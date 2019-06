Kauppasota varjostaa aurinkopaneelibisnestä Yhdysvalloissa – Suhdanneasiantuntija ennustaa maan talouden notkahtavan, jos nokittelu Kiinan kanssa jatkuu

Kymmenen vuotta jatkunut nousukausi on vauhdittanut Yhdysvaltin taloutta ja luonut arviolta 25 miljoonaa työpaikkaa. Uusiutuvan energian tuottajat ovat hyötyneet tilanteesta. Exact Solar asentaa aurinkopaneeleja.

Kymmenen vuotta jatkunut nousukausi on vauhdittanut Yhdysvaltin taloutta ja luonut arviolta 25 miljoonaa työpaikkaa. Uusiutuvan energian tuottajat ovat hyötyneet tilanteesta. Exact Solar asentaa aurinkopaneeleja. Nina Svahn

Kesäkuussa tulee täyteen kymmenen vuotta Yhdysvaltain talouskasvun alkamisesta. Nousukausi on ollut maan historian pisin.

JAMISON/WEST CHESTER Jamisonin pikkukaupungin laitamilla törmää ajallemme tyypilliseen työmaahan Yhdysvalloissa. Mies nostaa vintturilla aurinkopaneelia, jota toinen on ottamassa vastaan omakotitalon jyrkällä harjakatolla.

Taloon tehdään verkkoon kytketty kymmenen kilowatin järjestelmä, jonka perustana on 30 katolle asennettavaa paneelia. Järjestelmän hankkiminen ja asennus maksaa talon omistajalle 11 000–14 000 dollaria eli 9 800–12 400 euroa.

Auringonsäteet ovat ilmaisia, joten ainakin pidemmän päälle investointi on kannattava, mikäli järjestelmä toimii moitteettomasti. Yhä useampi yhdysvaltalainen haluaakin sellaisen.

Exact Solar on 14 henkeä työllistävä perheyhtiö, jota Mark ja Dara Bortman johtavat. Poika Ari opiskelee yliopistossa diplomi-insinööriksi. Nina Svahn

Aurinkoenergian suosio on kasvanut siitä lähtien, kun presidentti Barack Obaman hallinto hyväksyi 30 prosentin verovähennysoikeuden siihen siirtyville kotitalouksille.

Tämä tapahtui tasan kymmenen vuotta sitten. Verovähennysoikeus astui voimaan samaan aikaan, kun Yhdysvaltain talous kääntyi pankki- ja rahoituskriisin aiheuttaman taantuman jälkeen nousuun.

Aurinkopaneeleja myyvä ja asentava perheyritys Exact Solar on kasvanut siitä lähtien. 14 henkilöä työllistävä yritys takoi viime vuonna kolmen miljoonan dollarin eli vajaan 2,7 miljoonan euron liikevaihdon. Se tarkoitti käytännössä sadan järjestelmän asennustöitä Pennsylvanian ja New Jerseyn osavaltioiden alueella.

– Olemme kasvaneet 20–25 prosenttia vuodessa. Kasvu voisi olla paljon voimakkaampaakin, mutta haluamme pitää sen hallinnassamme, yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Mark Bortman sanoo.

”Talouden käänne on väistämätön”

Aurinkoenergia on tyypillisesti Exact Solarin kaltaisten pienyritysten teollisuutta. Myös tätä teollisuudenalaa on viime kuukausina koetellut koko Yhdysvaltain talouskehitystä varjostava kauppasota Kiinan kanssa.

Presidentti Donald Trump korotti kesäkuun alussa kiinalaisten aurinkopaneelien tullimaksuja. Exact Solar selvisi pälkähästä, koska se asentaa pääosin japanilaisia tuotteita. Monet muut yritykset kokevat korotukset nahoissaan, mutta koko alan kasvunäkymät eivät ole ainakaan vielä vaarantuneet.

Kymmenillä muilla aloilla odotetaan kauhunsekaisin tuntein kuun lopussa Japanissa järjestettävää teollisuusmaiden G20-kokousta. Presidentti Donald Trump neuvottelee kokouksessa Kiinan presidentin Xi Jingpingin kanssa.

Taloussuhdanteita seuraavan Moody´s Analyticsin pääekonomistin Mark Zandin mukaan noissa neuvotteluissa on paljon pelissä.

– En usko tapaamisen johtavan nykyisten tullimaksujen alentamiseen, mutta en niiden nostamiseenkaan.

– Mikäli Japanissa ei kuitenkaan sopua synny ja Trump twiittaa perään nostavansa tullimaksuja kiinalaistuotteille ja nämä vastaavat samalla mitalla, edessä on muutaman kuukauden kuluessa Yhdysvaltain talouden kääntyminen kohti taantumaa, Zandi pamauttaa.

Jos Trump ja Xi pääsevät sopuun, Zandi uskoo historiallisen pitkän talouskasvun jatkuvan vuoden, korkeintaan parin verran. Ei pidempään.

Moody´s Analyticsin pääekonomisti Mark Zandi ennakoi, että historiallinen talouskasvu ei voi jatkua enää pitkään. Nina Svahn

Työttömyys ennätysalhaalla

Yhdysvaltain työttömyysaste on tällä hetkellä vain 3,6 prosenttia. Lukua ei voi verrata suoraan Suomeen, sillä pätkätyöläisiä ja piilotyöttömiä on runsaasti. Yhdysvaltain työllisyysaste, johon lasketaan kaikki vähintään 15-vuotiaat, on 60,6 prosenttia eli reippaasti Suomea alhaisempi.

Yhdysvaltain omassa historiallisessa vertailussa luvut ovat kuitenkaan vertaansa vailla: Työttömyys on alimmillaan 50 vuoteen.

Ilkka Kemppinen / Yle

Zandi näkee käänteen lähestyvän. Inflaatiopaineet kasvavat väistämättä liian suuriksi, jolloin korot alkavat nousta.

– En usko taloustieteilijöitä, joiden mielestä talouskasvu ei kuole vanhuuttaan vaan voi jatkua loputtomiin. Mielestäni se kuolee. Tähänastinen pitkä nousukausi ei ole ollut minulle yllätys, mutta jos se jatkuu 11, 12 tai jopa 13 vuotta, silloin olen yllättynyt, hän sanoo.

Vaikka talouden käänne on todennäköinen, Zandi ei odota romahdusta.

– Sellaista ei ole ainakaan tällä hetkellä näköpiirissä. Taloutemme perusta on vahva.

”Ei presidentin ansiota”

Pääekonomisti Zandin mielestä Trump on tehnyt talouden osalta väärin likimain kaiken mahdollisen eli luonut politiikallaan riskejä, jotka uhkaavat talouskehitystä.

– Mistä aloittaisin? Kaupan osalta pyrkisin mieluummin yhteistyöhön ja sopimuksiin muiden kanssa. En olisi hylännyt Pariisin ilmastosopimusta. Rajalle pystytettävällä muurilla on kielteisiä vaikutuksia talouteen. Peruisin verohelpotukset rikkaille ja ylikansallisille yhtiöille ja parantaisin näin saatavilla verovaroilla infrastruktuuria, Zandi luettelee.

Kymmenestä talouskasvun vuodesta vain kolme on ollut Trumpin kaudella. Zandi ei laske nousua Trumpin ansioksi, mutta ei liiemmin hänen edeltäjäänsä Obamankaan.

Ilkka Kemppinen / Yle

Zandin mielestä presidentit ylipäätään ansaitsevat vain vähän kiitosta Yhdysvaltain talouskasvusta.

– Kansantaloutemme on mahtavan dynaaminen. Amerikkalaista taloutta on vaikea pilata edes huonolla politiikalla, hän veistelee.

Esimerkkinä tuosta dynaamisuudesta Zandi muistuttaa vuosikymmenen takaisesta huolesta öljyn loppumisesta.

Liuskekaasun ja –öljyn vesisärötys sekä uusiutuvat energiamuodot ovat sen jälkeen ratkaisseet saatavuusongelman. Vaikka ne ovat samalla aiheuttaneet ympäristöhaittoja, vastaavaa markkinalähtöistä tapaa ratkaista ongelmia ei Zandin mielestä muualla ole.

– Markkinoiden taika on Yhdysvalloissa ainutlaatuinen. Se on nyt vain siirrettävä vaikkapa ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen, hän sanoo.

Yli 20 miljoonaa uutta työpaikkaa

Kymmenen vuoden nousukauden aikana Yhdysvaltoihin on luotu yli 20 miljoonaa uutta työpaikkaa, joista aurinkoenergiasektorille 300 000. Määrä on merkittävä alan pienyritysvaltaisuuden takia, ja se kasvaa koko ajan.

Exact Solar voisi toimitusjohtaja Mark Bortmanin mukaan kasvaa paljon nykyistä nopeamminkin. Nina Svahn

Myös perheyhtiö Exact Solar aikoo palkata lisää väkeä kansantalouden suhdanteita liiemmin miettimättä.

– Näen uusiutuvien energiamuotojen, erityisesti aurinkopaneelien tulevaisuuden valoisana. En tiedä, liittyykö se millään tavoin yleiseen talouskehitykseen. Se on erikoisala ja koko maa näyttää nyt siirtyvän käyttämään uusiutuvaa energiaa, Mark Bortman sanoo.

