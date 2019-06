Iran: Ylitämme ensi viikolla ydinsopimuksessa sallitun rajan rikastetulle uraanille

Iran arvioi, että sillä on kesäkuun 27:een päivään mennessä varastoituna rikastettua uraania enemmän kuin ydinsopimus sallisi.

Vuonna 2015 solmitussa ydinsopimuksessa Iran sitoutui siihen, ettei se varastoisi yli 300 kiloa rikastettua uraania. Maan ydinenergiaviraston tiedottaja Behrouz Kamalvandi ilmoitti televisioidussa tiedotustilaisuudessa, että Iranin varasto ylittää sallitun määrän kymmenen päivän kuluessa.

Ilmoitus alleviivaa edelleen Iranin aietta irtautua sopimuksesta, joka on murentunut siitä asti, kun Yhdysvallat irtautui siitä viime vuonna ja asetti maalle talouspakotteita.

Kamalvandi vaati ydinsopimuksen eurooppalaisia kumppaneita pysymään omalta osaltaan sitoutuneena ydinsopimuksen velvoitteisiin. Muuten Iran jättää sopimuksen kokonaan.

Ilmoitus tulee hetkellä, jolloin tilanne Lähi-idässä on osoittanut kiristymisen merkkejä Persianlahden öljytankkeri-iskujen jälkeen. Yhdysvallat on syyttänyt viime viikolla Omaninlahdella tehdyistä hyökkäyksistä Irania. Iran on kiistänyt olleensa iskujen takana.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ilmoitti CBS tv-kanavan uutisten haastattelussa, että Yhdysvallat harkitsee kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja Iranin suhteen. Pompeo sanoi, että myös sotilaallisista vaihtoehdoista on keskusteltu.

Hän kuitenkin korosti, ettei Yhdysvaltain presidentti Donald Trump halua sotaa..

