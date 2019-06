Trump: Iran syyllinen Omaninlahden öljytankkeri-iskuun – "Seuraukset jäävät nähtäviksi"

Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvalloilla on todisteet Iranin syyllisyydestä. Kuva on otettu torstaina Valkoisessa talossa.

Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvalloilla on todisteet Iranin syyllisyydestä. Kuva on otettu torstaina Valkoisessa talossa. Shawn Thew / EPA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää Irania syyllisenä Omaninlahdella torstaina tehtyyn iskuun kahta öljytankkeria vastaan. Trump kertoi näkemyksistään Fox News -uutiskanavan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvallat julkaisi aiemmin videon, joka sen mukaan näyttää iranilaisen veneen toisen öljytankkerin vieressä. Videota on tulkittu niin, että veneessä olevat henkilöt yrittävät irrottaa tankkerin kyljessä kiinni olevaa magneettimiinaa.

Trump vetosi haastattelussa samaan videoon todisteena Iranin syyllisyydestä.

– Luulen, että yksi miinoista ei räjähtänyt ja siinä on todennäköisesti nähtävissä Iranin "kädenjäljet" (Iran written all over it), Trump sanoi.

Reikä ja miina (oikealla) Kokuka Corageousin kyljessä. Yhdysvaltain puolustusvoimat / EPA

Kysymykseen siitä kuinka Yhdysvallat vastaa tapaukseen ja estää vastaavan toistumisen Trump vastasi, että se jää nähtäväksi.

Norjalaisomistuksessa oleva Front Altair -tankkeri ja japanilaisomistuksessa oleva Kokuka Courageous -tankkeri vaurioituivat torstaina sattuneissa räjähdyksissä. Alusten henkilöstö evakuoitiin.

Lähteet: Reuters, AP, AFP