Terrorismitutkija käyttäisi harkintaa Isis-naisten palaamisessa – "Lasten kohdalla varauduttava traumoihin, mutta myös radikalisoitumiseen"

Antti Rinteen hallitus päättää lähiaikoina, miten Suomi suhtautuu vapaaehtoisesti Syyriaan ja Irakiin lähteneiden Isis-taistelijoiden vaimojen ja heidän lastensa paluuseen. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan asia on erittäin hankala, mutta hallitus katsoo että lasten oikeuksien on toteuduttava kaikissa tapauksissa.

Terrorismitutkija, maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen muistuttaa, että Isis-taistelijoiden lapset ovat todennäköisesti joutuneet näkemään väkivaltaa ja kokemaan puutetta, mikä asettaa haasteita heidän paluulleen.

Jos lapsia tuodaan takaisin Suomeen, viranomaisten pitäisi valmistautua siihen, että he voivat olla traumatisoituneita. Myös siihen tulisi valmistautua että Suomeen palaavien joukossa on väkivaltaa itsetarkoituksena pitävän ideologian omaksuneita, sanoo Paronen.

– Toivon todellakin että viranomaisille siinä tapauksessa luotaisiin mahdollisuudet kohdata näitä lapsia ja nuoria, sanoo Paronen Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa.

Hyvin vähän tiedetään siitä, minkälaisissa olosuhteissa Syyrian al-Holin leireillä olevat suomalaisnaiset ja heidän lapsensa ovat aikaisemmin eläneet. Ylen saamien tietojen mukaan leirillä on yhteensä 11 äitiä ja 33 lasta.

– Ei voida varmuudella sanoa, ovatko sinne matkustaneet nuoret tai siellä syntyneet, nyt jo hieman vanhemmat lapset osallistuneet jonkinlaiseen aselliseen tai terroristisen koulutukseen, sanoo Paronen.

"Leijonanpentu-ohjelmassa kasvatettiin uusia jihadistitaistelijoita"

Isisillä tiedetään olleen oma ohjelmansa lasten kasvattamiseen. Leijonanpentu-ohjelmassa nuorista pojista pyrittiin kouluttamaan jihadistitaistelijoita. Tytöille oli varattu rooli islamistisen valtion äitihahmoina, kertoo Paronen. Siitä kuinka moni lapsi ohjelmaan osallistui, ei ole tietoa.

– Erityisesti näillä leirillä olevat syyrialaiset ja irakilaiset naiset ylläpitävät edelleen vahvasti radikaalia ideologiaa. He katsovat jättäneensä sotatilassa olevan kalifaatin, jotta voivat kasvattaa uuden jihadistisukupolven jossain muualla.

– Se ovatko nämä leireillä olevat suomalaisnaiset näin pitkälle radikalisoituneita, on tietysti tapauskohtaista.

Suomeen haluavien naisten kohdalla Paronen käyttäisi harkintaa. Parosen mukaan ainakin yhden suomalaisnaisen kerrotaan olleen mukana Isisin propagandaoperaatioissa.

– Suomalaisnaisten asema on tietysti vaikea. Eittämättä he pyrkivät kertomaan että heidän roolinsa alueella on ollut verraten mitätön. On kuitenkin syytä epäillä, että naisten joukossa on myös pitkälle radikalisoituneita henkilöitä, sanoo Paronen.

