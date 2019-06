Pariisin ilmailunäyttely: Airbus lanseerasi uuden matkustajakoneen, Boeing pyysi anteeksi

Eurooppalainen lentokonevalmistaja Airbus on tuonut markkinoille uuden matkustajalentokoneen Pariisin ilmailunäyttelyssä. A321XLR-matkustajakone on entistä pidempiä matkoja lentämään pystyvä versio kapearunkoisesta A321-matkustajakoneesta.

Uuden version kantama on 7 560 kilometriä ja ensimmäisten asiakkaiden on määrä saada se käyttöönsä vuonna 2023. Airbusin on määrä julkistaa ilmailunäyttelyn aikana lähes 200 ensimmäistä mallin tilausta.

Pitkän kantaman kapearunkokone avaa mahdollisuuksia lentoyhtiöille avata mannertenvälisiä lentoja pienempiin kaupunkeihin, jotka eivät ole yhtiöiden kotikenttiä tai muuten liikenteen solmukohtia.

– Tämä on matalan riskin investointi yhtiöille, jotka operoivat tällaisia reittejä, sanoi Airbusin markkinointijohtaja Christian Scherer Pariisissa.

Kilpaileva yhdysvaltalainen lentokonevalmistaja ei ole vielä lanseerannut omaa vastaavaa tuotettaan, kun sen pitkän matkan kapearunkoinen 757-matkustajakone on jo poistunut tuotannosta.

Poikkeuksellinen anteeksipyyntö

Boeingin siviili-ilmailuyksikön johtaja Kevin McAllister on pyytänyt anteeksi yhtiön 737 MAX -koneille sattuneita onnettomuuksia uhrien omaisilta ja lentoyhtiöiltä, jotka kärsivät onnettomuuksista tai koneille asetetuista lentokielloista.

– Olemme hyvin pahoillamme ihmishenkien menetyksestä, Kevin McAllister sanoi.

Indonesialaisen Lion Airin ja etiopialaisen Ethiopia Airlinesin MAX-koneiden maahansyöksyissä kuoli yhteensä 346 ihmistä. Konetyyppi on ollut maailmanlaajuisessa lentokiellossa maaliskuusta lähtien.

– Olen pahoillani tästä aiheutuneesta häiriöstä, McAllister sanoi.

McAllister ei osannut sanoa, koska konetyyppi saa jälleen lentoluvan.

Onnettomuuksien jälkeen Boeing on joutunut selittämään tuotantotapojaan ja yrityskulttuuriaan. Aiemmin Pariisissa yhtiön pääjohtaja Dennis Muilenberg myönsi, että yhtiö teki virheen Boeing 737 Max -konetyypin ohjaamon varoitusjärjestelmän ongelmien käsittelyssä.

Hänen mukaansa yhtiön olisi pitänyt olla myös viestinnässään avoimempi.

Lufthansan tulosvaroitus painaa tunnelmaa

Pariisin ilmailunäyttely järjestetään joka toinen vuosi. Se vuorottelee Britanniassa järjestettävän Farnborough'n ilmailunäyttelyn kanssa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron osallistui maanantaina koko viikon kestävän näyttelyn avajaisin Le Bourget'n lentokentällä. Paikalla on 2 400 näytteille asettajaa 48 maasta. Tilaisuuksiin osallistuu 142 000 vierasta.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron avasi Pariisin ilmailunäyttelyn maanantaina Pariisissa. Benoit Tessier / EPA

Asiantuntijoiden mukaan näyttely sujuu alavireisissä tunnelmissa. Boeingin vaikeuksien ohella lentoalaa painavat hidastuva talouskasvu, kauppasotien ja alueellisten konfliktien uhka.

Näyttelyn aattona alan saksalainen suurtoimija Lufthansa (siirryt toiseen palveluun) antoi vielä tulosvaroituksen.

Lufthansa leikkasi myöhään sunnuntaina koko vuoden tulosodotuksiaan. Yhtiön tulosta painaa kova kilpailu Euroopan ja etenkin konsernin kotimarkkinoiden reiteillä Saksassa ja Itävallassa.

Maanantaiaamuna Lufthansa osakekurssi putosi 12 prosenttia.

Lähteet: AP, Reuters