Analyysi: Jorma Uotinen poistuu tänä iltana lavalta punaisessa mekossa, ja Kuopiossa alkaa surutyö

KUOPIO Jäähyväisten jättäminen on raastavaa, mutta Jorma Uotisen on tarkoitus tehdä se näyttävästi. Hän pukeutuu jälleen kerran valtavaan punaiseen mekkoon, joka on roikkunut Uotisen pukuhuoneessa Kuopion musiikkikeskuksessa festivaalin avajaisista lähtien. Väistyvä taiteellinen johtaja esittää omissa läksiäisissään vanhan sooloteoksensa La Diva (1991). Itseironinen, koskettava ja herkkä teos on muisto Uotisen kultakaudelta koreografina. Tanssitaiteilija oli nelikymppinen, kun La Diva sai ensi-iltansa. Tanssijoiden parhaat vuodet ovat siinä vaiheessa jo takana.

Uotinen täyttää piakkoin 69 vuotta, ja voi olla, ettei jalka nouse enää sooloteoksessa korvaan, mutta Kuopiossa sillä ei ole väliä. Eikä missään muuallakaan. Uotisella on sellainen lavakarisma, että hän voi aivan hyvin kävellä teoksensa läpi.

Uotinen elää yleisöstä, ja siksi hänessä riittää virtaa yhä uusiin projekteihin, joissa vanha sirkushevonen pääsee vielä esiintymään. Sitä Uotinen rakastaa, ja siinä hän on todella hyvä. Uotinen on sanonut, että jos ihmiset haluavat tietää, kuka hän oikeasti on, häntä pitää tulla katsomaan silloin, kun hän on lavalla.

Kuopion musiikkikeskuksen täysi sali puhkesi perjantaina raikuviin aplodeihin, kun Uotinen astui näyttämölle mustassa pitkässä takissa juontamaan festivaalin 50-vuotisjuhlagaalaa. Jo se riitti sähköistämään tunnelman. Uotisen kiitospuheen jälkeen illan loppupuolella yleisö osoitti uudelleen suosiotaan, ja tällä kertaa seisten.

Oli todella lähellä, ettei Kuopio tanssii ja soita lähes 20 vuotta luotsanneelle Uotiselle tullut siinä kohtaa tippa linssiin. En heti muista, milloin olisin kokenut vastaavaa.

Suurin osa suomalaisista tuntee Uotisen television viihdeohjelmista, mutta hänen ansionsa ovat muualla. Uotinen vaikutti voimakkaasti siihen, että nykytanssi alkoi kehittyä Suomessa 1980-luvulla. Hän teki uuden suuntauksen näkyväksi voimakkaalla ja erottuvalla persoonallaan, joka kiehtoi alusta lähtien mediaa, ja työ on jatkunut siitä asti.

Kuopio tanssii ja soin taiteellisena johtajana Uotinen on pitänyt kaupungin ilmatilaa suvereenisti hallussaan aina, kun hän on ollut maisemissa. Ja juuri Kuopiolle Uotinen on enemmän kuin osiensa summa. Hän on puhaltanut ylimääräistä eloa kaupunkiin, joka tunnetaan yhä ehkä parhaiten Kuopio tanssii ja soi -festivaalistaan, eikä Uotista pääse pakoon. Hänestä on tullut osa kaupungin imagoa. Ja on hän saanut ihmeitä aikaan myös savolaisissa miehissä. Kuopion kaupunki piti torstaina vastaanoton festivaalin taiteilijoille, ja paikalla oli apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas.

Hän kiitti Uotista kaikista näistä vuosista Kuopio tanssii ja soin taiteellisena johtajana ja päätti englanninkielisen puheensa sanoihin: “Jorma, we love you”.