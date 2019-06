"Sääntö-Suomi tekee paluutaan" – Rinteen hallitus sääntelee enemmän kuin edellinen

Norminpurku lukeutui edellisen hallituksen kärkihankkeisiin. Maata kangistavasta "Sääntö-Suomesta" piti päästä eroon keventämällä sääntelyä ja sujuvoittamalla säädöksiä. Nyt uusi Rinteen hallitusohjelma ei mainitse sanallakaan norminpurkua. Koko sana on kuopattu.

Sen sijaan ohjelmaan on kirjattu yksi lause: "Laaditaan paremman sääntelyn kokonaisvaltainen toimintaohjelma." Uusi iskuhokema on siis "parempi sääntely". Ohjelma laaditaan oikeusministeriön johdolla.

– Tästä asiasta ei ole vielä mitään sanottavaa. Hallitusohjelman kirjaus on avoin ja yleinen ja hallitusohjelmatyötä vasta käynnistetään, oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen vastaa Ylen haastattelupyyntöön.

Hallitusohjelmaan listatuista sadoista tavoitteista voi kuitenkin jo alustavasti päätellä, minkälaista "parempaa sääntelyä" on luvassa seuraavan nelivuotiskauden aikana. Karkeasti voi sanoa, että Sipilän hallitusta norminpurusta kiittäneet tahot haukkuvat nyt uutta hallitusohjelmaa ja päinvastoin.

"Halutaan lisätä sääntelyä"

Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi kehui talvella vuolaasti Sipilän hallituksen normitalkoita, muun muassa kaupan aukiolovapautusta. Nyt hän sanoo, että hallitusohjelman kirjauksissa näkyy tendenssi eli pyrkimys lisätä sääntelyä.

– Sellainen vaara on olemassa. Hallitusohjelmassa on kirjauksia, joissa selkeästi näkyy halu säännellä enemmän, esimerkiksi ympäristölainsäädännössä, Kiviniemi toteaa.

– Olemme vähän huolissamme, ettei Suomeen kohdistu enemmän sääntelyä kuin Euroopan muihin maihin. Yritysten kilpailukykyhän tässä on taustalla ja yritystoiminnan sujuvoittaminen, että lupaprosesseihin saadaan sujuvuutta.

Kiviniemen mukaan ohjelmasta löytyy myös oivia merkintöjä, kuten yhden luukun periaate lupapalveluissa. Päällimmäinen tunne hallitusohjelmasta on Kiviniemen mukaan kuitenkin huolestunut.

– Toivon, ettei monen kirjauksen osalta kuitenkaan lopulta käy niiden mukaisesti, kun päätöksiä ruvetaan tekemään.

"Vaikeutetaan työllistämistä"

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa on tyytyväinen oman alansa kokemaan norminpurkuun edellisellä hallituskaudella, etenkin alkoholiuudistukseen, joka astui voimaan 1,5 vuotta sitten.

Kiitettävää löytyy myös nyt. MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kehuu hallituksen aietta kartoittaa veronumeron käyttöönottoa myös matkailu- ja ravintola-alalle. Veronumero on kitkenyt harmaata taloutta mm. rakennusalalta ja käytäntöä halutaan nyt laajentaa.

Mutta pääosin Lappi ei hallitusohjelmaa silittele.

– Meidän näkökulmastamme edellisen hallituksen ohjelma oli parempi kuin Rinteellä nyt. Sipilän jäljiltä yritysten oli helpompi työllistää, Lappi vertaa.

Lapin mukaan esimerkiksi työlainsäädännössä mennään huonompaan suuntaan.

– Sääntö-Suomi tekee paluutaan ainakin työlainsäädännön osalta. Siinä tulee selvä suunnan käännös Sipilän hallitukseen verrattuna ilman muuta. Työlainsäädännössä palataan sääntelyn suuntaan.

– Tulee lisää byrokratiaa ja vaikeutetaan työllistämistä, esimerkiksi perhevapaauudistus on yksi iso asia. Sen näkee jo nyt, että hallitusohjelman työmarkkinaosuus on selvästi huonompi kuin edellisellä hallituksella.

Lapin mukaan uuden hallitusohjelman "parempi sääntely" voidaan ymmärtää monella tavalla.

– Parempi sääntely tarkoittaa ay-liikkeelle eri asiaa kuin meille työnantajille, Lappi sanoo.

"Hyviä emmeitä"

Vakuudeksi tästä Palvelualojen ammattiliiton tuore puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kiittelee hallitusohjelmaa.

– Siinä on paljon mahdollisuuksia, hyviä emmeitä. Vaikuttaa lupaavalta. Se, että puhutaan paremmasta sääntelystä antaa paremman lähtökohdan uudistuksille kuin norminpurku. En koskaan ymmärtänyt, miksi normeja piti purkaa vain purkamisen vuoksi. Se on jo lähtökohtaisesti kummallinen ajatus. Rinteen hallitusohjelma on parempi.

Rönni-Sällinen kehuu uudesta hallitusohjelmasta mm. työlainsäädäntöpaketin, esimerkiksi työsopimuksen käsitettä on määrä täsmentää työsopimuslaissa.

– Myös alipalkkaukseen on tarkoitus puuttua, se on hyvä.

Rönni-Sällinen ei kuitenkaan näe, että maa olisi Rinteen ohjelman myötä taas palaamassa "Sääntö-Suomen" suuntaan.

Huonoja puolia hän ei osaa lähteä erittelemään Rinteen ohjelmasta. Sipilän norminpurkutalkoista Rönni-Sällinen ei viime talvena löytänyt juuri muuta kuin moitittavaa ja sama oli tuolloin sävel myös Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristilla Pasi Kalliolla. Silloin hän moitti, nyt ylistää.

– Paremmaltahan se näyttää, sääntelyssä mennään eteenpäin ja parempaan suuntaan. Ohjelmassa on hyviä avauksia: vesilaki, ilmansuojelulaki, kaivoslaki.

Yrittäjät kiittelevät

Lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä on ollut tyytyväinen Sipilän hallituksen norminpurkuvauhtiin ja kiitokset ansaitsevat myös Rinteen hallituksen sääntelysuunnitelmat.

– En lähtisi vertailemaan kumman ohjelma oli parempi. Sipilän hallitus teki hyvän startin norminpurullaan ja käynnisti samalla lumipalloefektin, jonka voimalla mennään nyt eteenpäin. Sääntelyssä päästään systemaattisuuteen, tämä on hyvä tapa edetä. Olen positiivinen hallistusohjelman kirjausten suhteen, Toivonen sanoo.

Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta MTK:sta suhtautui rakentavasti Sipilän hallituksen normitalkoisiin ja ymmärrystä heruu myös Rinteen hallitusohjelmalle.

– Kääntäisin tämän toisinpäin: Nyt ei ole normien purkamista vaan normien hyväksikäyttämistä hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Toivoisin, että se on järkevän sääntelyn Suomi, jota nyt tavoitellaan. Olen positiivisella kannalla hallitusohjelmasta, siellä on paljon hyviä tavoitteita.

