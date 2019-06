Hellehatut ja aurinkovoiteet esiin – Suomeen tulossa poikkeuksellisen lämmin juhannus

Juhannusviikosta on tulossa helteinen ja aurinkoinen etenkin etelässä ja keskiosissa maata. Pohjoisessakin on lämmintä, mutta siellä voi esiintyä satunnaisia sade- ja ukkoskuuroja.

Torstain aikana lounaasta saapuu Suomeen voimakas matalapaine, joka lopulta ratkaisee juhannuksen sään. Matalapaine kulkee Suomen yli ja siihen voi liittyä runsasta sadetta, ukkosia ja mahdollisesti voimakasta tuulta.

Ennusteet tarkentuvat vielä loppuviikosta, mutta juhannus on kuitenkin melko varmasti lämmin.

– Tästä juhannuksesta on tulossa keskimääräistä lämpimämpi. Lämpötila asettuu johonkin 15 ja 25 asteen välille. Sen voin sanoa, että ainakaan ei sada lunta, meteorologi Anniina Valtonen vakuuttaa.

Uimareiden on syytä käyttää aurinkorasvaa, ettei iho kärähdä. UV-säteily on nyt voimakasta etenkin Uudellamaalla, Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Juhannuskokkojen kohtalo on sen sijaan vielä epävarma. Tällä hetkellä sää on hyvin kuivaa etenkin etelässä ja idässä. Näillä näkymin metsäpalovaroitus on voimassa myös juhannuksena, jos sateet jäävät vähäisiksi.