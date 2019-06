Suomen suurin tiedepalkinto professori Heli Jantuselle – 100 000 euron potti työstä keraamisen elektroniikan parissa

Suomen tiedepalkinto on myönnetty professori Heli Jantuselle Oulun yliopistosta. Vuonna 1997 perustetun 100 000 euron palkinnon myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen Akatemian esityksestä.

Palkinnon jakoi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) Tiedefoorumi-tapahtumassa tänään Helsingissä.

Jantunen tunnetaan kansainvälisesti pioneerityöstään keraamisen elektroniikan parissa. Hän keskittyy elektroniikan valmistusmenetelmiin sekä uusien radiotaajuus- ja anturisovelluksien ja elektroniikan sovelluksien kehittämiseen.

Suomen suurin tiedepalkinto myönnetään joka toinen vuosi tunnustuksena korkeatasoisesta ja kansainvälisesti merkittävästä tieteellisestä tutkimuksesta Suomessa.

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta sekä toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana. Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusta 458 miljoonalla eurolla vuonna 2019. Osa rahoituksesta tulee veikkausvoittovaroista.

228 tutkimusartikkelia ja 76 patenttia

Professori Heli Jantunen väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2001 Oulun yliopiston sähkötekniikan osastolla. Jantusen tutkimus on kansainvälisesti verkottunutta ja tieteellisesti korkealaatuista. Hän on julkaissut 228 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, joihin on viitattu yli 5 900 kertaa.

Hän on ohjannut 14 väitöskirjaa ja ollut kuudessa väitöstyössä toisena ohjaajana. Maisteritutkintoja hän on ohjannut yli 70. Parhaillaan hänellä on yli 30 maisteri- ja tohtoriohjattavaa. Väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä hän on toiminut yli 20 kertaa niin Suomessa, Ruotsissa kuin Britanniassakin.

Jantusen tutkimus on myös saanut merkittävää ulkopuolista rahoitusta. Hän on tehnyt yhteistyötä yli 40 teollisuuskumppanin kanssa ja hänellä on jopa 76 patenttia.

Jantunen on saanut useita huomionosoituksia sekä luottamustoimia, kuten ruotsalaisen Linköpingin yliopiston myöntämän tekniikan kunniatohtorin arvon vuonna 2014. Kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin hänet on kutsuttu luennoijaksi tai session puheenjohtajaksi 45 kertaa.

Toukokuussa Jantuselle myönnettiin naisille suunnattu innovaatiopalkinto. Eduskunnan myöntämä palkinto on suuruudeltaan 110 000 euroa.