselle rauhalle

Yhdysvallat kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa vastaamaan Iranin muodostamaan selvään uhkaan. Aiemmin torstaina Yhdysvallat syytti Irania Omaninlahdella tehdyistä hyökkäyksistä öljytankkereita vastaan.

YK:n turvallisuusneuvosto oli torstaina koolla suljettujen ovien takana puimassa hyökkäyksiä. Yhdysvaltojen virkaatekevä YK-lähettiläs Jonathan Cohen toisti ulkoministeri Mike Pompeon viestiä ja sanoi iskujen "osoittavan selvän uhan, jonka Iran muodostaa kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle". Cohen odottaa turvallisuusneuvoston jatkavan lähipäivinä keskustelua iskuihin reagoinnista.

Diplomaattilähteiden mukaan muut turvallisuusneuvoston jäsenet huomauttivat, ettei Iranin syyllisyydestä ole selvää näyttöä. Pompeon mukaan Iranin syyllisyys selviää muun muassa tiedustelutiedoista ja käytetyistä aseista. Yhdysvallat on alueella vahvasti sotilaallisesti läsnä, joten sillä on paljon tiedustelutietoa, johon vedota.

Pompeo jätti auki kysymyksen siitä, saattoiko hyökkäysten taustalla olla aseellinen ryhmä, joka toimii Iranin tuella. Iskujen on arvioitu liittyvän Jemenissä käynnissä olevaan sotaan ja Iranin tukemien huthikapinallisten on epäilty olevan niiden takana. New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Pompeo sanoi, että ainoastaan Iranin tukemilla tahoilla on alueella riittävästi kykyä ja kapasiteettia vastaaviin operaatioihin.

Turvaneuvoston jäsenet vaativat faktoja pöytään

Kuwaitin YK-lähettiläs Mansour al-Otaibi sanoi, että turvallisuusneuvoston jäsenet tuomitsivat väkivallan ja monet heistä vaativat tutkintaa faktojen selvittämiseksi.

– Haluamme tietää, kuka oli tämän tapauksen takana, hän sanoi toimittajille kokouksen jälkeen.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi torstaina hyökkäyksen siviilialuksia vastaan.

– Faktat ja vastuut täytyy selvittää. Maailmalla ei ole varaa suurempaan vastakkainasetteluun Persianlahdella, Guterres sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Norjalaisten merenkulkuviranomaisten mukaan norjalaisomistuksessa olevalla Front Altair -tankkerilla oli kolme räjähdystä. Toinen epäillyn hyökkäyksen kohteeksi joutunut oli japanilaisomistuksessa oleva Kokuka Courageous -tankkeri. Alusten henkilöstö evakuoitiin.

Räjähtämätön miina toisen tankkerin rungossa

Omaninlahdella ja Persianlahdella on ollut viime aikoina levotonta, ja samaan aikaan Yhdysvaltojen ja Iranin välit ovat entisestään kiristyneet. Toukokuussa kaksi saudiarabialaista, yksi norjalainen ja yksi Arabiemiirikuntien öljytankkeri vahingoittui iskuista Arabiemiirikuntien edustalla. Tapausta ei ole pystytty selvittämään, mutta myös tuolloin Yhdysvaltojen syyttävä sormi osoitti Iraniin.

Viime viikolla Arabiemiirikunnat kertoi, että alustavien tutkimusten mukaan iskujen taustalla oli todennäköisesti valtiollinen toimija, muttei syyttänyt suoraan Irania tai muuta valtiota.

Yhdysvaltojen puolustusministeriön viranomaisen mukaan torstain iskujen kohteeksi joutuneiden tankkerien yllä lentänyt Yhdysvaltojen valvontakone havaitsi räjähtämättömän miinan, joka oli kiinnittynyt japanilaisomisteisen tankkerin runkoon. Viranomaislähteen mukaan miina muistutti räjähdettä, jota epäillään käytetyn viime kuussa tehdyissä tankkeri-iskuissa, kertoo New York Times.

Yhdysvaltalaislähteet: Videokuva näyttää, että Iranin alus haki miinan pois

Lehden lähteiden mukaan Yhdysvaltojen armeijan valvontakone sai kuvattua videolle, kun Iranin partiointialus ajoi tankkerin viereen ja irrotti räjähtämättömän miinan sen rungosta ennen kuin poistui paikalta.

Myös CNN (siirryt toiseen palveluun) uutisoi lähdetietojensa pohjalta, että Yhdysvalloilla on hallussaan videota ja kuvaa, jonka mukaan Iranin armeijan alus irrotti miinan tankkerin rungosta. Lähteet uskovat, että Iran yritti näin viedä todisteita sen osallisuudesta hyökkäykseen.

Iranin edustajat kiistävät syytökset. Maan YK-edustuston tiedottaja sanoi Twitterissä, että Iran kategorisesti kieltää Yhdysvaltojen perusteettoman väitteen ja "tuomitsee sen vahvimmalla mahdollisella tavalla".

