Yle vastasi yli 60 kahvikutsuun – ihmiset toivovat lisää erilaisia näkökulmia, valintojen perusteluja ja hyvien asioiden uutisointia

Yleisradio pyysi suomalaisia kutsumaan Ylen kahville. Nyt kahvihetkiä on järjestetty ja on aika katsoa, mitä niistä on jäänyt käteen.