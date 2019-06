Suomalaisen stereotyyppipainajainen toteutuu Britanniassa: Junissa on tänään erillisiä jutteluvaunuja

Kaikkeen sitä ihminen voi joutua. Esimerkiksi vaunuun, jossa oikein yritetään yllyttää juttelemaan vieraille!

Stereotyyppisen ujon suomalaisen painajainen on tänään totta Britanniassa, jonka julkisessa liikenteessä vietetään juttelupäivää.

Sanomalehti Guardian kertoo (siirryt toiseen palveluun), että esimerkiksi joiden brittiyhtiöiden junissa on tänään erillisiä jutteluvaunuja. Ne on merkitty kirjaimella C sanan conversation (keskustelu) mukaan, joten hiljaisuutta halajava osaa vältellä niitä ja keskusteluun taipuvainen löytää sopivan vaunun.

Erään bussiyhtiön kyydissä taas jaetaan keskustelunaloituskortteja, toinen bussiyhtiö käyttää yhdellä linjallaan näyttelijöitä, runoilijoita ja pelejä.

Aloite on itse asiassa Britannian yleisradioyhtiön BBC:n, joka yrittää rakentaa siltoja sirpaloituneessa maailmassa.

Ideana on BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) testata teoriaa, jonka mukaan tuntemattomille puhumisesta on hyötyä. Tutkimusten mukaan matka on nimittäin merkittävästi mukavampi, jos on sen aikana jutellut tuntemattomille.

BBC:n kokeillessa "juttubussia" ihmiset suhtautuivat kokemukseen myönteisesti. Kaikki eivät silti idealle lämpene.

– Ei kiitos. Aamuni ovat kahvin juomiselle ja musiikin kuuntelulle, yhtiön verkkosivujen lukija Stephen Mortimer kommentoi BBC:lle.

– Onneksi isot kuulokkeet yleensä viestittävät ihmisille, etten ole kiinnostunut keskustelusta.

Kampanjapäivä tulee hyvään aikaan julkiselle liikenteelle ja yleisen ystävällisyyden toiveelle.

Viime viikolla nousi kohu (siirryt toiseen palveluun), kun nuoret miehet pahoinpitelivät lentoemännän ja tämän tyttöystävän bussissa Lontoossa, koska pariskunta ei suostunut suutelemaan miesten käskystä. Väkivalta seksuaalivähemmistöjä vastaan tuomittiin laajalti.