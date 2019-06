Cocaa, granitaa ja syötäviä rolexeja – Tässä 3+1 reseptiä maailmalta viime hetken juhannusmenua miettivälle

Onko paniikki? Juhannusmenu ei ole vieläkään valmis ja tahdot muutakin kuin silliä ja makkaraa.

Älä hätäänny! Ylen toimittajat Jenna Vehviläinen, Maija Salmi ja Liselott Lindström kasasivat Italiasta, Espanjasta ja Ugandasta paikalliset vinkit, jotka taipuvat myös suomalaiseen juhannus- ja kesäpöytään.

Reseptien pitäisi onnistua kohtalaisen helposti perusvarustellussa keittiössä tai muurikkapannun äärellä.

1. Jos sääennuste pitää kutinsa, vaihda villapaita granitaan sisilialaisten hengessä – vaikka heti aamiaisella

Francesca Capoccia kertoo, että granita sopii virvokkeeksi oikeastaan mihin aikaan päivästä hyvänsä. Adriano Candiago

"Kesän hellepäiviä viilentääkseen italialaiset syövät perinteisen jäätelön lisäksi granitaa eli sorbetin kaltaista makeaa herkkua.

Granita on kotoisin Sisiliasta, mutta sitä syödään nykyään kaikkialla Italiassa. Sitä valmistetaan eri makuisia – suosituimpia ovat esimerkiksi sitruuna, pistaasi, manteli ja kahvi.

Perinteen mukaan erityisesti sisilialaiset lusikoivat granitaa aamupalaksi pehmeän pullamaisen briossi-leivoksen kanssa.

Rooman Pariolin kaupunginosassa sijaitsevassa sisilialaisessa kahvilassa barista Francesca Capoccia kuitenkin kertoo, että kesäisin granitaa syödään myös muulloin.

– Sitä voi syödä iltapäivällä välipalaksi tai aterioiden jälkeen jälkiruuaksi. Se toimii kuumalla mihin aikaan päivästä tahansa, Capoccia sanoo.

Oiva herkku siis myös Suomen juhannukseen – ainakin niille alueille, joilla pitäisi olla lämmintä."

Perinteisesti granitan kylkiäisenä nautitaan briossi-tyyppinen leivonnainen. Adriano Candiago

Sitruunagranita:

0,5 l vettä

0,5 l tuorepuristettua sitruunamehua

2,5 dl sokeria

Lisää sokeria kiehuvaan veteen hiljalleen, jotta se sulaa nesteeksi.

Anna seoksen jäähtyä ja sekoita se sitruunamehun kanssa laakeassa astiassa.

Pakasta seos ja sekoita sitä puolen tunnin välein.

Granita on valmista noin 3–4 tunnin päästä tai kun seos on sorbettimaista. Granitan on oltava kevyesti nestemäistä eli varo, ettet päästä sitä jäätymään.

Tarjoile lasista tai kupista lusikan kanssa.

2. Katalonian juhannukseen kuuluu ”hedelmäpulla”, joka nautitaan kuohuviinin kera – toimii myös sääennusteen pettäessä

Maria del Mar Perez asettelee hedelmäleipiä näytille Barcelonassa. Maija Salmi / Yle

"Juhannuksen perinneruokia mahtuu Espanjaan yhtä paljon kuin maassa on itsehallintoalueita.

Barcelonassa leipomossa työskentelevä Maria del Mar Perez nostaa suoraan uunista vitriiniin tuoreita, coca-nimellä tunnettavia juhannusleivonnaisia.

Coca de San Juan eli juhannusleipä näyttää suomalaisittain pullalta, jonka päälle on ripoteltu sokeria ja sokeroituja tai kuivia hedelmiä. Leivonnainen tehdään samasta taikinasta kuin jouluna syötävä Rosca del reyes eli jouluinen pullakranssi. Jos juhannuksen sää siis heittääkin joulusäiden tasolle, tämä pulla toimii mainiosti silloinkin.

Perezin työpaikalla yhden cocan päälle on pursotettu hedelmien päälle vielä vaniljakreemiä. Toisen päällä on ainoastaan sokeroitua ananasta ja kirsikoita.

Katalonialainen Perez tietää jo, miten cocansa nauttii.

– Juhannusaattona illallisen jälkeen ja perinteisesti cavan kanssa, hän sanoo ja viittaa Katalonian kansallisjuomaan eli cava-kuohuviiniin.

Perez vinkkaa, että leivoksen kyytipojaksi voi tarjota myös makeaa jälkiruokaviiniä, kuten moscatelia.

Leipomossa käytettävää reseptiä Perez ei suostu paljastamaan, mutta internetistä löytyy lukuisia erilaisia ohjeita. Myös muun muassa Alicantessa ja Menorcalla makea coca kuuluu juhannukseen, mutta esimerkiksi Alicantessa leipä on suolainen."

Hedelmäleivän pohja toimii niin jouluna kuin juhannuksena. Maija Salmi / Yle

Coca eli katalonialainen juhannusleipä (pinjansiemenillä ja vaniljakreemillä)

Vaniljakreemi:

1 kananmunankeltuainen

2,5 dl täysmaitoa

1 dl sokeria

0,5 dl maissijauhoja

1 vanilijatanko (tai 0,5 tl vaniljauutetta tai vanilijasokeria maun mukaan)

Taikina:

6,5 dl vehnäjauhoja

1,2 dl maitoa

10 g kuivahiivaa tai 30g tuorehiivaa

1 rkl suolaa

1 dl sokeria

3 munaa

85 g pehmeää voita

Päälle pinjansiemeniä (ja cocktail-kirsikoita tai muita mieluisia säilöttyjä tai sokeroituja hedelmiä, jos haluat) .

Kreemin valmistus:

Aloita kreemin tekeminen halkaisemalla vanilijatanko ja rapsuttamalla siemenet. Kaada maito kattilaan ja lisää siemenet.

Sekoita kulhossa munankeltuainen, jauhot ja sokeri. Vatkaa sekaisin.

Lämmitä vanilijamaitoa. Lisää jauho-munaseos. Keitä seosta sekoittaen hiljaisella lämmöllä, kunnes se saostuu. Varo, ettet polta sitä pohjaan.

Peitä kreemi kelmulla ja anna jäähtyä jääkaapissa. Jos mahdollista, kreemi kannattaa tehdä valmiiksi jo edellisenä päivänä.

Taikinan valmistus:

Tee taikina sekoittamalla kaikki ainekset kulhossa voita lukuun ottamatta. Vaivaa taikina hyvin ja annan sen tekeytyä kymmenen minuuttia. Lisää joukkoon voi ja vaivaa taikina hyvin. Anna kohota niin kauan, että taikina on kaksinkertainen.

Kauli taikina noin 1 senttimetrin paksuiseksi levyksi uunipellille. Tärkeää on, että reunat ovat pyöreät.

Pursota päälle vaniljakreemi ja ripottele pinjansiemet.

Paista uunissa 190–200 asteessa n. 30–35 minuuttia. Anna jäähtyä ja nauti.

3. Itä-Afrikassa rolexi pannaan suuhun eikä ranteeseen – illan tullen muurikalla paistuu herkullinen chapatileipä

Ugandan pääkaupungissa Kampalassa rolexiständiä pitävä Ashraf näyttää valmiin rolexin. Erik Nyström

"Itä-Afrikan keittiössä on vahva intialainen läsnäolo. Masalatee, papucurry ja chapatileivät kuuluvat monen päivittäiseen ruokavalioon Keniassa.

Itä-Afrikan kadunvarsissa chapatileipiä myyvät mamat ovat pelastaneet monia nälkäisiä työpäiviä ja bussimatkoja.

Ugandassa chapatileipiä on tuunattu vielä seuraavalle tasolle. Siellä ne täytetään kananmunalla ja kasviksilla ja rullataan – ja näin syntyy katuruokien itäafrikkalainen kuningas Rolex. Se on täydellinen kiireisen ihmisen aamupala, välipala, lounas, illallinen tai iltapala.

Chapatileivät ovat todella yksinkertaisia, ja niiden herkullisuuden salaisuus on tietenkin runsas öljyn määrä. Leipiä voi paistaa paistinpannulla, mutta suurin osa kadunvarsien myyjistä paistaa chapatit kivihiilten lämmittämällä muurikantapaisella rautapannulla.

Toinen salaisuus on taikinan notkeudessa. Sitä pitää vaivata tarpeeksi pitkään, jotta taikinasta syntyy kiinteä pallo, joka irtoaa kulhosta.

Myös kaulintavaihe on kriittinen. Taikinapallukoita kauliessa kannattaa taitella taikinaa useaan otteeseen, jotta lopputuloksena on monikerroksinen litteä leipä."

Chapatileivät:

5 dl vehnäjauhoja

2 dl vettä

2 tl sokeria

30 grammaa voita tai margariinia

0,5 dl öljyä

Hyppysellinen suolaa

Öljyä paistamiseen

Lopuksi rolexi rullataan. Taustalla näkyy chapatileipien pallerot. Erik Nyström

Rolex-täyte:

2 kananmunaa

Puolikas pilkottu sipuli

1 pilkottu tomaatti

1 pilkottu chili tai pieni paprika

Korianteria

Suolaa

Sekoita jauhot, sokeri ja suola kulhossa. Vaivaa margariini jauhoseokseen.

Lisää kylmä vesi ja vaivaa kunnes taikina on notkea ja irtoaa kulhon reunoista.

Vaivaa öljy taikinaan, peitä kelmulla ja laita jääkaappiin lepäämään noin 20 minuuttia.

Jaa taikina biljardipallon kokoisiin palleroihin

Kauli taikinapallot noin ruokalautasen kokoisiksi, parin kolmen millin paksuisiksi ympyröiksi useasti taitellen.

Paista chapatit öljyssä kuumalla muurikalla. Käännä, kun leipään ilmestyy ilmakuplia.

Jos haluat tehdä leivistä vielä rolexin, sekoita kananmunat ja suola kulhossa.

Kaada seos muurikalle ja paista kuin munakas.

Nosta munakas chapatin päälle ja lisää pilkotut kasvikset. Ne voi myös lisätä jo kananmunaseokseen jos haluaa ne kypsänä.

Rullaa täyte chapatileipään.

Rolexi valmiina rullattavaksi. Erik Nyström

+ 1 Maailma on täynnä erilaisia pappilan hätävaroja – inspiroidu globaaleista sotkuista

Jos pitäisi päästä todella helpolla, voi vielä hakea tarjoiluinspiraatiota yleisistä maailmanpoliittisista sotkuista.

Viime aikoina on erityisesti ollut esillä vanha kunnon brittijälkiruoka Eton mess, Etonin sotku. Se on tiettävästi lähtöisin Etonin eliittikoulusta, jota on käynyt esimerkiksi Britannian pääministeriksi pyrkivä Boris Johnson.

Juuri Britanniassa vierailleelle presidentti Donald Trumpille tarjoiltiin uutisraporttien mukaan (siirryt toiseen palveluun) Eton messiä pääministerin virka-asunnossa järjestetyllä lounaalla. Perinteisten mansikoiden sijaan Downing Street 10:ssä tarjolla oli persikasta tehty versio.

Fiiniin henkeen katettu Eton mess. Cristopher Jones / AOP

Internetistä löytyy lukuisia eri tavalla muunneltuja Etonin sotkun ohjeita, mutta herkun perusperiaate on yksinkertainen:

mansikoita,

kermavaahtoa (sokeria ja/tai vanilijasokeria makeutukseksi)

ja murennettuja marenkeja

Sekoitetaan ja laitetaan tarjoiluastiaan tai jälkiruokakulhoihin, koristellaan mielen mukaan.

Marenkeja saa valmiina ja mansikan voi vaihtaa omasta mielestä sopivaan marjaan tai vaikka jo ylempänä mainittuun persikkaan.

Filippiiniläinen kesäherkku halo halo on kokoelma sitä sun tätä. Yooran Park / AOP

Eksoottisempi ja haastavampi sotku löytyy vaikkapa Filippiineiltä, jossa tunnetaan kylmä jälkiruoka nimeltä halo halo.

Siinä jäämurskan kaveriksi tulee muun muassa tai esimerkiksi riisiä, hyytelöä, makeutettuja papuja, kookosta eri muodoissaan, hedelmiä, kondensoitua maitoa, violetista jamssista tehtyä sekoitusta, tapioka-helmiä ja jäätelöä. Netistä löytyy ohjeita, joissa on vaikkapa bataattia ja banaania. Olennaista on, että halo halo on sokerisen makeaa.

Joten siitä vaan veivaamaan kaikenlaisia mieluisia ainesosia kasaan.

Rentoa juhannusta!