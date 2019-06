Pelastaako tämä luola Itämeren sinilevältä? – Espoon uusi jätevedenpuhdistamo poistaa fosforista 99 prosenttia

Noin 12 jalkapallokentällistä on jätevedenpuhdistamoa varten rakennettavan luolaston maanalainen pinta-ala Blominmäessä Espoossa.

Noin 12 jalkapallokentällistä on jätevedenpuhdistamoa varten rakennettavan luolaston maanalainen pinta-ala Blominmäessä Espoossa. Anna Näveri/YLE

Kallioon poratussa luolastossa Espoon Blominmäessä on hieman vilakkaa. Melkein pitäisi olla paksu takki päällä, vaikka on kesä. Täällä, yli 25 metriä merenpinnan alapuolella aiotaan käsitellä vuodesta 2022 lähtien noin 400 000 ihmisen jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta ja Länsi-Vantaalta.

Blominmäessä luolan poraus alkaa olla tehty ja nyt on siirrytty itse rakenteiden paikalleen pystyttämisen palapeliin. Kallion jyrsintä, poraus ja räjäytykset sen sijaa jatkuvat vielä neljän jäljellä olevan viemäritunneliurakan louhinnan parissa Mikkelässä, Eestinkalliossa, Malminmäessä ja Finnoossa. Viemäritunneleiden pitäisi olla valmiita vuonna 2021. Mikkelän osalta louhinnoista jo 90 prosenttia on tehty, muualla ei olla yhtä pitkällä.

Blominmäen puhdistamo korvaa vanhan Suomenojan jätevedenpuhdistamon, joka alkaa käydä liian pieneksi alueen väkiluvun kasvaessa. Vuoteen 2040 mennessä Blominmäessä on tarkoitus puhdistaa 550 000 asukkaan jätevedet. Tätä suurempi puhdistamo löytyy Helsingin Viikistä, joka sekin on louhittu maan alle kallioon.

Höyryt poistuvat puhdistamolta 100 metriä korkean piipun kautta taivaan tuuliin, jahka puhdistamo valmistuu. HSY:n mukaan piippu on niin korkea, että jätevedenpuhdistamon mahdollisten tuoksautusten ei pitäisi haitata lähialueella olevia ihmisiä. Anna Näveri/YLE

Blominmäen jätevedenpuhdistamo sijaitsee lähellä Turunväylää Espoon keskuksen tuntumassa. HSY

Eikö maan päälle rakentaminen olisi helpompaa ja halvempaa?

Aikataulu on jo venynyt vuodella. Ihan halpakaan tämä hanke ei ole, kyseessä on HSY:n tähän mennessä kallein investointi. Hintalappu on vähintään 206 miljoonaa euroa.

Onko tässä vaarana käydä vielä niin kuin toisessa Espoon maanalaisessa jättihankkeessa, länsimetrossa? Karkaavatko kustannukset käsistä?

– No länsimetroja ei tapahdu, mutta toki tämä on haastava ja pitkä projekti, sanoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Kustannuksissa ja aikataulussa pyritään Inkisen mukaan nyt pysymään arvion mukaisissa numeroissa.

– Pyrimme tietysti siihen 206 miljoonaan euroon, mutta jos pääsemme alle 220 miljoonan, niin mielestäni silloin tämä on ihan onnistunut projekti, Inkinen lisää.

Antti Lähteenmäki/YLE

Blominmäen puhdistamo on suurimmaksi osin maan alla. Inkisen mukaan maan päälle rakennettu puhdistamo ei itseasiassa tulisi juuri sen halvemmaksi kuin nyt kallion uumeniin louhittava laitos.

– Ei se olennaisesti olisi halvempaa. Pohjoismaissa, joissa sääolosuhteet ovat mitä ovat, on ihan mielekästä (rakennusvaiheessa) työskennellä tuolla maan alla. Pohjoismaissa myös kallioperä on erittäin hyvä ja vakaa, sinne on helppo rakentaa tällainen moderni puhdistamo. Energiatalous on parempi tuolla maan alla kuin maan päällä.

Varsinaiset louhinnat on tehty, nyt kiinnitellään rakenteita, asennellaan putkia paikoilleen ja yritetään saada saumakohdat osumaan yksiin. Antti Lähteenmäki/YLE

"Koko Pohjoismaiden tehokkain"

Rakennuttajan mukaan uudesta puhdistamosta tulee tehokkaampi kuin Viikissä sijaitsevasta maanalaisesta jätevedenpuhdistamosta. Eikä siinä vielä kaikki:

– Uskaltaisin väittää, että valmistumassa on koko Pohjoismaiden tehokkain asukasjätevedenpuhdistamo. 99 prosenttia fosforista poistetaan tuolta jätevedestä Itämerta kuormittamasta, HSY:n Inkinen toteaa.

– Tässä tulee ravinteiden poisto olemaan huippuluokkaa, tästä tulee energian suhteen ehkä täysin omavarainen puhdistamo, tähän tullaan myöhemmin asentamaan ravinteiden talteenottolaitteistoa, millä tehdään ihan ravinnetuotteita puhdistetusta jätevedestä. Kaikkiaan voidaan sanoa, että tämä on ihan huippuluokkaa oleva puhdistamo.

Siinä missä vanha Suomenojan jätevedenpuhdistamo on viime vuosina kyennyt poistamaan jäteveden fosforista jopa 96 prosenttia, tulee HSY:n mukaan uusi Blominmäen laitos poistamaan jopa 99 prosenttia. Typpeä jätevedestä pystyttiin Suomenojalla poistamaan 76 prosenttia, ja uudessa laitoksessa tämä lukema on 90–95 prosenttia.

Itämeri kärsii tunnetusti rehevöitymisestä, jonka suurimpia aiheuttajia ovat nimenomaan fosfori ja typpi ja juuri niiden poistoa jätevedestä ollaan Blominmäessä siis tehostamassa

Suomessa jäteveden fosforin poisto jo nyt tehokasta

Puhdistamolta käsitelty vesi lasketaan Itämereen avomerelle.

Blominmäen puhdistamolla fosforin poistossa päästään hipomaan lähelle sataa prosenttia, mutta toisaalta jo nyt fosforia päätyy Itämereen hyvin vähän Suomen jo valmiiksi tehokkaasta jätevedenpuhdistuksesta, kun vertaa moniin muihin merta rehevöittäviin tekijöihin.

Koko Itämerta yksi huipputehokas puhdistamo ei tule pelastamaan, mutta ainakin paikallisesti sillä on merkitystä.

– Itämeren ravinnekuormitus on luokkaa tuhatkertainen HSY:n päästöihin verrattuna. Mutta toki on niin että pienistä osista kuormitus muodostuu ja kaikkialla pitää tehdä toimenpiteitä, jotta Itämeren tila paranee, sanoo HSY:n vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred.

– Puhdistuksella on kuitenkin merkitystä Espoon ja Helsingin merialueen tilaan eli puhdistus on paikallisesti tärkeää. Lisäksi tehokkaan puhdistuksen toteuttamisen mallit toivottavasti vievät koko alaa eteenpäin ja edelläkävijämalleja monistetaan, Fred lisää.