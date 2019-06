Tällainen on näkymä Kalasataman tornitalon 33. kerroksen terassilta – kuivaukset vielä käynnissä helmikuun vesivahingon jälkeen

Hissi nousee 33. kerrokseen, korvat menevät hieman lukkoon. Hissistä avautuvat talon asukkaille tarkoitetut yhteistilat, joista voi vuokrata kabinettihuonetta juhlia varten. Saunaosaston kylpyammeesta näkee merelle, Mustikkamaan suuntaan, mutta uimaan mereen ei pääse hyppäämään.

Kattoterassilla voi valita, mitä Helsinkiä haluaa nähdä. Näistä korkeuksista esimerkiksi Ruoholahden korkea hotellirakennus näyttää pieneltä, samoin Tuomiokirkko, Johanneksen kirkko ja Uspenskin katedraali. Toisesta kulmasta näkyy Herttoniemen vesitorni, pikkuruinen sekin.

Alla levittäytyy viereisen Kalasataman tornitalon rakennustyömaa. Korkeutta Majakalla on 134 metriä. Nyt ei olla aivan niin korkealla, sillä ylempänä on vielä kaksi asuinkerrosta.

Alla näkyy seuraava rakenteilla oleva tornitalo. Karoliina Simoinen / Yle

Itäväylä Majakasta katsottuna. Karoliina Simoinen / Yle

Sunnuntaina 248 tulevaa asukasta kävi Majakassa piipahtamassa tulevassa kotitalossaan. Muuttamaan heidän piti päästä jo toukokuussa, mutta muuttopäivä siirtyi helmikuussa sattuneen vesivahingon vuoksi lokakuulle. Alun perin 35-kerroksisen tornitalon piti olla valmis vuonna 2018, samaan aikaan kauppakeskus Redin kanssa. Toisin kävi.

Väliaikainen vesiputki pamahti, 4–7 miljoonan euron lasku

Eräänä helmikuisena aamuyönä vartija huomasi vuodon rakennuksen neljänneksi ylimmässä kerroksessa. Rakennustyöntekijät olivat lähteneet kotiin jo illalla. Vettä ehti valua useisiin kerroksiin ja sen lähde oli väliaikainen työmaaputki, jonka liitoskohta oli todennäköisesti hajonnut.

Vesivahinko vaurioitti kolmannesta tornitalon asunnoista. Kerroksissa 26–32 vettä meni kaikkiin asuntoihin. Hieman alempana, kerroksissa 18–25 vettä pääsi osaan asunnoista, alimmissa kerroksissa vesi valui vain rappukäytäviin.

Sitten alkoivat kuivaustyöt.

– Nyt olemme tehneet kuivauksia ja mittauksia monen toimijan taholta, jotta saamme varmistettua rakenteiden kuivuuden, kertoo rakennuttajan SRV:n asuntoliiketoiminnan johtaja Antero Nuutinen.

Vesivahinko on aiheuttanut SRV:lle arviolta 4–7 miljoonan euron laskun. Vielä on epäselvää, kuinka suuren osan tästä vakuutus korvaa yhtiölle.

SRV:n asuntoliiketoiminnanjohtaja Antero Nuutinen, Karoliina Simoinen / Yle

Suurin osa vaurioituneista asunnoista on saatu nyt täysin kuivaksi ja niissä on päästy pinnoitusvaiheeseen, mutta muutamassa huoneistossa on vielä kuivattavaa.

– Joissakin kerroksissa on yksittäisiä asuntoja tai huoneita, joissa on vielä vähän korkeita kosteuspitoisuuksia. Me haluamme varmistaa, että ne ovat kuivat, ennen kuin pinnoitetaan.

Ihmisille, joiden muuttopäivä nyt venyi, SRV on kertonut korvanneensa aiheutuneet kulut, kuten esiemerkiksi väliaikaisen vuokra-asunnon, mikäli oman asunnon oli jo ehtinyt myydä alta pois.

Nuutisen mukaan noin kolme tai neljä ostajaa on perunut kaupat vesivahingon jälkeen.

Kulosaaren suunnasta kuvattuna. Karoliina Simoinen / Yle

Vesivahinko kasteli yli 50 Majakan asuntoa. Matti Myller / Yle

Asukkaat pääsevät ihastelemaan maisemia pysyvästi vasta lokakuussa. Karoliina Simoinen / Yle

Vaikuttaako tapahtunut viereen nousevan tornitalon myyntiin?

Viereen on nousemassa tornitalo Loisto ja lisäksi suunnitelmissa on vielä viisi muuta asuintornitaloa sekä yksi tornitalo, johon tulee hotelli ja toimistotiloja. SRV:n Nuutinen ei usko, että helmikuinen vesivahinko vaikuttaisi kovinkaan paljon vielä keskeneräisren tornien maineeseen ja kaupankäyntiin.

– Vaikea tietysti sanoa, vaikuttaako se suoranaisesti. Loistossahan ollaan nyt rakennusvaiheessa kerroksessa numero 12 ja rakennus valmistuu vuonna 2021. Myynti- ja varausaste on nyt 40 prosenttia, mikä on hyvällä tasolla aikatauluun nähden.

– Ja vielä kun ihmiset pääsevät muuttamaan Majakkaan, uskon, että positiivista viestiä tulee vielä sieltä, Nuutinen jatkaa.

Loiston 249:stä asunnosta on tällä hetkellä SRV:n mukaan myyty 32 kappaletta ja varauksia on tehty 60.

Palveluita Amerikan malliin, korvausta vastaan

Yhteisiä tavaroita asukkaille lainattavaksi ja takapihalle Esplanadin kokoinen puistoalue. Lisäksi vuokrattavat klubi- ja saunatilat, ruokatarjoilut klubitilojen illanviettoihin, vierasyksiö kyläilijöitä varten.... Kuulostaa hulppealta, mutta tätä kaikkea luvataan Majakan tuleville asukkaille – maksua vastaan tietenkin.

SRV:n esitellessä maanantaina medialle tornitalohankettaan, saamme kuulla, että asukkaat voivat halutessaan tilata "arkea helpottavia palveluita" asuntoihinsa. Tällaisia ovat esimerkiksi kotisiivous, koiran lenkitys pitkän työpäivän aikana, ruokakassin tuonti kotiovelle tai vaikkapa lampun vaihto, jos ei sitä itse halua tehdä.

Aulassa asukkaita palvelee ainakin aluksi maksuton aulapalvelu, ensimmäinen lajiaan Suomessa. Mieleen tulee ison maailman ja etenkin Yhdysvaltojen täyden palvelun talot ovimiehineen.

33. kerroksen kattoterassi on suojattu korkein lasein. Kyseessä on yhteistila, jonne talon asukkaat voivat mennä. Karoliina Simoinen / Yle

Kattohuoneistot vielä myymättä, neliöhinta jopa 16 000 euroa

Majakan asuntojen neliöhinta riippuu kerroksesta, asunnon koosta ja näköalasta. Keskineliöhinta on kuitenkin 7 250 euroa.

Sen sijaan ylimmissä kerroksissa sijaitsevien kattohuoneistojen neliöhinnat ovat tuplaten suuremmat: 14 000 – 16 000 euroa. Kaikki seitsemän penthousea ovat vielä myymättä, vaikka niihin Majakkaa koetellut vesivahinko ei vaikuttanut.