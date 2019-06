Mies huomasi, että oma soutuvene on myynnissä Tori.fissä: "Onhan se mykistävä kokemus" – näin härskisti venevarkaat toimivat nykyisin

Viljakkalassa Ylöjärvellä asuva Matti Hyypöläinen selaili Tori.fistä soutuveneitä, kun hän teki yllättävän löydön. Ilmoituksissa tuli oma soutuvene vastaan.

– Onhan se mykistävä kokemus, kun kauppaa tehdään omalla veneellä.

Hyypöläisen soutuvene ei ole miehen omien sanojen mukaan "maailman kaunein", joten hintapyyntö siitä oli 150 euroa. Vene oli valokuvattu samassa rannassa, jossa se oli säilössä.

Hyypöläinen teki ilmoituksen poliisille. Sitten hän otti yhteyttä myyjään ja kertoi ostavansa veneen.

– Sovin oston ja sovittiin tapaaminen rantaan. Myyjä ei kuitenkaan tullut paikalle.

Hyypöläinen vei veneensä kotiin, eikä ole enää jättänyt sitä rantaan. Hän on kuullut, että samasta rannasta on viety ainakin kolme soutuvenettä samalla tavalla. Lisäksi yhden vene on ollut myynnissä verkossa.

Hyypöläinen kehottaa selailemaan ilmoituksia, jos oma vene tulee vastaan.

– Tämä on härskiä toimintaa.

Varas ei välttämättä enää fyysisesti koske tavaraan, vaan ottaa kuvan ja myy sen netissä. Huijattu ostaja käy hakemassa veneen rannasta.

Osa veneistä myydään omalta venepaikalta

Sisä-Suomen poliisilaitos vahvistaa, että alueella on ollut useita venehuijauksia. Rikoskomisario Ossi Kaario sanoo, että vastaavia juttuja on ollut viime vuosina ympäri Pirkanmaata.

– Usein tekotapana on se, että vene varastetaan jostain rannalta rikkomalla lukko, ketju tai köysi ja vene siirretään usein vain muutamien satojen metrien päähän. Tämän jälkeen venevaras laittaa joko ilmoituksen jollekin myyntipalstalle tai vastaa veneen ostoilmoitukseen.

Keijo Salokangas / Yle

Toisinaan venevaras menee Kaarion mukaan veneen luo ostajan kanssa ja ottaa rahat vastaan ja poistuu.

– On myös tapauksia, ettei venettä ole ollenkaan varastettu ja rannassa oleva lukitsematon vene myydään sen omalta venepaikalta.

Hyypöläisen tapauksessa oli kyse juuri tästä.

Venevaras tunnusti, mutta tekijöitä useita

Kaarion mukaan Länsi-Pirkanmaan venevarkauksista otettiin viikonloppuna epäilty henkilö kiinni. Hän on juuri nyt parhaillaan pidätettynä. Hän on tunnustanut syyllisyytensä näihin epäiltyihin rikoksiin.

– Ympäri Pirkanmaata on useita vastaavaa tekotapaa käyttävää rikollista ja heitä jää säännönmukaisesti kiinni, Kaario sanoo.

Enimmillään varkaat ovat pyytäneet 500 euroa, yleensä käsiraha on ollut pienempi.

– Näissä jutuissa on se ongelma, kuten anastusrikosten osalta ylipäätään, että menetettyjä rahoja ei saada palautettua sillä rahat käytetään hyvin nopeasti.

Miten varkauksia voi ehkäistä?

Poliisi neuvoo ottamaan veneen runkonumeron talteen ja kuvaamaan veneensä.

– Kunnollinen lukitus sekä pohjatapin ja airojen poisvienti veneeltä voi ehkäistä venevarkauksia. Veneen ulkopuolinen yksilöivä merkitseminenkin voisi ehkäistä varkauden, Kaario sanoo.

Mikäli omistaja huomaa veneensä varastetuksi, voi veneen löytää rannalta muutamien satojen metrien etäisyydeltä. Venevarkaudesta on syytä tehdä rikosilmoitus, jonka voi tehdä myös sähköisesti. Ilmoitukseen kannattaa Kaarion mukaan liittää mahdollinen kuva varastetusta veneestä sekä ilmoittaa veneen runkonumero ja muut yksilöivät tiedot.

Matti Hyypöläinen on tyytyväinen, että epäilty on löytynyt. Hän pohtii, että veneiden rekisteröiminen voisi ehkäistä varkauksia.

– Olisin valmis maksamaan parikymppiä, että vene rekisteröitäisiin ja pitäisi olla samat luovutuspaperit kuin auton myynnissä.