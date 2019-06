Sisäministeri Maria Ohisalo: Suomi ei vielä tiedä, mitä tehdä Syyriaan jääneiden suomalaisten lasten ja äitien kanssa

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan Suomi ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, voivatko Syyrian al-Holin Isis-leirille jäänet suomalaislapset ja näiden äidit palata Suomeen.

– Asia on erittäin hankala. Siellä on Suomen kansalaisia, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Heillä on terveydellisiä ongelmia ja vaaratilanteita. Suomella on oma vastuu tässä asiassa ja nyt pohditaan, miten asiassa edetään, Ohisalo kertoi Ylen aamu-tv:n haastattelussa perjantaina.

Ylen saamien tietojen mukaan suomalaisten joukossa on yhteensä 11 äitiä ja 33 lasta. Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan noin kolmasosa suomalaisista on sitä mieltä, että Isis-leirille jääneitä suomalaisia ei pitäisi päästää palaamaan.

Kyselyn tulos ei yllättänyt Ohisaloa.

– Tätä voi katsoa niin monesta eri näkökulmasta. Yhtäältä tässä on kyse ihmisoikeuksista, turvallisuudesta ja samaan aikaan tähän liittyy todella paljon riskejä, joita täytyy punnita tarkkaan.

Ohisalon mukaan lasten oikeuksien täytyy kuitenkin toteutua kaikissa tapauksissa. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, jotka velvoittavat toimimaan lasten hyväksi.

– Se edellä mennään, että lapset ovat turvassa ja nyt katsotaan käytäntöjä tällä hetkellä. On mietittävä, voidaanko jo nyt tehdä jotain näiden lasten hyväksi.

Esimerkiksi Norja ja Ruotsi ovat jo hakeneet orpolapsia pois leiriltä.

Ratkaisua pohditaan hallituksen kanssa

Ylen tietojen mukaan tällä viikolla on valmistunut virkamiestyöryhmän tekemä selvitys leirillä olevista suomalaisista. Ohisalon mukaan mitään yhtä isoa selvitystä ei ole tehty, mutta asiasta keskustellaan ja neuvotellaan jatkuvasti.

Asian etenemistä ja ratkaisua pohditaan yhdessä hallituksen kanssa, mutta Ohisalo ei vielä osaa sanoa, milloin päätöksiä tehdään.

– Tilanne on vakava ja ihmisten henki ja terveys on vaarassa, joten tässä toimitaan mahdollisimman nopeasti.

Edellinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on ollut huolissaan leirillä olevien ihmisten radikalisoitumisesta. Ohisalon mukaan asiasta täytyy tehdä kunnolliset asiantuntijaselvitykset.

– Sen mukaan sitten mietitään, miten nämä ihmiset tuomitaan rikoksista, joita he ovat mahdollisesti tehneet.

Turvapaikanhakijoille ei välttämättä jalkapantoja

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä voidaan valvoa teknisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi jalkapantoja.

Ohisalon mukaan tekninen valvonta voi tarkoittaa myös puhelimeen perustuvaa valvontaa.

– Tekninen valvonta on monella tapaa yhteiskunnan kannalta parempi vaihtoehto kuin säilöönotto.

Ohisalon mukaan hallituksen tavoitteena on uudistaa turvapaikkajärjestelmää niin, että turvapaikanhakijat saavat enemmän oikeusapua ja heille annetaan paremmin tietoa hakuprosessista.

– On tärkeää painottaa sitä, että suomalaisiin viranomaisiin voi luottaa. Moni maahanmuuttaja tulee sellaisista maista, joissa viranomaisiin ei voi luottaa ja siksi moni tärkeä asia voi jäädä kertomatta.

