Herätys: Rinne tapaa Löfvenin, kahvipavun halpa hinta ei käy kaupassa, taksimittarit tulossa takaisin

Hallitus päättää ensimmäisestä lisäbudjetistaan, Rinne vierailee Tukholmassa

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus neuvottelee tiistaiaamuna ensimmäisestä lisäbudjetistaan. Neuvotteluiden keskeisestä annista kertovat valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) sekä liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.), sillä pääministeri lähtee vierailulle Tukholmaan. Yle näyttää hallituksen infon suorana noin klo 9.15 ja Rinteen ja Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin infon noin klo 13.30.

Kahvipavun hinta on ennätysalhaalla, mutta kahvipaketin hinnasta päättää kauppa

Kahvin maailmanmarkkinahinta on niin alhaalla, että osa kahvinviljelijöistä on joutunut vaihtamaan tuottavampaan kasviin. Henrietta Hassinen / Yle

Kahvin maailmanmarkkinahinta on ennätysalhaalla, mutta se ei näy suoraan Suomessa myytävän kahvipaketin hinnassa. Kahvipaahtimoiden pelkona on, että viljelijät siirtyvät muihin tuotteisiin, jos kahvin kasvattaminen ei kannata. Suomessa kahvipaketin hinnan päättää lopulta kauppa.

Trump käynnistelee kampanjaansa – vaalivelho Brad Parscale on itseoppinut koodari ja markkinoinnin huippuosaaja

Brad Parscale johtaa presidentti Donald Trumpin 2020-vaalikampanjaa. Miguel A. Lopes / EPA

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump käynnistää Orlandossa virallisesti syksyn 2020 presidentinvaalikampanjansa. Kampanja pitäytyy samoissa teemoissa kuin edellisissä vaaleissa, mutta Trumpilla on nyt uusi, digitaalisen markkinoinnin huippuosaajana tunnettu kampanjapäällikkö. Brad Parscale on kuulunut presidentti Donald Trumpin lähipiiriin jo lähes vuosikymmenen ajan, mutta laajalle yleisölle hän on jäänyt tuntemattomaksi.

Hallitus esittää takseille taksamittaripakkoa – Taksiliitto: "Alalla esiintyy veronkiertoa"

Toni Pitkänen / Yle

Harmaan talouden epäillään lisääntyneen sen jälkeen, kun uusi taksilaki astui voimaan viime vuoden heinäkuussa. Lain myötä esimerkiksi taksamittarin käyttö takseissa muuttui vapaaehtoiseksi. Nyt tuore hallitus esittää taksamittareita takaisin. Mittaripakkoa perustellaan muun muassa sillä, että ilman taksamittareita autoissa ei ole minkäänlaisia kassakoneita, jotka keräisivät tietoja verotusta varten.

Etelässä nautitaan auringosta, rintama tuo ukkosia Pohjois-Karjalasta Etelä-Lappiin

Kerttu Kotakorpi / Yle

Tiistaina on maan etelä- ja keskiosissa laajalti aurinkoista ja lämmintä. Sade- ja ukkoskuuroja liikkuu Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Länsi-Lapissa. Illalla kuurot voivat ajautua myös länsirannikolle.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.