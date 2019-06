The Economist: Liikanen vahvoilla EKP:n pääjohtajaksi

Maailman arvostetuimpiin talouslehtiin lukeutuva The Economist nostaa pääkirjoituksessaan Suomen Pankin entisen päänjohtajan Erkki Liikasen Euroopan keskuspankin uudeksi pääjohtajaksi.

Lehti kuvailee Liikasta henkilöksi, joka kykenisi rauhoittamaan EKP:n ympärillä jatkuvasti vellovan, välillää arvostelevankin keskustelun sen strategiasta ja tulivoimasta kriisitilanteissa.

Economistin mukaan Liikasella on paras sekoitus taitoja hoitaa pääjohtajan tehtävää. Hänen poliittiset taitonsa on jo testattu EU-komissaarina ja Suomen valtiovarainministerinä, kirjoittaa The Economist.

EKP:n pääjohtaja valitaan tämän viikon lopulla Brysselissä yhtenä osana pakettia, jossa EU:n jäsenmaat päättävät komission puheenjohtajista ja komissaareista.

EKP:n pääjohtajaksi on veikkailtu myös nykyistä Suomen Pankin pääjohtajaa Olli Rehniä, jolla niin ikään on pitkä komissaarikokemus.

EKP:n nykyinen pääjohtaja Mario Draghi jättää tehtävänsä lokakuussa.