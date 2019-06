“F-35 ehkä ylimitoitettu, Gripen mielenkiintoinen” – hävittäjät ja historia kiehtoivat yleisöä ilmailun 100-vuotisjuhlassa

TurkuTurun lentonäytöksen suosio yllätti järjestäjät melkoisesti. Ruuhkaa oli maanteillä, mutta jonoja nähtiin myös Turun lentokentällä. Osa jonotti ruokaa, joku jäätelöä ja joku sisälle koneeseen.

Tuhannet ihmiset saapuivat lauantaina seuraamaan Suomen Ilmailuliiton 100-vuotisjuhlanäytöstä.

Hollolasta Turkuun saapuneet Merja Elo ja Raimo Vuorinen istuvat retkituoleissaan Turun lentokentällä ja katselevat taivaalle, kun Phil Lawton tekee esityslentoaan Viima-koneella.

– Näin ei niska väsy. Sitten pitää olla hattu päässä, aurinkolasit ja juotavaa. Näillä kentillä on kuuma ja tuulee, auringonpistoksen saa helposti, sanoo Merja Elo.

Phil Lawtonin esityslento Viima-koneella oli yksi lentonäytöksen mielenkiintoisista numeroista. Petra Ristola / Yle

Elo ja Vuorinen kiertävät jokaisessa lentonäytöksessä. Raimo Vuorisella on ultralentolupakirja ja hävittäjähankinta kiinnostaa häntä.

– Onhan se tärkeä hankinta, että ilmapuolustus on kunnossa. Mutta onko se 64 kappaletta liikaa? pohtii Vuorinen.

Hänellä ei ole vielä selvää hävittäjäsuosikkia. Hänen mukaansa ne ovat melko samalla viivalla.

– F-35 on ehkä liian ylimitoitettu. Gripen on mielenkiintoinen, mutta sitä vasta testilennetään. Valmistuuko se siihen mennessä, kun päätös tehdään?

Turku Air Show kiinnostaa kaikenikäisiä. Petra Ristola / Yle

Harvinainen mahdollisuus tutustua hävittäjiin

Kaikki Hornet-hävittäjien seuraajaehdokkaat ovat esillä Suomen Ilmailuliiton lentonäytöksessä.

Viikonvaihteen Turku Airshow'ssa yleisö pääsee tutustumaan viiden tarjokkaan ominaisuuksiin.

– On aivan loistava juttu, että olemme saaneet kaikki viisi kandidaattiyritystä paikalle. Kyse on isosta kaupasta, ja on hienoa, että kuka tahansa voi kysyä vaikka jokaiselta viideltä valmistajalta, miksi juuri tämä olisi hyvä kone, sanoo lentonäytöksen johtaja Perttu Karivalo.

Hävittäjähankkeen kustannusarvio on 7–10 miljardia euroa. Suomi tekee päätöksen uusista hävittäjistä vuonna 2021. Ilmavoimien nykyiset Hornetit korvataan uusilla hävittäjillä vuoteen 2030 mennessä.

Kaksi yhdysvaltalaista F-35-hävittäjää Turussa. Jouni Koutonen / Yle

Yhdysvaltalainen Lockheed Martin F-35 nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Sen ohella hävittäjäkaupasta kisaavat ranskalainen Dassault Rafale, monikansallinen Eurofighter Typhoon, ruotsalainen Saab Gripen sekä yhdysvaltalainen Boeing F/A-18 Super Hornet.

Veteraaneja kunnioitetaan historiallisilla koneilla

Modernien hävittäjien vastapainoksi esillä on myös historiallista kalustoa. Ilmailuliiton merkkivuoden ohella näytöksessä kunnioitetaan sotiemme veteraaneja.

– Historia on tärkeä asia, nyt on 75 vuotta jatkosodan päättymisestä. Vielä on veteraaneja elossa, ja haluamme kunnioittaa sitä, mitä he tekivät jatkosodan ja kaikkien sotien aikana.

Pitkälti talkoilla järjestettävä tapahtuma on Turun Lentokerhon voimanponnistus.

Airboss1 Perttu Karivalo ei viikonloppuna juuri poistu lennonjohtotornista. Jouni Koutonen / Yle

Airboss 1 -titteliä rintapielissään kantava Perttu Karivalo ilmoitti linnoittautuneensa Turun lentokentän lennonjohtotorniin perjantaiaamuna, ja tulevansa seuraavan kerran sunnuntai-iltana ihmisten ilmoille.

– Edellisessä Turun näytöksessä menin perjantaina aamuyhdeksältä lennonjohtotorniin ja vaimo lähetti kello viideltä ruokaa, kun tiesi etten ole kuitenkaan syönyt mitään. Varmaan nytkin käy ihan samalla lailla!

Lue lisää:

Turun lentonäytökseen yleisöryntäys – ruuhkaa lentoaseman liittymässä ysitien varrella

Ilmailuliitto juhlistaa satavuotista taivaltaan lentonäytöksellä Turussa

Saab tarjoaa Suomelle Gripenien kylkiäisenä kahta GlobalEye-ilmavalvontakonetta

Video: F-35-hävittäjät saapuivat ensivisiitille Suomeen – Ilmavoimat koelentää koneen vuodenvaihteessa