Toronto Raptorsin voittojuhlassa ammuttu - kahdelle vakavia vammoja

NBA-koripallojoukkue Toronto Raptorsin mestaruusjuhlassa on ammuttu. Toronton poliisi kertoo Twitterissä, että kaksi ihmistä on haavoittunut.

Kaksi ihmistä on lisäksi otettu kiinni ja kaksi asetta on löydetty. Poliisin mukaan toinen ampumisen uhreista on nainen. Ampuminen tapahtui maanantaina iltapäivällä paikallista aikaa ja poliisi tutkii tapausta.

Medialähteiden mukaan mukaan Toronton voitonparaatia oli seuraamassa noin 1,5- 2 miljoonaa ihmistä.

Bussit kuljettivat pelaajia ja heidän perheitään paraatissa hyvin hidasta vauhtia, koska tungos oli väen paljoudesta johtuen valtava, kertoo Reuters. Pelaajat, kuten NBA-finaalien arvokkaimmaksi pelaajaksi nimetty Kawhi Leonard, suihkuttivat shamppanjaa yleisön joukkoon.

Ampuminen tapahtui Nathan Phillipsin aukiolla, joka oli täynnä juhlivia faneja. Sadat ihmiset hajaantuivat paikalta kuullessaan laukauksia.

Washington Postin mukaan Kanadan pääministeri Justin Trudeau oli lavalla puhumassa ampumisen aikoihin.

Voitonjuhlat keskeytettiin ampumisen jälkeen joksikin aikaa.

Juhlat alkoivat kymmeneltä ja Raptorsin pelaajat saapuivat paikalle kahden jälkeen. Pelaajat tulivat paikalle odotettua myöhemmin, sillä väentungos oli tukkinut tiet, Washington Post kertoo.

Kanadalaiset kaikkialta maasta ovat Reutersin mukaan juhlineet Toronto Raptorsin ensimmäistä NBA-voittoa maassa, joka perinteisesti tunnetaan rakkaudesta jääkiekkoon.

Lähteet: Reuters