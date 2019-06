Tunnettuja suomalaisyrityksiä on myyty lyhyen ajan sisällä ulkomaille – Mistä kaupoissa on oikein kysymys?

Ohjelmistoyritys Tieto ja norjalainen Evry kertoivat tiistaina yhdistyvänsä. Kahden yhtiön liitossa syntyvä uusi yhtiö tunnetaan jatkossa nimellä TietoEvry, ja se työllistää 24 000 henkilöä.

Tiedon ja Evryn liitto on jälleen yksi lisä tämän kevään ja kesän aikana tehtyjä yrityskauppoja. Niistä useissa suomalaisen yrityksen on ostanut ulkomainen taho.

Seurauksena pintaan on noussut keskustelu suomalaisen omistuksen katoamisesta vieraisiin käsiin. Onko siihen kuitenkaan aihetta?

– Omistuksen kotimaisuutta mietitään hyvin paljon varsinkin tilanteissa, joissa yritys toimii julkisella alalla, kuten hoivayritykset. Laajemmassa kuvassa kyse on yrityksen pääomistajan arvoista; kuinka tärkeänä pidetään sitä, että yritystä kehitetään pitkäjänteisesti kotimaisessa omistuksessa. Ylipäätään keskustelu yrityksen kotimaisuudesta vähän ylikorostuu keskustelussa. Joskus sillä on merkitystä, joskus ei, EY:n yrityskauppoihin perehtynyt johtaja Antti Uusitalo sanoo.

Viime aikoina uutisoiduissa kaupoissa on kyse myös siitä, että ulkomaiset ostajat pääsevät niiden avulla esimerkiksi uusille markkina-aluille, saavat lisää markkinaosuutta tai hankkivat teknologiaa.

Tilanne on nyt myyjän kannalta otollinen myös siksi, että pitkään jatkunut nousukausi on tehnyt yrityksistä arvokkaampia. Hyvään kuntoon saatua yritystä ei tarvitse myydä halvalla.

– Ajatus yrityskaupoissa on pääsääntöisesti se, että ostaja uskoo ostokohteen olevan arvokkaampi itselleen kuin se on myyjälle. Tämä johtuu ennen kaikkea ostajan mahdollisista synergiaeduista ostokohteen ja nykyliiketoiminnan kanssa. Toiseksi ulkomainen ostaja voi hyötyä Suomea matalammasta pääoma- ja yritysverotuksesta, jolloin ostettava yritys on ostajalle arvokkaampi pelkästään liiketoiminnan nykytilassa, Nordnet-pankin Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen sanoo.

Ostaja näkee yrityksen arvon usein eri tavalla kuin sen myyjä, Suvi Tuppurainen tiivistää yrityskauppojen perussäännön. Karoliina Simoinen / Yle

Yrityskauppoja on tehty parin viime kuukauden aikana useita. Suvi Tuppurainen ja Antti Uusitalo kommentoivat tässä niistä muutamaa.

Ramirent – Loxam

Rakennuskonevuokraamo Ramirent on siirtymässä ranskalaisen alan jätin Loxamin omistukseen. Kauppasumma lähentelee miljardia euroa.

Antti Uusitalo: Loxam on johtava konevuokraaja Euroopassa. On aivan selvää, että he ovat jo pidempään tarkastelleet vahvasti täydentävillä maantieteellisillä alueilla toimivia Ramirentia ja Cramoa. Konevuokraajien arvostustasot ovat olleet pidempään jo varsin kohtuullisella tasolla, joten ajoitus ostokselle on Loxamille järkevä. Yleisesti konevuokraustoimialalla on ollut erittäin aktiivista yritysjärjestelyiden osalta viime aikoina.

Suvi Tuppurainen: Ramirentin toimialalla ydinmarkkinat ovat hidastuneet viime aikoina ja tämä on näkynyt jo osakekurssissa. Rakennussektorin vuokrausmarkkinan pitkän aikavälin kasvuun voi nyt päästä kiinni ilman yltiöoptimistista tulevaisuuden hinnoittelua.

Fazer ravintolapalvelut – Compass Group

Isossa-Britanniassa pääkonttoriaan pitävä ravintolajätti Compass Group toimii 50 maassa ja kertoo olevansa yritysten ruoka- ja tukipalveluiden markkinajohtaja ja samalla maailman seitsemänneksi suurin yksityinen työnantaja.

ST: Ostajan nykyliiketoiminnan huomioiden suunnitelmana näyttää olevan kansainvälisesti tehokkaan palveluyrityksen luominen verrattain vakaille markkinoille.

AU: Amica on ollut varmasti Compass Groupin ostoslistan kärjessä vuosia [pitkään], ja nyt oli viimein Fazerilla oikea aika luopua toiminnasta. Vaikea nähdä, että ostajia olisi hirveästi muualta löytynyt. Compass oli käytännössä ainoita relevantteja ostajia.

Telenor – DNA

Keväällä norjalainen telealan yritys Telenor kertoi ostaneensa reilun puolikkaan teleoperaattori DNA:sta. Norjan valtio on Telenorin enemmistöomistaja. Telenor on valmis ostamaan myös loput DNA:n osakkeet ja aikoo pitää DNA:n Helsingin pörssin listalla.

AU: Telenor toteuttaa tällä kaupalla laajentumisen Suomeen pohjoismaisena toimijana. Myyjinä toimineet [toimivat] Finda Telecoms ja PHP Holding ovat sijoittajia, jotka luonnollisesti miettivät milloin ja miten kannattaa sijoituksesta luopua. Nyt löytyi sopiva ostaja sopivalla hinnalla.

ST: Käytännössä DNA oli Telenorille ainoa realistinen portti Suomen operaattorimarkkinoille kokoluokkansa ja hintansa puolesta. Samalta toimialalta tulevana ostajana Telenor saanee hyödynnettyä synergiaetuja parhaimmalla tavalla. Tämän johdosta voi olettaa, että Telenorin tarjous kuvastaa melko hyvin maksimihintaa, jota DNA:sta on voinut odottaa.

Kotipizza – Orkla

Norjalainen raha oli liikkeellä myös vuoden 2018 lopulla, kun elintarvikealan suuryritys Orkla osti Kotipizzan. Kauppa on saatu jo niin valmiiksi, että Kotipizzan osakkeen poistamisesta Helsingin pörssin päälistalta on hiljattain jätetty hakemus pörssiin.

Ahvenanmaalainen perunalastuyritys Chips ja makeistehdas Panda ovat olleet osa Orkla-konsernia jo vuosikausia.

ST: Orkla on profiloitunut aiemminkin yritysostoilla osana kasvustrategiaansa. Todennäköisesti ajatuksena on monistaa toimivia konsepteja myös kansainvälisesti. Vastaa logiikaltaan Telenorin DNA:sta tekemää tarjousta.

AU: Orkla on ollut erittäin aktiivinen ostamaan kuluttajatuotebrändejä ja jakelukanavia viime vuosina. Orkla johtaa pakastepizzamarkkinaa pohjoismaissa ja 2018 alkupuolella laajentuivat pizzan jakeluun Tanskassa yrityskaupan myötä. Kotipizzan ostaminen oli tähän luonnollinen jatke. Kotipizzan omistajat tekivät kaupassa hyvän tilin.

Antti Uusitalo on EY:n osakas ja johtaja yritysjärjestelyissä Jari Kovalainen / Yle

Mutta tehdään niitä yrityskauppoja myös toisin päin. Kesäkuussa on uutisoitu muutamasta kaupasta, joissa suomalainen yritys on käynyt ostoksilla ulkomailla. Mitä niistä pitäisi ajatella? Tuppurainen ja Uusitalo kommentoivat.

Metso – McCloskey

Raskaita kaivoskoneita valmistava Metso hankki Kanadasta kivenmurskauskoneita valmistavan yrityksen, joka on selvästi Metsoa pienempi. McCloskey pitää pääkonttoriaan Ontario-järven liepeillä reilun sadan kilometrin päässä pääkaupungista Torontosta.

ST: Metso itse on ollut yritysostospekulaatioiden kohteena viimeisen kymmenen vuoden aikana useasti. Toimimalla itse aktiivisesti toimialallaan Metso pyrkii asemaan, jossa se on toimija eikä toiminnan kohde. Kauppasodan uhan ja maailmantalouden kasvuennusteiden hidastumisen vuoksi nyt voi olettaa olevan paria viime vuotta otollisempi hetki peliliikkeille.

AU: Metsolle kasvuinvestointi sekä tarjonnan laajennus kivenmurskausmarkkinoilla. Kuten Metso itse kertoi, tällä kaupalla myös tasapainotetaan liiketoimintaportfoliota kaivostoiminnasta maanrakennusalalle.

Elisa – Polystar Osix

Ruotsalainen Polystar Osix -yhtiö tarjoaa (siirryt toiseen palveluun) teleoperaattoreille verkon valvonta- ja analytiikkaohjelmistoratkaisuja.

AU: 70 miljoonan euron kauppa, joka on aika tyypillinen tämän hetkiseen yrityskauppamarkkinaan, jossa perinteisen toimialan yhtiö (operaattori) hankkii ohjelmisto-osaamista ympäröivän maailman vahvasti digitalisoituessa. Operaattorit pohtivat laajalti täydentävien ohjelmistoyritysten ostomahdollisuuksia. Kuten tekevät monet muut yritykset.

ST: Teleoperaattorimarkkinoilla tapahtuu isoa muutoksia, kuten mm. edellä mainituista kaupoista voi päätellä. Yhtiöt etsivät uutta kasvua uusista lähteistä. Pohjoismaissa ja varsinkin Suomessa markkina on saturoitunut eli tarjontaa on enemmän kuin kysyntää. Liittymiä ja mobiililaitteita alkaa olla henkilöä kohden jo niin merkittävästi, että kasvua täytyy hakea jatkossa muualta.

Tekeekö Kone vielä suurkaupan?

Näiden toteutuneiden tai lähes toteutuneiden kauppojen lisäksi kesän korvalla talousuutisten kärkeen nousi markkinahuhu, kun uutistoimisto Reuters kertoi lähteisiinsä viitaten hissiyhtiö Koneen ostavan kilpailijansa saksalaisen Thyssenkruppin hissiliiketoiminnan.

ST: Kone on suomalainen menestystarina, yksi tavallisten sijoittajien suosikkiosakkeista ja sijoittajien silmissä ikuinen menestyjä. Maailmanmarkkinoilla ykkönen niin liiketoiminnan kokoluokalla kuin kannattavuudella mitattuna on kuitenkin yhdysvaltalainen Otis. Yrityskaupan avulla Kone voisi saada paremmat mahdollisuudet tavoittaa pääkilpailijansa globaalisti kaupan tuoman synergiaedun vuoksi. Toistaiseksi Kone on ottanut etumatkaa kiinni vahvalla markkina-asemallaan Kiinassa, joka on uusmyynnin osalta tärkein markkina.

AU: Pitkään spekuloitu asia. Thyssen on selkeästi kertonut pohtivansa liiketoimintojen uudelleenjärjestelyä. Tämän taustalla on tarve kasvattaa yrityksen arvoa saamalla lisää operatiivista tehokkuutta ja mahdollisesti saamaan piilossa olevaa yritysarvoa näkyviin osakekurssissa. Hissiliiketoiminnan listaaminen nousi esille vaihtoehtona ja tämän jälkeen totta kai alettiin spekuloimaan Koneen kiinnostuksella ostaa tuo liiketoiminta. Varmastikin jotain keskusteluja on käyty. Syntyykö mitään kauppoja jää nähtäväksi myöhemmin.

Reutersin uutisessa kaupan arvoksi kerrottiin 14 miljardia euroa. Se olisi toiseksi suurin hinta, minkä suomalainen yritys olisi koskaan maksanut ulkomaisesta yrityksestä.

Nokia maksoi vuonna 2015 ranskalaisesta Alcatel-Lucentista vieläkin enemmän, 15,6 miljardia euroa.