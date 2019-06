Analyysi: Käräjäoikeus pudotti pommin Puolustusvoimiin – oikeus katsoo, että Puolustusvoimilla oli lainvastainen syrjintäohje kaksoiskansalaisille

Yle uutisoi keväällä 2017, että Puolustusvoimat oli alkanut rajoittaa kaksoiskansalaisten toimintaa Puolustusvoimissa.

Silloinen puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) raivostui ja haukkui Ylen uutisen valeuutiseksi ja uutisankaksi.

Puolustusvoimat ja ministeri vaativat oikaisua uutiseen.

Yle ei uutistaan oikaissut, vaan kertoi jatkouutisessa, että salainen ohje kaksoiskansalaisten kohteluun tuli Puolustusvoimien Tiedustelulaitokselta.

Poliisilla oli kolme syrjintätutkintaa

Keskusrikospoliisi aloitti Ylen uutisten jälkeen kolme syrjintätutkintaa.

Kainuun Prikaatia koskeva tutkinta lopetettiin. Syy oli se, että Puolustusvoimat selitti poliisille, että kyseessä oli kouluttajan virhe, kun varusmiehille kerrottiin, ettei kaksoiskansalaisia oteta lennokkikoulutukseen.

Toinen tutkinta päätyi valtakunnansyyttäjänvirastoon.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi syyttämättäjättämispäätöksessään, että “kello pelasti” epäillyn syrjintäsyytteiltä. Tässä tapauksessa varusmies oli ennättänyt kotiutua armeijasta, ennen kuin häntä koskevat rajoitukset ehdittiin laittaa voimaan.

Oikeus: Puolustusvoimilla oli lainvastainen ohje

Kolmannesta syrjintäepäilystä saatiin tänään Helsingin käräjäoikeuden ratkaisu.

Käräjäoikeus hylkäsi syrjintäsyytteen, mutta pudotti melkoisen pommin.

Pommi oli se, että oikeus katsoo, että Puolustusvoimissa on ollut lainvastainen ohje kaksoiskansalaisille.

Oikeuden päätöksessä oli kyse Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisesta, joka oli hakenut töitä Vekaranjärven varuskuntaravintolasta.

Ylen jutuissa naista on kutsuttu Jelenaksi, koska hän ei halua, että hänet tunnistetaan.

Jelenalle ilmoitettiin sähköpostilla kesken työnhakuprosessin, ettei kaksoiskansalaista voi valita varuskuntaravintolaan töihin.

Syyttäjä vei rekrytointia hoitaneen, sähköpostin lähettäneen miehen oikeuteen Jelenan syrjinnästä.

Käräjäoikeuden ratkaisu on tuskaisaa luettavaa pääesikunnalle

Jelenan rekrytointia hoitanut mies kertoi oikeudessa, että hän oli "tavallinen työntekijä", joka oli toiminut saamiensa ohjeiden mukaan. Mies kertoi, että ohje kaksoiskansalaisten kohteluun oli tullut Puolustusvoimista, Vekaranjärven varuskunnan turvallisuusupseerilta.

Käräjäoikeus uskoi miestä ja katsoi, että Puolustusvoimien turvallisuusupseeri oli "tehnyt selväksi" Kairest Oy:lle (Jelenan rekrytointia hoitanut yhtiö), ettei varuskunnassa oleviin työpaikkoihin voitu ottaa töihin kaksoiskansalaisia.

Oikeus kumosi rekrytointia hoitaneen miehen syrjintäsyytteen, koska tämä toimi saamiensa ohjeiden mukaan.

Käräjäoikeuden ratkaisu on tuskaisaa luettavaa Puolustusvoimille.

Oikeuden kannanotto laittoman ohjeistuksen olemassaoloon on niin jykevä, että valtakunnansyyttäjänvirastossa on todennäköisesti pakko miettiä, tulisiko asiassa käynnistää selvitys siitä, kuka on ohjeistuksen takana.

Poliisin aiemmissa tutkinnoissa tähän kysymykseen ei ole saatu vastausta.

Puolustusvoimat on kiistänyt jyrkästi kaksi viime vuotta kaksoiskansalaisen salaisen ja lainvastaisen ohjeistuksen.

Entinen puolustusministeri totesi jo taannoin, että ohjetta on etsitty "kissojen ja koirien" kanssa, mutta mitään ei ole löytynyt.

Se ei olekaan ihme, koska Yle on uutisoinut jo kaksi vuotta sitten, että ohje annetaan lähes aina suullisesti.

