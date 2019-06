Kuusilapsisen perheen äiti Saija Helin yllättyi muovijätteen määrästä– Omakotitalojen uusi jäteastia tarvitsee nelimahaisen erikoisauton

Jätteiden kierrätystä pientaloissa yritetään parannetaan monilokeroisten jäteastioiden avulla. Niitä on jaettu yli tuhanteen pihaan pääkaupunkiseudulla.

Helsingissä asuva Helinin perhe sai uuden jäteastian toukokuussa.

– Yllättävän paljon tulee erilaista jätettä, sen takia me lähdettiin tähän kokeiluun mukaan, kertoo Saija Helin.

Jäteastia näyttää ulospäin ihan tavalliselta, mutta kun kannen nostaa, on astia jaettu neljään osaan. Takaosan isompiin lokeroihin pudotetaan muovit ja sekajätteet. Hieman pienemmät osiot on varattu biojätteille ja metallille.

Astia on tuntunut toimivalta, mutta kooltaan se voisi olla kuusihenkisessä perheessä hieman isompi.

– Seka- ja muovijäteastiat täyttyvät ensimmäisenä. Meidät yllätti, kuinka paljon muovijätettä lopulta on, Helin kertoo.

Ruotsissa on käytössä jäteastioita, joissa on jopa kymmenen erilaista lokeroa. Siihen verrattuna suomalainen astia on vielä melko simppeli. Helin lisäisi omaansa tekstiilikierrätyksen, jos astiaa voisi jotenkin täydentää.

– Se helpottaisi kotitalouksien kierrättämistä, hän arvioi.

Helinin perheessä on kierrätetty ahkerasti jo aiemmin, mutta uusi jäteastia on parantanut tilannetta entisestään. Kierrättämisestä on tullut koko perheen juttu.

Erikoiskippi tarttuu metalli- ja biojäteastoihin, ja kaataa ne auton yläosaan. Muovit ja sekajäte kipataan alas. Petteri Juuti / Yle

Nelimahainen auto on hidas, mutta tekee tärkeää työtä

Uudenlainen jäteastia on kiinnostanut pääkaupunkiseudulla. Vapaaehtoiseen ja hieman normaalia jäteastian tyhjennystä kalliimpaan kokeiluun haki yli 2000 kotitaloutta. Mukaan otettiin niistä noin puolet. Kriteerinä oli talon sijainti erikoisautolle sopivan reitin varrella.

– Aika on nyt kypsä pienkiinteistöjen palveluiden kehittämiseen. Toki tähän vaikuttavat myös EU:n kiristyvät kierrätystavoitteet, kertoo HSY:n kuljetusyksikön käyttöpäällikkö Johanna Rusanen.

Jätteet kerää auto, jolla on lehmän tavoin neljä mahaa. Urakoitsijan mukaan hinta on hieman tavallista jäteautoa kalliimpi. Alusta on samanlainen, mutta erikoiskippaaja ja neljä säiliötä tekevät autosta tavallista raskaamman. Sen vuoksi se ei ainakaan toistaiseksi sovi aivan pehmeimmille teille.

Auto ei myöskään ole aivan yhtä tehokas ja nopea, kuin tavallinen jäteauto.

– Tässä pitää katsoa kustannuspuolta, että onko tämä kustannuksiltaan järkevä asukkaille. Täytyy myös arvioida, miten tehokasta ja taloudellista on kerätä jätteitä tällä tavalla talteen, kertoo Rusanen.

Kokeilu kestää kaksi vuotta. Jos kokemukset ovat hyvät, ilmestyy uusi jäteastia yhä useammille pihoille.