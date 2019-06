Yle Sudanissa: Alaa Salahista tuli Sudanin kansannousun symboli – nyt häntä vainotaan, mutta hän ei suostu pelkäämään

Mielenosoitusten väkivaltaisen hajottamisen jälkeen sotilasneuvosto on pidättänyt demokratia-aktivisteja ja sulkenut internetin.

KHARTOUM – Allah, olet niin pieni! Ylen käyttämä tulkki huudahtaa, kun 160-senttinen Alaa Salah astuu portista talon vehreälle sisäpihalle.

Hän ei ole aiemmin nähnyt Salahia kuin videoissa, mutta Khartoumin kaduilla nuoren naisen kasvot tunnetaan. Hän on isojen aurinkolasien takana pieni ja hento, vaikka on noussut valtavaan rooliin Sudanissa.

Salah hymyilee herkästi, mutta kasvoja varjostaa suru. Hän ei uskalla tavata toimittajia kotonaan, sillä Salahin vanhemmat ovat huolissaan tyttärensä turvallisuudesta.

Salah nousi maailman tietoisuuteen, kun hänet kuvattiin Khartoumissa mielenosoituksen keskellä. Valkoisiin pukeutunut Salah seisoi auton katolla ja lausui väkijoukolle runon, jonka kaikki kuulijat tiesivät.

Hän huusi, että luoti ei tapa, vaan ihmisen tappaa lopulta muiden hiljaisuus. Video esityksestä levisi sosiaalisessa mediassa kuin kulovalkea ja nosti samalla esiin naisten roolin Sudanin kansannousussa.

Tällaiseen julkisuuteen ujolta vaikuttava Salah ei ollut varautunut.

– Näin, että ihmiset kuvasivat. En tajunnut, että siitä tulisi jotain tällaista. Olin todella yllättynyt, hän sanoo.

Alaa Salahin kasvot tunnistetaan Khartoumin kaduilla. Liselott Lindström/Yle

Nyt hän kertoo olevansa roolistaan ylpeä, mutta se tuo myös paljon vastuuta.

– Ajattelen nykyään, että on minun vastuuni ja velvollisuuteni antaa ääneni maailmalle vallankumouksen puolesta, Salah miettii.

Ulkovallat eivät halua nähdä demokratiaa Sudanissa

Khartoumin kaduilla nähtiin verilöyly kesäkuun 3. päivänä, kun pahamaineiset Rapid Support Forces, eli RSF-joukot hajottivat väkivalloin pari kuukautta jatkuneet protestit puolustusministeriön ulkopuolella.

Kun Yle viimeksi kävi Khartoumissa huhtikuun lopussa, tunnelma protestileirissä oli karnevaalinomainen. 30 vuotta Sudania hallinnut presidentti Omar al-Bashir oli luopunut vallasta, ja puolustusministeriön edustalla protestoi joka päivä kymmeniätuhansia ihmisiä siviilihallinnon puolesta.

Khartoumin kuumuudessa syötiin, juotiin, tanssittiin ja huudettiin iskulauseita. Demokratia pilkotti horisontissa. Mutta kesäkuun alussa unelma siivilihallinnosta sai kovan iskun. Väkivaltaisuuksien myötä pelko palasi kaupunkiin.

Nyt sotilaita näkyy lähes joka kadunkulmassa. Autojen lavoilta aseet osoittavat pölyisten katujen kulkijoita.

Maata johtaa edelleen sotilasneuvosto, jonka varapresidenttinä toimii Mohamed Hamdan Dagalo. Hänet tunnetaan paremmin lempinimellä Hemeti. Hän on myös RSF-joukkojen komentaja.

Sotilasneuvoston varapresidentti Mohamed Hamdan Dagalo puhui sunnuntaina kannattajilleen Sudanin pääkaupungissa Khartoumissa. Marwan Ali / EPA

Sudanissa monet uskovat Hemetin käytännössä johtavan maata. Kriitikot sanovat, että Hemetin aiempi tuki mielenosoittajille oli pelkkää silmänlumetta, jonka verhossa hän pyrki valtaan.

Verilöyly Khartoumissa tapahtui pian sen jälkeen, kun sotilasneuvosto oli käynyt kiertelemässä Egyptiä, Saudi-Arabiaa ja Arabiemiraatteja.

Asiantuntijoiden mukaan nämä maat ovat erityisen kiinnostuneita Sudanin tilanteesta. Jos maasta tulisi demokratia, se voisi herättää kansannousuja myös heidän maaperällään.

Sudanissa Saudi-Arabia nähdään laajasti RSF:n ja Hemetin tukijana, ja RSF-sotilaita taistelee myös Jemenissä saudien puolella. Khartoumin katuja kiertelee nyt puolestaan panssariajoneuvoja, joilla on Arabiemiraattien rekisterikilvet.

Vaarana on nyt, että Hemetin RSF-joukot päätyisivät taistelemaan vallasta maan armeijan kanssa.

Keskustelut siviilihallinnosta poikki

Yle on haastatellut useita silminnäkijöitä, jotka kertovat olleensa paikan päällä, kun verilöyly kesäkuun alussa alkoi.

Heidän mukaansa mielenosoitusalueelle tuli tuhansia sotilaita. Sotilaat ampuivat tappaakseen, raiskasivat, puukottivat ja piiskasivat ihmisiä.

Silminnäkijät kertovat, että useita ruumiita heitettiin Niiliin, joka virtaa pääkaupungin läpi.

– Se oli pahinta, mitä olisi voinut tapahtua. Paljon pahempaa, kuin mitä olimme kuvitelleet, Salah sanoo.

Nyt kilometrien laajuinen mielenosoitusalue on raunioissa, ja sitä vartioivat tiukasti poliisin lisäksi sekä tavallinen armeija että RSF-joukot. Aluetta on mahdotonta valokuvata.

Opposition mielenosoitusleiri tyhjennettiin kovin ottein Sudanin pääkaupungissa Khartoumissa. Kuva otettu 3. kesäkuuta muutama tunti leirin tyhjentämisen jälkeen. Marwan Ali /EPA

Ylen haastattelema terveysministeriön virkaa tekevä alivaltiosihteeri kertoo omien tutkimusten perusteella, että kuolleita olisi 158. Hänen mukaansa suurin osa menehtyi veitseniskuihin ja ampumahaavoihin. Ylen haastattelemien silminnäkijöiden mukaan uhreja on paljon enemmän.

Valtaapitävän sotilasneuvoston ja siviilihallinnon edustajien neuvottelut olivat ennen väkivaltaisuuksia päätyneet kompromissiin. Vaalit sovittiin kolmen vuoden päähän, mutta väliaikaishallituksen kokoonpanosta ei päästy yhteisymmärrykseen. Sekä siviilit että armeija haluaisivat enemmistön.

Väkivaltaisuuksien jälkeen siviilihallinnon edustaja Sudan’s Professionals Association SPA ilmoitti, että neuvottelut on pantu jäihin.

Nettiyhteydet katkaistiin

Videoiden leviäminen Salahin esiintymisestä mielenosoituksessa on osoittanut internetin voiman.

Raskauttavien videoiden leviämisen estämiseksi sotilasneuvosto sulki mobiilidataverkon koko maassa, ja nyt vain wifi-yhteydet toimivat Sudanissa. Sotilasneuvoston mukaan netti on uhka kansalliselle turvallisuudelle, ja siksi verkkoyhteydet on pantu poikki.

Valtavat mielenosoitukset järjestettiin nimenomaan internetin kautta, ja verilöylyn jälkeen juuri verkon kautta olisi ollut helpointa levittää Sudanin ulkopuolelle tietoa Khartoumin tapahtumista.

Verkkoyhteyksien katkaiseminen osaltaan selittää, miksi uutisointi Sudanista on ollut vähäistä – tietoa on hankala saada ja vaikea varmistaa paikan päällä. Sudanissa media on sotilasneuvoston kontrollissa, ja paikallisissa tiedotusvälineissä puhutaan vain mielenosoitusten lopettamisesta, ei väkivallasta.

Tietoa Sudanin väkivaltaisuuksista on tihkunut vähän ulkomaille. Viime viikolla Keniassa asuvat sudanilaiset osoittivat mieltään demokratian puolesta. Nairobin poliisi hajotti kynttiläprotestin kyynelkaasulla. Dai Kurokawa / EPA

Aktivistit ovat nyt riippuvaisia tekstiviesteistä ja puheluista, joiden avulla he yrittävät saada mielenosoituksia taas järjestettyä. Whatsappin kaltaisten sovellutusten ollessa poissa käytöstä massaviestien lähettäminen ei kuitenkaan onnistu.

Jos ja kun verkkoyhteydet lopulta kytketään päälle, verilöylyn oikeat mittasuhteet selviävät.

Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin ulkomailla levinnyt laajasti #BlueForSudan-kampanja, jossa monet julkkiksetkin ovat vaihtaneet profiilikuvansa siniseksi Sudanin tilanteen nostamiseksi esille.

Kampanjan aloittivat yhden verilöylyn uhrin, Mohammed Mattarin ystävät. Mattar oli tullut Khartumiin todistamaan uutta Sudania, mutta hän kuoli sotilaiden luoteihin.

Sudanissa harva on edes kuullut tästä kampanjasta.

Perhe haluaa lähettää Salahin ulkomaille

Samoihin aikoihin kun netti suljettiin, Alaa Salahin talon ulkopuolella alkoi liikkua outoja ihmisiä. Samat autot alkoivat ajaa jatkuvasti naapuruston ympäri.

– Aina kun menen ulos, tuimat miehet tuijottavat, Salah sanoo.

Viimeisten kahden viikon aikana monia aktivisteja on pidätetty ja tapettu.

Nyt Salahin vanhemmat pelkäävät tyttärensä turvallisuuden puolesta. Vanhemmat ovat sanoneet, että Salahin pitäisi lähteä ulkomaille, kunnes tilanne rauhoittuu. Mutta hän ei suostu pelkäämään.

Alaa Salah sanoo, ettei suostu pelkäämään painostuksesta huolimatta. Liselott Lindström/Yle

Salah sanoo, että jos hän olisi pelännyt, hän ei olisi alun perinkään lähtenyt ulos osoittamaan mieltään.

– Kun aloitimme mielenosoitukset, vastustimme brutaalia diktaattoria. Odotimme väkivaltaa, odotimme jopa kuolemaa. Osoitimme mieltä niillä ehdoilla, Salah kertoo.

Hänestä Sudan muistuttaa jälleen paljon Omar al-Bashirin aikaista diktatuuria. Kysymys Salahin omista tulevaisuudenhaaveista saa nuoren naisen vakavaksi.

– En nyt ajattele itseäni, vaan koko maata. Mietimme nyt, miten pääsemme tästä yli ja eteenpäin. Kun saamme siviilihallinnon, voimme rakentaa sitä Sudania, josta unelmoimme, Salah sanoo.

