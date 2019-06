"Täällä ei nyt henki kulje" – Sisäilmaongelmat piinaavat myös kirkkoja ja Helsingissä mietitään remontoitaville kirkoille uusia käyttötapoja

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärän pieneneminen vaikuttaa Helsingin seurakuntien kiinteistötilanteeseen lähivuosina. Jäsenmäärän pienentyminen ja sitä kautta kirkollisverotulojen väheneminen pakottavat seurakunnat vähentämään kiinteistöjä.

Helsingin seurakuntayhtymä aikoo laittaa myyntiin muun muassa Kellokoseken ja Tiilikanojan leirikeskukset Tuusulassa. Lisäksi Honkalinnan kaksi vuotta sitten palaneen leirikeskuksen tilalle ei enää rakenneta uutta vastaavaa tilaa, vaan Sipoon saaristossa oleva tontti myydään.

Helsingissä Kannelmäen ja Roihuvuoren kirkkoherranvirastoista aiotaan luopua. Molempien rakennusten purkaminen on harkinnassa ja vapautuville tonteille harkitaan uutta käyttöä yhteistyössä kaupungin kanssa. Myös Museovirasto on ottanut kantaa remonttikuntoisten kiinteistöjen remontointeihin ja mahdolliseen purkamiseen.

Yhtymä harkitsee uudisrakennusta, johon tulisi seurakunnan tarvitsemien tilojen lisäksi esimerkiksi päiväkoti sekä hoiva-asuntoja ikäihmisille. Rakennukset jäävät yhtymän omistukseen ja niihin haetaan yhteistyökumppaneita.

– Tavoitteena on käyttää uusia kiinteistöjä niin, että ne palvelelisivat edelleenkin lähellä asuvia ihmisiä ja seurakuntalaisia jollakin tavoin. Päiväkotitoiminta, nuorisotoiminta ja hoiva- tai palveluasuminen ovat juuri sellaista toimintaa, jota nämä seurakuntalaiset ja alueen asukkaat pitävät ihan hyvänä, sanoo Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajan Kai Heinonen.

Vastaavanlainen suunnitelma on jo toteutumassa Lauttasaaren kirkkoon, johon tehdään enintään 15,3 miljoonaa euroa maksava remontti. Seurakunnan tarvitsemien tilojen lisäksi remontin jälkeen tiloihin tulee vuokralaiseksi paikallinen musiikkiopisto ja kaupungin ryhmäperhepäiväkoti. Lisäksi rakennukseen tulee etätyöpaikkoja helsinkiläisille.

Seurakuntayhtymä käyttää vuosittain 20 miljoonaa remontteihin

Helsingin seurakuntayhtymä käyttää vuosittain noin 20 miljoonaa euroa kiinteistöjen remontointeihin. Summalla kustannetaan peruskorjauksia, sisäilmakorjauksia ja muita ylläpitoinvestointeja kiinteistöihin. Yllättäviin remontointeihin menee vuositasolla satoja tuhansia euroja vuosittaisen remonttibudjetin lisäksi.

Kiinteistöjohtajan Heinosenmukaan yhtymän kiinteistöissä on useita kattoremontteja meneillään ja tulossa. Heinonen myöntää, että kiinteistöissä on ongelmia, mutta niitä selvitetään ja korjataan tarpeiden mukaan.

Seurakuntayhtymällä on ollut liian vähän henkilökuntaa ja resursseja vanhenevien kiinteistöjen kunnostuspuolella. Heinosen mukaan nyt joudutaan panostamaan tälle puolelle.

Seurakuntayhtymällä on oma sisäilmatyöryhmä, joka selvittää miten kussakin tilanteessa edetään.

– Ryhmä puuttuu ilmenneisiin ongelmiin, käy katsomassa kiinteistöjä, selvittää, mitä niissä olisi syytä tehdä ja sitten korjaukset tehdään, Heinonen kuvailee.

Neliömäärissä laskettuna yli viides eli 22 prosenttia seurakuntayhtymän omistamista kiinteistöistä on poistunut yhtymän käytöstä viimeisten kolmen vuoden aikana. Sisäisistä vuokratuloista puolestaan on poistunut 17 prosenttia samana aikana.

Hakavuoressa ja Herttoniemessä pahimmat sisäilmaongelmat

Pahimmat sisäilmaongelmat on todettu Hakavuoren ja Herttoniemen kirkoissa. Herttoniemen kirkossa todettiin tällä viikolla laajat kosteusvauriot, Hakavuoressa jo aiemmin.

Herttoniemen kirkon käytöstä on jo luovuttu ja herttoniemeläisille on vuokrattu väistötilat.

– Nyt selvitetään, mitä pitäisi ja kannattaa korjata ja kuinka paljon se tulisi maksamaan. Korjaustarpeista saadaan kustannusarvio ja toimenpideehdotus vasta syksyllä. Jatkotoimista päätetään tämän vuoden aikana, Heinonen kommentoi.

Heinosen mukaan muissa kirkoissa ei ole vastaavia ongelmia tiedossa. Seurakuntien muissa tiloissa sen sijaan on ollut kattovuotoja, joista on aiheutunut kosteusvaurioita muun muassa seiniin. Esimerkiksi Tuomiokirkon Krypta on korjattu ja siellä sisäilma on parantunut.