Tuhansia kotimaisia videoita poistettiin viime vuonna Youtubesta – Uusi laki vaikeuttaa tekijänoikeuksien valvontaa

Esimerkiksi Pikku Kakkosen ohjelmia on ladattu laittomasti Youtubeen. Arkistokuva on Tiedonjyvä -ohjelmasarjasta, joka nähtiin Ylellä tänä keväänä. Yle

Valtaosa poistetusta sisällöstä on kotimaisia televisiosarjoja ja elokuvia, mutta seassa on myös musiikkia ja äänikirjoja.

Kotimaisten aineistojen tekijänoikeuksia valvova Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK poisti viime vuonna videopalvelu Youtubesta 3 576 videota.

TTVK:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala kertoo, että poistettujen videoiden määrä on viime vuosina laskenut, koska laittomasti jaetun kotimaisen aineiston määrä on vähentynyt ja sisällön poistamisesta on tullut aiempaa monimutkaisempaa.

TTVK ei voi poistaa sellaisia sisältöjä, jotka ovat tekijänoikeusrajoitusten piirissä. Tällaisia sisältöjä ovat esimerkiksi parodiat tai sitaatit.

Käytännössä Youtube-videon poistaminen, eli alasotto, tehdään niin, että oikeudenhaltija ilmoittaa loukkauksesta TTVK:lle, joka poistaa videon palvelusta. TTVK on sitoutunut siihen, että se ei käytä väärin saamiaan oikeuksia.

– TTVK edustaa aina oikeudenhaltijaa, jonka nimissä alasotto tehdään. Meillä ei ole oikeutta poistaa sieltä mitään muuta aineistoa.

Valtaosa poistetuista videoista on kotimaisia televisiosarjoja ja elokuvia, mutta seassa on myös musiikkia ja äänikirjoja. Esimerkiksi Yle pyytää monesti poistamaan Youtubeen ladattuja Pikku Kakkosen ohjelmia, koska niitä ei sopimusten mukaan saa jakaa verkossa.

Musiikisisältöjen tekijänoikeuksia valvovat yleensä levy-yhtiöiden kansainväliset kattojärjestöt.

Sivustojen valvonta vaikeutunut

Youtube-videoiden poiston lisäksi TTVK lähetti viime vuonna yli 200 muuta poistoilmoitusta laittoman sisällön jakamisesta. Pyynnöt koskevat usein ulkomailta käsin toimivia sivustoja, jotka julkaisevat tekijänoikeuksia loukkaavaa sisältöä, kuten kotimaisia av-sisältöjä ja oppikirjoja.

– Silloin yritämme saada koko sivun alas. Ensin pitää tutkia, mistä käsin sivusto operoi, mikä palveluntarjoaja sillä on taustalla ja löytyykö sivuston ylläpitäjän yhteystietoja. Valitettavan usein niitä ei löydy, Pihkala sanoo.

Pihkalan mukaan sivustojen valvonta on vaikeutunut viime vuoden toukokuussa voimaan astuneen Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen jälkeen. Tietosuojan tiukentunut tulkinta on vaikeuttanut esimerkiksi Whois-palvelun (siirryt toiseen palveluun) käyttöä. Whois on ICANN-organisaation ylläpitämä julkinen rekisteri, johon on kirjattu nettisivujen ylläpitäjiä ja heidän yhteystietojaan.

ICANNin väliaikaisratkaisuna tietoja on poistettu tai piilotettu rekisteristä, minkä vuoksi viranomaisten on vaikeampi selvittää, kuka on oikeasti sivuston takana. Jos yhteystietoja ei löydy, tietoa mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista tai muista rikkomuksista ei saada välitettyä ylläpitäjälle.

– Tästä ongelmasta ovat ilmoittaneet myös lääketeollisuus, tuotteiden tavaramerkinhaltijat ja lastensuojelun parissa työskentelevät, joilla on intressi valvoa verkon ympäristöä ja puuttua nopeasti sivustoilla olevaan asiattomaan aineistoon, Pihkala sanoo.

