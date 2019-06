Miten tiede auttaa saamaan lomasta eniten irti – Aivotutkija Katri Saarikiven 10 vinkkiä hyvään latautumiseen ja työhuolten unohtamiseen

Kuluuko loman alku sinultakin työasioiden pohtimiseen ja jääkö kännykän seuraaminen päälle laiturilla? Vai kuulutko kesä- ja pätkätyöläisiin, jotka pitävät Suomen pystyssä vakiväen lomaillessa? Aivotutkijan vinkeillä opit lataamaan akkuja.

1. Vaihda ympäristöä ja syrjäytä työasiat muilla ajatuksilla

Aivojen on helpointa unohtaa työasiat, jos vaihdat ympäristöä: tuttu fyysinen ympäristö ja työkaverit eivät ole muistuttamassa töistä.

– Jos et aivan suoraan osaa heittäytyä lomaan, koita syrjäyttää työajatukset jollain muulla kiinnostavalla tekemisellä, johon pitää keskittyä. Aivojen kannalta voi olla helpompi syrjäyttää työhuolet muulla kuin yrittää olla ajattelematta, Katri Saarikivi sanoo.

2. Hakeudu seuraan, joka tartuttaa lomatunnelman

Niin hyvät kuin hankalat tunteet tarttuvat. Syynä voi olla aivojen peilijärjestelmä. Sen olemassaolo todettiin ensin apinoilla. (siirryt toiseen palveluun) Makakiapinoiden aivoihin asennettiin elektrodeja ja tutkijat huomasivat, että kun apinan vieressä oleva tutkija heilutti kättään, myös apinan aivoissa aktivoitui kättä heiluttava osa.

Kun ihminen näkee hymyilevät kasvot vaikka vain vilahdukselta, hänen poskilihaksensa aktivoituvat.

– Helpoiten rentoudut sellaisten ihmisten lähellä, jotka nauttivat ja ovat iloisia ja rentoja.

3. Huolehdi siitä, että et ole aivan puhki loman alkaessa

Loman alkaessa tuntuu mukavalta, jos rästihommat on saanut tehtyä. Mutta jos otat liikaa paineita kaiken viimeistelystä, loman alku menee toipuessa.

– Parhaiten loma onnistuu, jos työelämäsi on sellaista, että saat palautumishetkiä myös arjessa. Panosta tähän!

4. Käytä loma hyödyksi digikoukusta irrottautumiseen

Iso este lomarentoutumiselle ovat älylaitteet, jos niiden käyttö ei pysy hallinnassa. Aivan ensimmäiseksi Saarikiven mukaan on tärkeä tunnistaa, kärsiikö riippuvuudesta.

Vaikka riippuvuus ei olisi pahaa, kännykkä voi häiritä. Erään tutkimuksen mukaan pelkästään se, että puhelin oli esillä samassa huoneessa, heikensi ihmisten keskustelun laatua (siirryt toiseen palveluun) – vaikka puhelinta ei edes vilkuiltu.

–Kannattaa jättää laitteen käyttö vaikka viikoksi. Jos se ei onnistu tai laite tunkee mieleen koko ajan, voi olla syytä vieroittautua.

Huolet saa mielestä parhaiten syrjäyttämällä ne aivoista riittävän kiinnostavalla miellyttävällä tekemisellä. Henrietta Hassinen / Yle

5. Täsmävinkeillä vieroitus onnistuu: ruutu harmaaksi ja kännykkä takavarikkoon

Yksinkertaisinta on pitää kännykkä äänettömänä tai poissa näkyvistä. Voit pyytää perheenjäsentä takavarikoimaan sen. Pehmeämpiä keinoja ovat applikaatioiden sulkeminen tai toisaalta erilaiset screen time -sovellukset.

Yksi kikka on näytön muuttaminen vähemmän houkuttelevaksi mustavalkoiseksi. Muita konkreettisia neuvoja löytyy esimerkiksi Minna Huotilaisen ja Mona Moisalan tuoreesta kirjasesta Keskittymiskyvyn elvytysopas.

– Tässäkin auttaa kännykän syrjäyttäminen muilla ajatuksilla tai tekemisellä, muuten kännykkää ajattelee vain enemmän. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että bussipysäkille liimattu tupakoinnin kieltävä kyltti lisäsi tupakoinnin himoa (siirryt toiseen palveluun). Sauhuttelu tuli ihmisille mieleen.

6. Tallenna loman nautinnot mieleesi: jos valokuvaat, niin zoomaa

Terapeutitkin neuvovat muistelemaan keskittyneesti ihania hetkiä, jos tuntuu pahalta tai on vaikea rentoutua. Mieti, mikä sellainen kehossa asti tuntuva mukava hetki olisi sinun ”taikakeinosi”, jonka avulla viet mielesi rentoon tilaan stressin keskellä vielä syksyn pimetessä.

– Muistamme paremmin, jos meissä herää tunteita. Tee asioita, jotka tuntuvat hyviltä, Saarikivi sanoo.

Lomavalokuvaamisen vaikutuksista on ristiriitaisia havaintoja. On toisaalta näyttöä siitä, että kuvaaminen voi heikentää muistijälkeä. Parjataanhan innokkaita kuvaajia siitä, että he eivät keskity elämään hetkeä.

Jos kuvaa, niin kannattaa kuvata tarkasti. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että kohteeseen zoomaaminen tuki muistamista (siirryt toiseen palveluun).

– Tärkeintä on, että olet tarkkaavainen kiinnostavaa asiaa kohtaan. Jos olet, se painuu mieleen.

Mukavia tunteita herättävät lomamuistot auttavat syksyn pimeydessäkin. Nella Nuora / Yle

7. Liiku sopivasti – ja harkitse lavatansseja

Tutkimuksia liikunnan vaikutuksista mielialaan ja hyvinvointiin on roppakaupalla. Joitain viitteitä on siitä, että tanssiliikunnasta saa erityisen paljon hyötyä. (siirryt toiseen palveluun)

– Hyvä fyysinen kunto tukee aivojen terveyttä ja päättelykykyä. Ihanteellinen määrä lomalla riippuu kuitenkin yksilöstä: kuuntele itseäsi.

Univaje vaikuttaa aivoihin samalla tavalla kuin pitkittynyt stressi. Ekaterina Pokrovsky / Mostphotos

8. Löydä tasapaino irrottelun ja etuotsalohkon suojelun välillä

Hyvään lomaan kuuluu vapaus aikatauluista ja säännöistä. Yöllä saa kukkua ja päivisin herkutella vaikka pyjama päällä.

– Sehän on parasta lomassa. Mutta hyöty valvomisesta, alkoholista tai herkuttelusta on tyypillisesti lyhytkestoista. Jos ne ottaa tavaksi, voi seurata univajetta.

Univaje on aivoille paha juttu. Se vaikuttaa kuten pitkittynyt stressi eli häiritsee etuotsalohkon toimintaa. Etuotsalohkossa sijaitsee mielen sisäinen pomo, joka huolehtii siitä, että tarkkaavuus ohjaantuu oikeisiin asioihin ja ajattelu etenee sujuvasti.

Jos univaje pahentaa tätä, voi seurata lisästressiä ja yltyvä noidankehä.

9. Hakeudu lyhyilläkin vapailla aktiivisesti lomatunnelmaan

Mitä lyhyempi vapaa on, sitä hyödyllisempää on etsiä aktiivisesti lomatunnelmaa.

– Tässä tilanteessa kannattaa hyödyntää tunteiden tarttumista. Mene vaikka kaupungille ja katsele turisteja, jotka ottavat rennosti. Tai mieti, mitä lomaan kuuluvia asioita kuten uimista, ystäviä, tapahtumia voit tehdä lyhyessäkin ajassa. Fiilis tarttuu, Saarikivi sanoo.

Jos pätkätöiden tai kesätöiden vuoksi et voi pitää heinäkuuta lomaa, ei välttämättä kannata olla huolissaan. Oleellista on, että pääsee tekemään mielekkäitä asioita.

– Jos olet opiskelija, niin opiskeluhan tekee erittäin hyvää aivoille. Mitä enemmän opintovuosia on takana, sitä vähemmän ilmenee dementiaa. (siirryt toiseen palveluun) Toki tässäkin tasapaino on tärkeää: vuosia jatkuva krooninen stressi töistä tai opinnoista voi tuhota aivokudosta. (siirryt toiseen palveluun)

Joidenkin tutkimusten mukaan rentouttava loma vaikuttaa jopa geenien toimintaan (siirryt toiseen palveluun) tavalla, joka parantaa immuunipuolustusta ja stressinhallintaa. Mutta paljon on kiinni omista ajatuksista. Toisen tutkimuksen mukaan nimittäin onnellisuus on suurimmillaan ennen lomaa, sitä suunnitellessa. (siirryt toiseen palveluun) Jos pääset lomalle vasta tulevaisuudessa muista tämä.

10. Löydä itsesi lomalla, älä hukkaa itseäsi arjessa

Oleellisinta on Saarikiven mukaan tuntea itsensä. Vain siten löytyy paras tasapaino lepäämisen ja aktiivisuuden välillä. Lomalla voi keskittyä tasapainon löytämiseen, ja pitää siitä kiinni hektisen työkauden alkaessa.

– Jokaisen pitää tehdä tämä ihmiskoe itse. Voit tutkailla omaa ajatteluasi: jos et jaksa olla tarkkaavainen tai jos ärryt helposti muiden tekemisistä, silloin palautuminen ei todennäköisesti ole kunnossa.

Loma voi auttaa myös parantamaan arkea.

– Mieti vaikka yksi asia, joka eniten rentouttaa lomalla. Onko se ystävät, hyvä kirja vai uiminen? Pohdi, miten voisit tuoda sen jollain tavalla myös arkeesi.

Hyvää lomaa! Tai hyvää kesätyötä! Artikkelin lopussa voit keskustella. Mikä sinun lomastasi tai vapaapäivästäsi tekee hyvän.