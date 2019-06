Tasavallan presidentti Sauli Niinistö EU:n turvatakuista: "No, siitäpä ei ole tullut ihan selvää"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei osaa sanoa, kuinka EU:n jäsenmaat reagoisivat, mikäli ulkoinen valta hyökkäisi johonkin sen jäseneen, joka ei kuuluisi Natoon.

Kysyttäessä asiasta Niinistö otti asian hieman huumorin kannalta.

– No, siitäpä ei ole tullut ihan selvää.

Niinistön mukaan vastaus on "muiden päässä". Hän sanoo halunneensa hieman "reippaanpuoleisella kysymyksellä" herättää aiheesta keskustelua.

– Unioni ei ole, paitsi aivan viime vuosina, käynyt kovin paljon keskustelua omasta turvallisuudestaan. Unionin olemukseen on kautta historian kuulunut, että ensimmäinen tehtävä on turvata kansalaisten turvallisuus. Tätä keskustelua on hyvä herättää, Niinistö totesi A-studion haastattelussa.

Kultaranta-keskusteluissa vieraillut Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ei vaikuttanut kovin halukkaalta laajentamaan EU:n puolustusyhteistyötä, mutta Niinistön mielestä tämä ei sitä suoralta kädeltä tyrmännytkään.

– Saksalaiset ovat hyvin pidättyväisiä näissä kysymyksissä. EU ei ole ainoa kansainvälinen yhteys, jota olemme rakentaneet turvallisuuden puitteissa.

– Meillä on aikamoinen verkosto, johon kuuluvat muun muassa Ruotsi, Yhdysvallat, Nato-kumppanuus sekä sopimuksia Ison-Britannian ja Saksan kanssa. Ne eivät ole ehdottomasti velvoittavia, mutta osoittavat selvää halukkuutta.

– Seuraava tavoite, joka liittyy myös harjoitustoimintaamme, on hakeutua sellaiseen yhteisöön, jossa pidetään toinen toisistamme huolta, Niinistö sanoi.

