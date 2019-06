Ylen kysely: Vajaa puolet kokoomusvaikuttajista haluaa Orpolle haastajan puheenjohtajakilpaan – suosituin vastaehdokas olisi Antti Häkkänen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo voi varautua kisaamaan paikastaan puolueen johdossa. Ylen kyselyssä 40 prosenttia vastanneista kokoomuslaisista toivoo Orpolle haastajaa ensi vuonna pidettävään Porin puoluekokoukseen.

Vastanneista 45 prosenttia ei toivo Orpolle haastajaa. 15 prosenttia vastanneista ei osaa sanoa kantaansa.

Ylen kysely lähetettiin kokoomuksen eduskuntaryhmälle, puoluevaltuustolle ja piirihallituksen jäsenille. Kysely lähetettiin 245 henkilölle. Vastaajia oli 158.

Lasse Isokangas / Yle

Spekulaatiot Orpon mahdollisista haastajista ovat lisääntyneet, sillä viime hallituskaudella pitkään kannatusmittausten kärkisijaa pitänyt kokoomus jäi eduskuntavaaleissa sekä SDP:n että perussuomalaisten jalkoihin.

Monen kokoomuslaisen yllätykseksi myös hallituksen ovet pysyivät kiinni ja puolue päätyi oppositioon.

Näin kysely tehtiin Yle selvitti kyselyllä kokoomuslaisten mielipiteitä puheenjohtaja Petteri Orposta. Kysely toteutettiin aikavälillä 29.5.2019-7.6.2019. Kysely lähetettiin sähköpostilla kokoomuksen kansanedustajille, puoluevaltuustolle ja piirihallitusten jäsenille. Kysely lähetettiin 245 henkilölle. Vastaajia oli 158. Vastaajista 95 oli piirihallitusten jäseniä, 44 puoluevaltuuston jäseniä ja 19 kansanedustajia.

Omat arvostelevat Orpoa kompuroinnista vaalien alla

Kyselyn vastauksissa moni viittaa vanhustenhoitokeskustelun aikana tehtyihin virheisiin, joiden on arvioitu syöneen kokoomuksen kannatusta vaalitaistelun viimeisinä kuukausina.

– Takeltelu hoitajamitoituksesta ja siitä syntyneen kohun jälkihoito olivat huonoa, joka heikensi gallupsuosiota ja maksoi todennäköisesti suurimman puolueen paikan, arvioi kyselyyn vastannut piirihallituksen jäsen.

Kohun käydessä kuumimmillaan Orpo torjui vaatimukset sitovasta hoitajamitoituksesta toteamalla, että ”ihminen ei ole desimaali”. Lausunto ei kerännyt kiitosta myöskään omilta.

– Vanhustenhoitokriisin puhjettua ilmaisu ”ihminen ei ole desimaali” oli täysin epäonnistunut. Uskottavuudessa jo aiemmin ongelmia ja ajan kuluessa vain lisääntynyt, arvostelee toinen piirihallituksen jäsen Orpoa.

Orpon lisäksi syytä vanhustenhoitokeskustelun virheistä vieritetään myös puoluetoimiston viestintäosaston ja eduskuntaryhmän piikkiin.

– Kokoomuksen linja oli hyvä ja oikea, mutta siitä viestittiin kammottavan typerästi, tiivistää piirihallituksen johtoon kuuluva kokoomuslainen.

Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä kesän jälkeen.

Kansanedustaja: "Puolue kaipaisi vähän ravistelua"

Arvostelua Orpo saa myös viime hallituskauden päätöksestä kieltäytyä yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa ja kokoomuksen epäselvästä linjasta. Erityisesti oikeistolaisempaa politiikkaa kaipaavat linjan kirkastamista.

– Kokoomus on tällä hetkellä aika sosiaalidemokraattinen puolue, joka ehkä pärjää vaaleissa, mutta saa vähän tavoitteitaan läpi, jotka muutenkin ovat vaatimattomia, piirihallituksen jäsen kirjoittaa vastauksessaan.

Sen sijaan oppositioon päätymistä ei kyselyn avoimissa vastauksissa mainita virheenä. Opposition arvioidaan tarjoavan puolueelle mahdollisuuden uudistumiseen. Kaikki eivät kuitenkaan ole varmoja siitä, onko sovitteleva Orpo paras mahdollinen oppositiojohtaja.

– Orpossa ei ole vikaa, mutta en varsinaisesti näe häntä oppositiopuheenjohtajana. Voisi olla sopiva hetki testata uusia kasvoja, piirihallituksen jäsen kirjoittaa.

– Puolue kaipaisi vähän ravistelua. Oppositioaika tarjoaa hyvän tilaisuuden profiilin kirkastamiseen. Puheenjohtajakisa edesauttaisi asiaa, kansanedustaja pohtii.

"Puheenjohtajakisat joka risahduksesta ovat hölmöyttä"

Moni kyselyyn vastannut on myös Orpon toimintaan tyytyväinen. Heidän mielestään puolueen voimavaroja ei tulisi käyttää puheenjohtajakilpailuun.

– Puheenjohtajakisat joka risahduksesta ovat hölmöyttä. Ei ruoho ole vihreämpää aidan toisella puolella, kirjoittaa puoluevaltuuston jäsen.

Orpon tukijat löytävät syyt kannatuksen laskuun pitkästä hallitusvastuusta ennemmin kuin puheenjohtajasta.

– Petteri on hyvä puheenjohtaja, eikä puolueen kannatuksen lasku keväällä johdu hänestä vaan liian pitkästä hallitustaipaleesta, joka on heikentänyt ohjelmatyötä ja tehnyt meistä kirstunvartijan. Petteri on ainoa, joka pystyy tasapainoilemaan vihreiden ja perussuomalaisten ristivedossa, arvioi puoluehallituksen jäsen.

Orpon tukijat korostavat kokoomuksen nostaneen eduskuntavaaleissa paikkamääräänsä yhdellä. Lisäksi puolue oli jälleen suurin eurovaaleissa.

Puheenjohtajakilpailulta toivotaan linjakeskustelua

Useat toivovat puheenjohtajakilpailua myös siitä huolimatta, että he ovat tyytyväisiä Orpon toimintaan.

Kilpailun arvioidaan piristävän puoluetta ja tarjoavan mahdollisuuden linjakeskusteluun.

– Toivon puheenjohtajavaalia ihan siksi, että se herättelisi puoluekenttää ajattelemaan ja kirkastamaan puolueen linjoja ja aatetta, sekä mittaisi erilaisten ajatusten ja linjojen suosiota puolueen jäsenten keskuudessa, kirjoittaa piirihallituksen jäsen.

– On asiallista mittauttaa kannatus määrävälein, jotta luottamuksesta ei jää mitään epäselvää, toinen piirihallituksen jäsen kirjoittaa vastauksessaan.

Orpon keskiarvosanaksi 8,4

Puheenjohtajana Orpolla on edelleen kokoomuslaisten vankka tuki. 87 prosenttia kyselyyn vastanneista antaa Orpolle luottamuksen.

Keskiarvosana Orpolle on 8,4, kun asiaa mitataan peruskoulujen arvosana-asteikolla. Reilu vuosi sitten tehdyssä Ylen kyselyssä kokoomusvaikuttajat antoivat Orpolle keskiarvosanan 9.

Hyviäkin arvosanoja antaneiden joukossa on niitä, jotka toivovat Orpolle haastajia.

– Petteri on hyvä puheenjohtaja, mutta kokoomus tarvitsee nyt erinomaisen puheenjohtajan, kirjoittaa Orpolle arvosanan 8 antanut piirihallituksen jäsen.

Lasse Isokangas / Yle

Häkkänen selkeä haastajasuosikki

Haastajia kysyttäessä selkeäksi suosikiksi nousee viime kaudella oikeusministerinä toiminut kansanedustaja Antti Häkkänen 53 prosentin kannatuksella. Mieluisia haastajia listatessaan vastaajat saivat mainita useampia ehdokkaita.

Mäntyharjulta kotoisin oleva Häkkänen keräsi eduskuntavaaleissa yli 20 000 ääntä, enemmän kuin puheenjohtaja Orpo tai kukaan toinen kokoomuslainen.

– Orpo on pärjännyt puheenjohtajana hyvin, mutta Antti Häkkänen on kohoamassa kentän keskuudessa mystiseen asemaan. Puheenjohtajakisa käydään siis todennäköisesti Häkkäsen ja Lepomäen välillä, jos Häkkänen päättää lähteä haastamaan Orpoa, piirihallituksen johtoon kuuluva vastaaja arvioi.

Häkkänen on todennut verkkojulkaisu MustReadin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että hän ei suunnittele Orpon haastamista. Toisaalta samaa vakuutti myös Orpo ennen kesän 2016 puoluekokousta.

Orpo pyörsi päätöksensä hieman ennen Alexander Stubbin kauden päättänyttä puoluekokousta.

Häkkäsen jälkeen seuraavaksi mieluisin haastaja Porin puoluekokoukseen olisi jo kertaalleen Orpon kanssa puheenjohtajan paikasta kisannut espoolainen kansanedustaja Elina Lepomäki.

Sen sijaan kuntavaaleissa kokoomukselle vaalivoiton tuoneen Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren kannatus on yllättävän laimeaa. Vapaavuoren haluaisi haastajaksi vain 11 prosenttia kyselyyn vastanneista. Vuonna 2014 Vapaavuori tavoitteli puheenjohtajan paikkaa ja hävisi Stubbille.

Myös viime kaudella sisäministerinä toimineen kansanedustaja Kai Mykkäsen kannatus jää pieneksi. Sinivihreänä profiloituvan espoolaisen haluaisi Orpon haastajaksi vain 8 prosenttia vastaajista.

