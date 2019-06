Presidentti Niinistön viestintäpäällikkö palaa toimittajaksi – Katri Makkonen Ylen A-studion juontajaksi

Tasavallan presidentin viestintäpäälikkö Katri Makkonen siirtyy takaisin journalismin pariin. Lähes kuusi vuotta presidentti Niinistön viestintäpäälikkönä toiminut Makkonen palaa syyskuussa Ylen A-studion juontajaksi.

Makkonen huomasi innostuvansa jälleen ajatuksesta, että palaisi kysymään haastateltavilta olennaisia kysymyksiä tärkeistä asioista.

– Näinä kuutena vuotena, jotka olen ollut pois journalismista, on maailman muutos ja murros vain kiihtynyt. Sitä muutosta on journalismin kyettävä taustoittamaan ja ennakoimaan, vaikka on itsekin murroksessa. On kysyttävä, mitä tapahtuu todella, Kultarannasta tavoitettu Katri Makkonen toteaa.

Makkonen on aiemmin työskennellyt pitkään Ylessä eri toimituksissa, muun muassa ulkomaantoimittajana sekä juontajan tehtävissä. Vuonna 2009 hän sai Bonnierin journalistipalkinnon työstään Ylen Kaukoidän kirjeenvaihtajana. Ennen presidentin viestintäpäälliköksi siirtymistä Makkonen työskenteli A-studiossa juontajana ja toimitussihteerinä.

Katri Makkonen uskoo, että kuudesta vuodesta presidentin viestintäpäällikkönä on jatkossa hyötyä myös toimittajan työssä. Näkökulma on laajentunut.

Entä voisiko Makkonen haastatella A-studiossa tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, jonka kanssa hän tällä hetkellä tekee läheistä yhteistyötä?

– Ylellä on onneksi monia hyviä haastattelijoita. Enhän kertaakaan haastatellut häntä myöskään ennen siirtymistäni hänelle töihin, Makkonen sanoo.

A-studion juontajina jatkavat myös Heikki Ali-Hokka ja Annika Damström. Sakari Sirkkanen siirtyy juontamaan A-Talkia, kun nykyinen juontaja Olli Seuri lähtee yhdeksi lukuvuodeksi journalismin työelämäprofessoriksi Tampereen yliopistoon.