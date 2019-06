Tämä mies on Trumpin uusi vaalivelho – Brad Parscale on itseoppinut koodari ja markkinoinnin huippuosaaja

Donald Trump käynnistelee presidentinvaalikampanjaansa. Siitä on määrä tulla "suurempi, parempi ja pahempi" kuin vuonna 2016.

WashingtonYhdysvaltain presidentin kintereillä on viime viikkoina nähty usein tuuheapartainen salskea mies. Hänet on nähty yhtä lailla Valkoisen talon pihamaalla kuin New Yorkissa Trump Tower -pilvenpiirtäjän aulassa.

Partamies on kuulunut Donald Trumpin lähipiiriin jo lähes vuosikymmenen ajan, mutta laajalle yleisölle hän on jäänyt tuntemattomaksi.

Tilanne saattaa muuttua Suomen aikaa varhain keskiviikkoaamuna, kun hän seisoo eturivissä orlandolaisella stadionilla, jolla Trump avaa virallisesti uudelleenvalintaan tähtäävän vaalikampanjansa.

Eturivissä ovat tuolloin tärkeimmät vieraat: Presidentin puoliso Melania Trump, varapresidentti Mike Pence ja tämä tuuheapartainen mies, Trumpin kampanjapäällikkö Brad Parscale.

Tuulinen työpaikka

Parscale oli mukana jo Trumpin 2016 vaalikampanjassa, mutta pysytteli tuolloin taustalla. Hän vastasi Trumpin kampanjasivustojen suunnittelusta ja ylläpidosta sekä digitaalisesta markkinoinnista.

Tämän kampanjan avainhenkilöt vaihtuivat useaan otteeseen. Sen päällikkönä aloitti Corey Lewandowski. Häntä seurasi tunnettu lobbari Paul Manafort, joka sai tämän vuoden maaliskuussa lähes neljän vuoden vankeustuomion vero- ja pankkipetoksista.

Vajaat kolme kuukautta ennen vaaleja kampanjapäälliköksi nousi Kellyanne Conway. Hän on yksi harvoista kampanjan avainhenkilöistä, joka työskentelee edelleen myös Valkoisessa talossa Trumpin neuvonantajana.

Vuoden 2020 kampanjassa Parscale on paljon vartijana, sillä ainakin toistaiseksi hän vastaa sekä kampanjan strategiasta että sen toteutuksesta.

Koripallo vaihtui koodaamiseen

43-vuotiaalla Parscalella on digitaalinen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen keskittyvä konsulttiyritys.

Hän on lähtöisin Texasista, missä hän lahjakkaana koripalloilijana pääsi yliopistoon urheilustipendillä. Peliura tyssäsi vammoihin ja Parscale hankki Trinity-yliopistosta kauppatieteiden tutkinnon.

Hän opetteli omin päin koodaamista, perusti yrityksiä ja loi uran kotiosavaltiossaan digitaalisen markkinoinnin parissa. Trumpin kiinteistöbisneksestä tuli hänen asiakkaansa vuonna 2011.

Siitä lähtien presidentti on luottanut mieheen useissa eri yhteyksissä.

Vaaliteemat pysyneet samoina

Parscale on todistanut osaamisensa markkinoinnissa, mutta asiasisällön tuottamisessa hän on kysymysmerkki. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Trump ei sisältöön liiemmin satsaakaan. Vuoden 2020 kampanja starttaa nimittäin samoilla teemoilla kuin neljä vuotta sitten.

Trumpin kampanjalla on kaksi iskulausetta: ”Keep America great” eli ”Pidetään Amerikka mahtavana” ja ”Promises made, promises kept” eli ”Lupauksia annettu – ja pidetty”

Toisin sanoen Trump aikoo jatkaa puheitaan kauppasopimusten uusimisesta, työpaikkojen luomisesta ja muurin rakentamisesta Meksikon rajalle.

– Parscale pitää kampanjapäällikkönä huolen siitä, että presidentti ei ainoastaan pitäydy perusviestissään vaan myös vahvistaa sitä. Miksi muuttaa sellaista, joka toimii, he ajattelevat, analysoi vaalikampanjaa tarkkaileva American Universityn professori Jason Mollica.

Mollica arvelee, että näitä vaaliteemoja viilataan ja uusiakin voi matkan varrella tulla, mutta kampanjan kivijalka pysyy ennallaan. Trumpin kampanja perustuu olettamukseen, että Yhdysvaltain presidentinvaali pysyy ennen kaikkea henkilövaalina.

– Kaiken keskiössä on Donald Trump, Mollica tiivistää.

”Suurempi, parempi ja pahempi”

Vaikka vaalikampanja käynnistyy virallisesti vasta nyt, käytännössä Trump aloitti sen lähes välittömästi virkaan astuttuaan.

Hän on jo tähän mennessä kerännyt vaalikassaansa lähes 70 miljoonaa dollaria. Se on monin verroin enemmän kuin hänen toiselle presidenttikaudelle tähdänneillä edeltäjillään puolitoista vuotta ennen vaalia.

Tähtäin on paljon korkeammalla: Parscale on sanonut amerikkalaismedian haastatteluissa suunnittelevansa miljardin dollarin uudelleenvalintakampanjaa.

Parscale kertoi CBS-televisioyhtiön haastattelussa, että vuoden 2020 kampanja on joka suhteessa ”suurempi, parempi ja pahempi” kuin edeltäjänsä. Esimerkiksi vapaaehtoisten vaalityöntekijöiden määrää nostetaan roimasti.

Neljä vuotta sitten Trumpia avusti noin 700 000 vapaaehtoista. Nyt Parscale tähyää 1,6 miljoonan hengen vaaliarmeijaan, jolla olisi käytössään kaikki markkinoinnin keinot: se kiertäisi äänestäjien ovelta ovelle, soittaisi lukemattoman määrän puheluja ja olisi aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

Eri puolilla Yhdysvaltoja olevien kampanjan aluepäällikköjen määrää Parscale aikoo nostaa viime vaalien 3 000:sta jopa 90 000:een.

– Ruohonjuuritaso on tällä kertaa paljon laajempi. Käytössämme on uutta teknologiaa, paljon uusia asioita, Parcale sanoi CBS:n haastattelussa.

Trump jatkaa tyylillään

Suurien resurssien ansiosta Parscale pyrkii etsimään myös aiemmin kokonaisuuden kannalta mitättöminä pidettyjä kohderyhmiä, joilla voi olla vaalin lopputuloksen kannalta merkitystä.

Asiantuntija uskoo, että he saavat kuulla Trumpilta samanlaista rajua retoriikkaa kuin tähänkin saakka.

– Perinteisiin poliittisiin kampanjoihin tottuneet saattavat edelleen oudoksua sitä, että ehdokas irvailee muille ja syyttää maan johtavaa mediaa valeuutisten levittämisestä, professori Mollica sanoo.

– Kärjekäs retoriikka on kuitenkin lisännyt Trumpin suosiota, joten hän tuskin muuttaa taktiikkaansa. Uskon, että se vain yltyy vuoden 2020 vaalien lähestyessä, Mollica jatkaa.

