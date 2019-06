Suomalainen hamppuyritys halusi maksaa työntekijöille CBD-kukinnolla – Virkamiehet: Saattaa olla laitonta, nykytilanne tulkinnanvarainen

Huumausainelakiin on tulossa selvennyksiä EU:n tukijärjestelmän mukaisen hampun viljelyn osalta.

Suomalainen kannabisyritys Hamppusampo julkaisi kesäkuun puolivälissä Facebookissa poikkeuksellisen rekrytointi-ilmoituksen, jolla se etsi Itä-Suomessa sijaitsevalle yhteistyökumppaninsa kasvihuoneelle talkoolaisia työskentelemään hampunjalostuksen parissa.

Erikoisen ilmoituksesta teki se, että talkoolaisille luvattiin maksaa korvausta CBD-kukinnolla, jonka nämä saavat itse kerätä viljelmältä syyskuussa.

Yritys myös lupasi järjestää työntekijöille majoituksen. Palkkaa sen sijaan luvattiin maksaa ainoastaan viivellä, jos jalostushanke onnistuu.

Hamppusampo ja yrityskumppanit ovat jalostamassa Suomessa ulkoviljelyyn soveltuvaa CBD-pitoista öljyhamppulajiketta. Projektissa on risteytetty 1990-luvulla entisessä Kuopion yliopistossa Venäjän maatiaiskannoista kehitetty Finola-öljylajike Swiss Dream -lääkelajikkeeseen.

Kummallakaan risteytyksessä käytetyllä lajikkeella ei ole Hamppusampon mukaan päihdevaikutusta. Projektin tavoitteena on saada jalostustyössä syntyvä uusi hamppulajike EU:n rekisteriin.

CBD eli kannabidioli on yksi hampun sisältämistä kemiallisista yhdisteistä. Se ei päihdytä, mutta sillä on rentouttavia ja lääkinnällisiä ominaisuuksia.

Viime vuosina CBD:tä sisältävistä ravintolisistä, elintarvikkeista ja kosmetiikasta on tullut suosittuja Pohjois-Amerikassa ja monissa Euroopan maissa.

Työntekijät kylvävät hamppua jalostusprojektia varten Hamppusampon ja yrityskumppanien kasvihuoneella Ilomantsissa. Hamppusampo

Hamppusampon perustajaosakas ja hallituksen jäsen Hannu Hyvönen kertoo, että heidän tarkoituksenaan on nyt jatkojalostaa viime kesänä kehittämäänsä risteytystä sekä tuottaa siemeniä kansainvälisille markkinoille jo ensi kasvukaudeksi.

Hyvönen uskoo, että suomalaisen hampun pohjoiset, lujat geenit kiinnostavat maailmalla. Hän sanoo, että Hamppusampon tuottaman risteytyksen THC-pitoisuus on matalampi kuin EU:n hyväksymällä Finolalla. THC eli tetrahydrokannabinoli on kannabiksen päihdyttävä ainesosa.

Hyvösen mukaan idea työntekijöiden palkitsemisesta kukinnolla syntyi, koska Hamppusampo kärsii rahapulasta. Yksi syy rahaongelmiin on se, että Ruokavirasto (entinen Evira) kielsi viime marraskuussa yhtiötä myymästä hampun kukintoja elintarvikkeina.

Hyvönen painottaa, että yhtiön julkaisema rekrytointi-ilmoitus on nyt vanhentunut, koska he ovat jo löytäneet tarvitsemansa vapaaehtoistyöntekijät. Yritys ei kaipaa enää yhteydenottoja hamppualan työstä kiinnostuneilta.

Kukkapalkka saattaa olla laiton

Viime vuonna Suomessa viljeltiin hamppua vajaan 700 hehtaarin alalla. Viljelijöitä oli vajaat sata, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Marjo Keskitalo.

Keskitalon mukaan hampun viljely on lisääntymässä Suomessa. Vuonna 2017 täällä viljellyistä öljyhamppulajikkeista 99 prosenttia oli Finolaa (siirryt toiseen palveluun).

Euroopan unioni voi maksaa teollisuushampunviljelijöille viljelytukea tietyin edellytyksin. Yksi edellytyksistä on, että kasvien THC-pitoisuus jää alle 0,2 prosentin, jolloin ne eivät sovellu päihdekäyttöön. Keskitalo vahvistaa, että Finola ei kelpaa päihteeksi.

Keskitalon mukaan siihen ei ole mitään virallisia ohjeita, mitä viljelijät saavat tehdä hamppujensa kukille. Tavallisesti siemensato puidaan pelloilta koneellisesti, jolloin kukka murskaantuu ja päätyy takaisin peltoon muun kasvijätteen joukkoon.

– Jos kukasta lähdetään nyppimään siemeniä, niin varmaan niitä kukintoja voi mihin tahansa koristeeksi käyttää, Keskitalo sanoo.

– Jos ajattelee, että se pellolla kasvaa, niin ei sitä kukaan voi kieltää kaverille antamasta. Se on eri asia, voiko sitä lähteä myymään. Kaikenlainen jatkojalostaminen on mielestäni arveluttavaa, hän jatkaa.

Suomalainen hamppupelto kesällä 2018. Kuvituskuva. Petri Aaltonen / Yle

Poliisiylitarkastaja Timo Kerttula sisäministeriöstä arvioi yleisellä tasolla, että yritys liikkuu lain näkökulmasta epäselvällä alueella, jos se maksaa työntekijöilleen palkkioita hampun kukinnolla.

Kyseessä saattaa olla huumausainerikos, vaikka kukkien THC-pitoisuus jäisi alle 0,2 prosentin. Kerttulan mukaan tulkinta riippuu kukintojen käyttötarkoituksesta.

Vaikka EU maksaa viljelytukea vähäisen määrän THC:tä sisältävälle hampulle, niin huumausainelainsäädännössä THC-pitoisuudelle ei ole määritelty alarajaa. Siksi kukintona maksettava palkka saattaisi kiinnostaa poliisia huumausainerikoksena.

Kerttulan mukaan esimerkiksi vuonna 2015 Helsingin hovioikeus tuomitsi miehen törkeästä huumausainerikoksesta, kun tämä toi maahan ja piti hallussaan 12,7 kiloa alle 0,1–0,5 prosenttia THC:tä sisältänyttä hampun kukintoa.

Yritys luopuu kukinnolla palkitsemisesta

Timo Kerttulan mukaan on epäselvää, saako laillinen viljelijä tai yritys ylipäänsä luovuttaa eteenpäin kasvattamansa hampun kukintoja.

Siihenkään ei ole Kerttulan mukaan yksiselitteistä vastausta, saako laillisesti kasvatetun teollisuushampun kukkaa käyttää esimerkiksi polttamalla tai syömällä.

Huumausainepolitiikkaan perehtynyt sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta kertoo sähköpostitse, että EU-järjestelmän piirissä hampppukasvin lailliset käyttötarkoitukset ovat kuidun valmistus varresta ja öljyn puristaminen siemenestä näihin tarkoituksiin jalostetuista lajikkeista.

Kotovirran mukaan hampun kukinnot kuuluvat YK:n huumausaineyleissopimuksen piiriin, eikä niille löydy poikkeusta yleiskieltoon yleissopimuksista tai EU-järjestelmästä.

Kerttula ja Kotovirta korostavat, että viime kädessä tuomioistuimet tulkitsevat lakia ja tuomitsevat, jos asiassa on syyllistytty rikokseen.

Suomalaisia kukkivia öljyhamppuja elokuussa 2018. Kuvituskuva. Markku Sandell / Yle

Hamppusampon Hannu Hyvönen toteaa, että viranomaisten tiukan tulkinnan vuoksi yritys luopuu ideasta palkita työntekijöitään CBD-kukinnolla.

Hyvönen kertoo, että kun siemenet on sadonkorjuun jälkeen irroitettu kukinnoista, niin he aikovat käyttää jäljelle jäävän kukkarouheen tuotekehitykseen.

– Meillä on useita kiinnostavia tuotteita. Puhutaan elintarvikkeista. En nyt halua avata tarkemmin, koska ne ovat liikesalaisuuksia.

Hyvösen mukaan Hamppusampo kehittää tuotteitaan sen varalle, että hamppu- ja kannabismarkkinat alkavat vapautua tulevaisuudessa. Lisäksi yritys haluaisi tuotteilleen vientiluvan, jotta niitä voitaisiin myydä ulkomaille.

– Olemme valmiit menemään vaikka EU-oikeuteen asti, jos tähän halutaan puuttua.

Täyskielto kummastuttaa viljelijää

Hyvönen pitää kummallisena tulkintaa, että ei-päihdyttävän hampun kukan käyttö olisi huumausainerikos. Hän toteaa, että viranomaiset ovat kieltäneet Hamppusampoa laskemasta tuotteitaan markkinoille, mutta yhtiön sisäistä tuotekehitystä ei ole ainakaan tähän mennessä kielletty.

– Totta kai minäkin olen tätä CBD-kukkaa testannut eri tavoilla. Ajatus, että peltoviljelyssä olevan Finolan kukinto tulkitaan huumausaineeksi, vie virhepolitiikan uusille leveleille.

Hyvönen arvelee, että koko suomalaisen öljyhampun siementuotanto vaarantuisi, jos jokaisen pellon kukinnot katsottaisiin huumausaineeksi.

Hyvönen toteaa, että tällaisen tulkinnan perusteella maa- ja metsätalousministeriö olisi Suomen suurin huumausainetuotannon organisoija, koska se myöntää hampunviljelijöille tukea.

Hampunsiemenet ovat terveellistä ravintoa. Kuvituskuva. Petri Aaltonen / Yle

Lakimuutoksia suunnitteilla

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta myöntää, että EU:n tukijärjestelmän mukaiseen hampun viljelyyn liittyvä tilanne on tällä hetkellä huumausainelain näkökulmasta tulkinnanvarainen.

– Olemme tämän tiedostaneet ja valmistelemme selvennyksiä lakiin, Kotovirta sanoo.

Hän ei vielä tiedä tarkalleen, millaisia muutoksia on luvassa, koska uusi hallitus on vasta aloittanut ja lain muutostyö on aivan alkuvaiheessa.

– Yksi tapa, joka on noussut esiin, on selventää nämä EU:n tukijärjestelmän kriteerit huumausainelaissa. Mutta silloin se ei koskisi kukintojen käyttöä tai myyntiä. Tästä ei ole mitään päätöstä vielä.

Kotovirta toteaa, että halu kukintojen myyntiin muussa kuin huumetarkoituksessa on vielä aika uusi asia Suomessa. Aiemmin yrittäjät ovat halunneet tuottaa siementä sekä valmistaa esimerkiksi hamppunäkkileipää ja vastaavia tuotteita.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Marjo Keskitalo kertoo, että lääketarkoitukseen käytettävän kannabidiolin eli CBD:n tuotanto kiinnostaisi suomalaisia viljelijöitä ja yrittäjiä.

Keskitalon mukaan maataloudessa kasvintuotanto potee kannattavuuskriisiä, joten CBD-hampusta voisi tulla viljelijöille lisäansioita. Hän katsoo, että CBD:n tuottamisen mahdollisuuksia tulisi selvittää myös Suomessa.

– Tähän olisi äärettömän tärkeä saada selkeät pelisäännöt, jotka olisivat yhtenevät muiden EU-maiden kanssa, Keskitalo sanoo.

EU sallii, Suomi ei

Suomen viranomaiset kiristivät linjaansa hampun kukan elintarvikemyyntiä kohtaan loppuvuodesta.

Vielä viime syksynä jotkin suomalaiset netti- ja kivijalkakaupat möivät ulkomaista ja kotimaista hampputeetä. Käytännössä tuotteet koostuivat kukka- ja lehtirouheesta. Kotimainen tee oli valmistettu Finolasta.

Marraskuussa myös Hamppusampo yritti aloittaa verkkokaupassaan hampun kukintojen myynnin elintarvikkeina. Ruokavirasto (entinen Evira) kuitenkin ilmoitti Hamppusampolle, että kukkaa ei saa myydä elintarvikkeena Suomessa.

Virasto perusteli linjaustaan sillä, että EU on määritellyt hampun kukinnon uuselintarvikkeeksi, jonka myynti vaatii uuselintarvikeluvan. Lisäksi Ruokaviraston mukaan Suomessa elintarvikkeet eivät saa sisältää yhtään THC:tä.

EU-komission tiedottaja Anca Paduraru kertoi toukokuussa Ylelle, että EU on parhaillaan tekemässä selvitystä elintarvikkeiden THC-pitoisuuksista. Tulosten selvittyä EU saattaa päätyä suosittamaan koko unionin alueelle yhtenäistä elintarvikkeille sallittua ylärajaa THC:lle.

Paduraru sanoi, että EU:n puolesta jäsenmaat voivat halutessaan sallia teollisuushampun osien kuten kukinnon myynnin. Sen sijaan hampusta valmistettavat uutteet, esimerkiksi suositut CBD-öljyt, katsotaan uuselintarvikkeiksi.

Monet EU:n jäsenmaat sallivat hampun kukan eli niin sanotun kevytkannabiksen myynnin. Tuotteille sallittu THC-pitoisuus on yleensä korkeintaan 0,2 prosenttia, mutta niiden CBD-pitoisuutta ei ole rajoitettu.

Kevytkannabiksen maahantuonti Suomeen voidaan tulkita huumausainerikokseksi.

