Harvinainen omistussotku: Esko Huhdan tontille ilmestyi toinen omistaja vuosikymmenten takaa – nyt hänellä on 12 päivää aikaa tyhjentää tontti

Punkalaitumella on syntynyt harvinainen omistussotku, joka johtaa erikoiseen häätöpäätökseen.

Esko Huhta menettää ostamansa tontin ja joutuu tyhjentämään tonttinsa luvallisesti rakennetuista ja siirretyistä rakennuksista. Noin 40 neliömetrin vaarinmökki, sauna ja varastoja on siirrettävä pois kesäkuun loppuun mennessä.

Aikanaan vain 500 euroa maksaneesta alle 1 000 neliön tontista on tullut Huhdalle noin 50 000 euron tappiot.

– Sitä luokkaa tähän on mennyt, kun laskee tuon sähköliittymän hinnan mukaan, Esko Huhta huokaisee.

Vuosien oikeustaistelu on vienyt Esko Huhdalta omaisuuden lisäksi terveyden. Esimerkiksi liikkuminen on vaikeutunut, kun jalat ovat heikentyneet.

Helsinkiläinen entinen muurari haaveilee turhaan tekevänsä enää edes pienempiä muuraustöitä.

Unelmien vaarinmökistä tuli riitapainajainen

Esko Huhta halusi rakentaa eläkepäivilleen vaarinmökin itselleen ja lapsilleen. Vampulasta kotoisin olevana läheisen Punkalaitumen peltomaisemat viehättivät.

Lopulta löytyi pusikoitunut tontti sopivalta kohdalta.

Esko Huhta teki tontilleen mieleisensä kesämökin itselleen ja lapsilleen. Jari Hakkarainen / Yle

Myyjällä oli vuonna 2011 myönnetty lainhuuto kunnossa. Kauppa tehtiin kaupanvahvistajan läsnä ollessa kesällä 2015.

Punkalaitumen kunnalta oli etukäteen varmistettu, että tontille saa rakennusluvan. Hallintaoikeusselvityksenä oli vielä vahvistamaton kauppakirja ja 10.6.2015 tulostettu lainhuutotodistus, jonka mukaan myyjä on kiinteistönomistaja.

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitus tuli kuntaan 7.7.2015. Kaikki näytti olevan kunnossa, mutta Maanmittauslaitokseen oli tullut uusi lainhuutohakemus 26.6.2015. Tämä oli jäänyt osapuolilta huomaamatta.

Oy Pro Ictus Ab haki lainhuutoa tontille perustuen vuonna 1995 tehtyyn kauppaan.

Yhtiö ilmoitti kunnalle joulukuussa 2015 omistavansa kiinteistön ja pyysi kuntaa ennallistamistoimiin.

Esko Huhdalle tuli täysi tyrmäys viikkoa ennen joulua, kun kunta kehotti keskeyttämään rakennustyöt omistusoikeuden selvittämisen ajaksi. Aikaansaapa mies oli jo ehtinyt rakentaa tontin vahvistetun rakennusluvan perusteella.

Esko Huhdan häätöpaperit ovat lopulliset. Jari Hakkarainen / Yle

Alkoi yöunet vienyt oikeudenkäyntien sarja, jonka lopputuloksena Esko Huhta häädetään. Aikaa häipyä ja tyhjentää tontti on kesäkuun loppuun.

Juhannuksena Esko Huhta saunoo vielä viimeistä kertaa entisellä tontillaan.

Miten harvinainen kaksoisluovutus pääsi tapahtumaan?

Omistusoikeudesta syntynyttä kiistaa on käsitelty Kanta-Hämeen käräjäoikeuden yhteydessä toimivassa maaoikeudessa.

Esko Huhta valitti Maanmittauslaitoksen päätöksestä hylätä hänen tekemä lainhuutohakemus ja vahvistaa kiinteistön lainhuuto Oy Pro Ictus Ab:lle.

Maaoikeuden lopulliseksi päätökseksi jäi se, että vuonna 1995 tehty kauppa oli voimassa ja kiinteistö kuuluu kaupan jälkeen perustetulle Pro Ictukselle.

Yhtiöstä oli jossakin vaiheessa ilmoitettu, että se ei omista tonttia. Kun lainhuuto oli hakematta vuosikausia, niin myyjä oli saanut ohjeeksi hakea alun perin lahjakirjalla saamaansa kiinteistön lainhuutoa.

Maanmittauslaitos myönsi lainhuudon vuonna 2011.

Maanmittauslaitoksen kirjaamisasioista vastaava johtajan Janne Murtoniemen mukaan syntynyt kaksoisluovutus on harvinainen. Lain mukaan ensimmäinen ostaja on omistaja.

Janne Murtoniemen mukaan kaksoisluovutuksia tapahtuu hyvin harvoin. Jari Hakkarainen / Yle

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on tukia, että lainhuudolle on perusteet. Miten oli mahdollista, että lainhuuto oli myönnetty muulle kuin omistajalle?

– Kun meillä Maanmittauslaitoksella sitä hakemusta käsiteltiin vuonna 2011, niin meillä ei ollut tietoa siitä, että kiinteistö oli aikaisemmin myyty eteenpäin.

Lainhuutotodistus osoittaa kiinteistön omistusoikeuden. Myyjä kuvitteli asian olevan kunnossa, kun kaupasta sovittiin Esko Huhdan kanssa.

– Tässä tapauksessa myyjän olisi pitänyt tietää, että vaikka hänellä on se lainhuuto, niin hän on myynyt sen aikaisemmin eteenpäin, Janne Murtoniemi sanoo.

Jos ensimmäinen kauppa oli peruttu, siitä olisi pitänyt tehdä virallinen purkusopimus.

– Varsinaisesti kauppaa ei oltu purettu koskaan ja se kauppa oli edelleenkin pätevä.

Esko Huhta maksaa muiden virheistä

Pirkanmaan oikeusaputoimiston oikeusavustaja Jaana Helenius on ollut Eskon apuna häätöä koskevassa asiassa ja kaksoisluovuttajaa vastaan olevassa riita-asiassa.

Lopputulos on kohtuuton, arvioi Jaana Helenius. Jarni Hakkarainen / Yle

– Eskon puolesta puhui se, että on kulunut hyvin kauan ensimmäisestä kaupasta ja tämä ensimmäinen ostaja oli välillä ilmoittanut, että tämä yritys ei omista tätä kiinteistöä.

Mutta itse laki on selkeä.

– Siellä on aikaprioriteettiperiaate, eli ensimmäinen ostaja on yleensä hyvin vahvoilla, Jaana Helenius toteaa.

Esko Huhdan häätö on siis lain mukaan ihan oikein, mutta oikeudenmukaisuus on asia erikseen.

Häätöpäätöksen mukaan tontin olisi pitänyt olla jo tyhjä, mutta Esko Huhta sai terveyssyistä kuukauden lisäaikaa. Jari Hakkarainen / Yle

– Tämä johtaa Huhdan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Tuntuu varmaan monen mielestä ihmeelliseltä, että näin on päässyt käymään, että useissa eri instansseissa on tapahtunut virheitä ja kärsijä on sitten loppujen lopuksi Huhta, Jaana Helenius toteaa.

Lainhuuto on tarkastettava kaupantekohetkellä

Jälkiviisaus ei palauta Esko Huhdan menetyksiä, mutta siitä voi olla oppia muille.

Maanmittauslaitoksen rooli on tutkia kaupan pätevyys, eli onko myyjä oikeutettu myymään ja ostaja ostamaan. Tässä on apuna lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri.

Kiinteistökaupassa lainhuuto on varminta tarkastaa kaupantekopäivänä.

Huhdan tapauksessa myyjä oli esittänyt muutamaa viikkoa vanhan lainhuutotodistuksen, mutta vähän ennen kaupantekopäivää Maanmittauslaitokselle oli jätetty toisen tekemä lainhuutohakemus. Tämä olisi näkynyt rekisteristä ja kaupanteko olisi tyssännyt siihen paikkaan.

– Kiinteistötietojärjestelmän tietojen tarkastaminen on ostajan ja myyjän etu, Janne Murtoniemi sanoo.

Rekisteri on aina ajan tasalla, eli edellisen päivän muutokset näkyvät siinä.

– Tiedot voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen sähköisestä asiointipalvelusta tai jos sähköisiä yhteyksiä ei ole käytettävissä, niin asiakaspalvelusta voi ostaa otteen kyseisestä kohteesta. Oman kiinteistön tiedot ovat omistajalle maksuttomia.

Kaupanteossa on mukana kaupanvahvistaja, jolle maksetaan korvaus nimen kirjoittamisesta.

– Kaupanvahvistajalla ei ole vastuuta tietojen tarkistamisesta. Kaupanvahvistajan lähtökohtainen velvollisuus on tarkistaa osapuolten henkilöllisyys kaupantekotilaisuudessa, Janne Murtoniemi muistuttaa.

"Tila saa puolestamme kasvaa horsmaa"

Pienestä tontista on kasvanut kokoaan isompi asia Punkalaitumella.

Oy Pro Ictuksen toimialaksi on merkitty omien kiinteistöjen kauppa. Kotipaikka on Helsinki. Vuonna 2018 sen liikevaihto oli 15 000 euroa. Yhtiön edustajana kiinteistökiistassa toiminut Börje Juhani Heikkilä vaati kunnalta selvitystä rakennusluvan myöntämisestä.

Omistusoikeutensa varmistaneella yhtiöllä ei ole rakennussuunitelmia tontille, vaan se saa kasvaa horsmaa. Jari Hakkarainen / Yle

Heikkilä aloitti myös systemaattisen kunnan asioista valittamisen Punkalaitumelle rekisteröimänsä Rottaryhmä Ky:n nimissä. Kunnalta on vaadittu esimerkiksi 25 000 euroa sovintorahaa rakennuslupa-asiassa tai valitusten teko jatkuu.

Punkalaitumen asioista on valitettu aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.

Päätöksenteon hidastaminen on turhauttanut paikallisia poliitikkoja. Kansanedustaja Martti Mölsä (sin.) teki vuonna 2017 tilanteesta myös kirjallisen kyselyn eduskunnassa aiheettoman valitusoikeuden poistamisesta lailla. Tämä ei johtanut muutoksiin.

Heikkilä vastaa kiinteistön lainhuutoa koskeviin kysymyksiin sähköpostitse.

Miksi olette hakeneet lainhuutoa 15.5.1995 tehtyyn kiinteistökauppaan vasta 26.6.2015?

– Vastataan vastakysymyksellä, että entäpä jos emme olisi olleet ajoissa asialla niin olisi kaupan myyjän kaksoisluovutus/petos jäänyt silleensä.

– Ilomäki-tila saa puolestamme kasvaa horsmaa ja siirretään sinne vielä kurtturuusu ja lupiini ja jokunen jättiputkikin, niin saa Punkalaitumen kunnan jeesustelijat niittää, mitä ovat kylväneetkin, Heikkilä vastaa kysymykseen tontin käyttösuunnitelmista.

Esko Huhta on aloittanut rakennuksiensa siirron valmistelut. Yle seuraa, miten häätö toteutuu.