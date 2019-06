Suositun matkabloggaajan mielestä lentokeskustelu on mennyt överiksi – "Lentämisestä on tehty helppo uhri"

Ilmastokeskustelu käy parhaillaan kiivaana ja lentomatkailu on joutunut tiukan arvostelun kohteeksi. Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt (siirryt toiseen palveluun) ovat globaalisti noin kaksi prosenttia kaikista ihmisen aiheuttamista päästöistä.

Moni kokee ilmastoahdistusta ja miettii matkustamisen ekologisuutta. Esimerkiksi somessa julkkikset saattavat saada kritiikkiä siitä, jos julkaisevat lomakuvia paratiisisaarilta eivätkä puhu matkojensa aiheuttamista päästöistä.

Mistä on kyse?

Matkabloggaaja Veera Papinojan mielestä parhaillaan käytävä lentokeskustelu on mennyt överiksi. Somessa paremmin nimellä @veerabianca tunnetun bloggaajan mielestä kiivaassa keskustelussa faktat saattavat unohtua.

– Lentämisestä on tehty helppo uhri. On toki tärkeää huomioida päästöt, mitä lentämisestä tulee, mutta päästöjen osuus on se kaksi prosenttia. Olisi tosi tärkeää muistaa myös ne muut päästöjen lähteet.

Papinojan mielestä lentokeskustelu on liian mustavalkoista. Lentolakkoon ryhtyminen ei ole ainut vaihtoehto ajatella ympäristöä.

– Voimme jokaisessa elämän osa-alueessa tehdä niitä vähän parempia valintoja. Lentämisessä ja matkustamisessa voi tehdä myös niitä parempia valintoja.

Kuka ja mitä?

Veera Papinoja on Suomen suosituimpia matkabloggaajia. Hänen reissujaan seuraa blogin ja Instagramin kautta kymmenettuhannet ihmiset. Perspektiiviä matkailuun on tullut työn lisäksi myös matkailu- ja ilmailualan opinnoista.

Papinoja kertoo nykyisen ilmastokeskustelun muuttaneen myös hänen asenteitaan.

– Olen ehkä joskus ollut sellainen ihminen, joka on voinut lähteä lounaalle Pariisiin. Tämä nykyinen keskustelu on saanut miettimään myös omia valintoja enemmän.

Matkabloggaaja pyrkii nykyään kertomaan seuraajilleen, minkälaisia parempia valintoja voi tehdä matkalla tai matkalle lähtiessä. Opastamiseen hän ei kuitenkaan halua ryhtyä, koska tiedostaa että omissakin lentomäärissä on edelleen vähentämisen varaa. Hän ei usko, että lentäminen vähenee globaalisti.

– Lentäminen on tehnyt meidän maailmasta globaalin ja lentäminen tulee varmasti tuplaantumaan seuraavien vuosien aikana. Meidän on pakko luottaa siihen, että lentoteknologia ja lainsäädäntö sekä toivottavasti myös biopolttoaine tulevat olemaan niitä suuria vastauksia näihin ympäristökysymyksiin.

Tätä et ehkä tiennyt

Papinoja myöntää, että hän ei voi olla aina niin kriittinen kuin haluaisi. Suurin osa reissuista on yhteistyömatkoja, eli asiakas on maksanut kulut.

Bloggaaja joutuu joskus sensuroimaan itseään, jotta asiakas ei joudu huonoon valoon.

– Yhteistyömatkalla Floridassa jouduin monen sattuman kautta Sea Worldiin, jonka toimintaa en hirveästi arvosta. Ajattelin sen olevan viimeinen paikka, johon minut voi raahata. Monen sattuman kautta muuta vaihtoehtoa ei kuitenkaan jäänyt kuin mennä sinne.

– Kohtasin siellä kamalia asioita, joista otin puhelimella kuvia. Olisin halunnut jakaa tietoa näkemästäni seuraajille, mutta siinä vaiheessa koin etten voi tehdä sitä yhteistyökumppanilleni. En kuitenkaan suostu mainostamaan tällaisia paikkoja.

Papinojan mielestä bloggaajien pitäisi tehdä selväksi, ettei vaikuttajien mielipiteitä voi ostaa.

Mikä on Papinojan mielestä tärkeintä?

– Lentomatkailun päästöt on tosi tärkeä aihe ja siitä pitää keskustella. Omassa lentomatkailussa voi huomioida sen, että lennän mahdollisimman uudella lentokalustolla. Voin suunnitella reitit niin, että en mene neljän pompun kautta mahdollisimman halvalla kaukomaille.

Veera Papinojaa haastatellaan 8 minuuttia -ohjelmassa. Katso haastattelu klikkaamalla jutun pääkuvaa!

