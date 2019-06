Egyptin entinen presidentti Muhammad Mursi on haudattu Kairossa.

Hautajaisissa Kairon läntisessä Nasrin kaupunginosassa oli läsnä Mursin perhe.

Viranomaisten mukaan 67-vuotias Mursi kuoli maanantaina sydänkohtaukseen oikeudenistunnossa Kairossa. Hän oli oikeudessa vastaamassa vakoilusyytteisiin, jotka liittyivät hänen hallintonsa väitettyihin yhteyksiin palestiinalaisten Hamas-järjestöön.

Mursi puhui maanantain istunnossa viiden minuutin ajan valamiehistölle. Hän sai sairauskohtauksen istunnon tauolla, ja hänet todettiin kuolleeksi sairaalassa.

Ihmisoikeusjärjestöt vaativat selvitystä Mursin kuolemasta.

Egyptin turvallisuujoukot valvoivat hautausmaata, jonne Egyptin entinen presidentti Muhammad Mursi haudattiin Kairossa. Khaked Elfiqi / EPA

Amnesty International vaati Egyptin viranomaisilta puolueetonta, läpikohtaista ja avointa tutkimusta Mursin kuolemasta ja oloista vankeudessa. Human Rights Watch sanoi, että Mursi ei ollut vuosiin saanut riittävää terveydenhoitoa.

Mursi vietti suuren osan vankeudestaan eristyksissä

Maaliskuussa 2018 ryhmä brittiläisiä parlamentaarikkoja varoitti, että Mursin vankeus ei vastannut kansainvälisiä standardeja ja saattaisi johtaa tämän ennenaikaiseen kuolemaan.

Egyptin ensimmäinen vapailla vaaleilla valittu presidentti syrjäytettiin sotilasvallankaappauksessa vuonna 2013. Kaappausta edelsivät laajamittaiset mielenosoitukset islamistisen Muslimiveljeskunnan riveistä nousseen Mursin hallintoa vastaan.

Vallankaappaus nosti vallan kahvaan Egyptin nykyisen presidentin, Abdel Fattah al-Sisin. Muslimiveljeskunta kiellettiin, ja turvallisuusjoukot tukahduttivat kovaotteisesti Mursin kannattajien mielenosoitukset.

Mursi on ollut vankeudessa siitä asti, ja häntä vastaan on käyty useita oikeusjuttuja, joissa häntä on syytetty muun muassa vakoilusta Iranin, Qatarin ja Hamasin hyväksi.

Diabetesta sairastanutta Mursia pidettiin usein eristyksissä eikä hän saanut juuri ottaa vastaan vieraita.

Mursin perhe sai vierailla hänen luonaan vain kolme kertaa. Viimeksi Mursi näki perhettään syyskuussa 2018.

Muslimiveljeskunnan poliittinen siipi, Vapaus ja oikeus -puolue, syytti viranomaisten tappaneen Mursin tahallisesti ja hitaasti.

Aiheesta aiemmin:

Egyptin entinen presidentti Mohammed Mursi on kuollut 17.6.2019

Egyptin entisen presidentin Mursin 25 vuoden tuomio pysyy voimassa 16.9.2017

Egyptin oikeus vahvisti 20 vuoden vankilatuomion ex-presidentti Mursille 22.10.2016

Aiheesta muualla:

BBC: Mohammed Morsi: Egyptian ex-leader is buried after court death 18.6.2019 (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: AP, Reuters