EU:n vieraslajiluettelo täydentyi uusilla haitallisilla lajeilla: mukana haisujumaltenpuu ja Suomen kalalajeja uhkaava aurinkoahven

Kuvan siniakaasia on kuvattu Espanjassa. Uusista vieraslajeista Suomessa esiintyy kuitenkin todennäköisesti vain aurinkoahven, joita on päästetty vapaaksi akvaarioista.

Kuvan siniakaasia on kuvattu Espanjassa. Uusista vieraslajeista Suomessa esiintyy kuitenkin todennäköisesti vain aurinkoahven, joita on päästetty vapaaksi akvaarioista. Cum Okolo / Alamy Stock Photo / AOP

Aurinkoahvenia on päästetty akvaarioista lampiin ainakin Varsinais-Suomessa.

EU:n luetteloa haitallisista vieraslajeista on jälleen täydennetty. Aiemmin 49 lajia sisältäneessä luettelossa on lisäyksen jälkeen yhteensä 66 lajia, joiden maahantuonti, myynti, kasvatus, käyttö ja ympäristöön päästäminen on kiellettyä koko EU:n alueella.

Uusia luetteloon lisättyjä kasvilajeja ovat muun muassa siniakaasia, haisujumaltenpuu, oranssivarrasheinä ja japaninhumala. Lisäksi luetteloon päätyi kaloista aurinkoahven ja juovakorallimonni, linnuista pihamaina ja laakamadoista uudenseelanninlattana.

Suomessa uusista eläinlajeista tavataan luontoon levinneenä todennäköisesti vain aurinkoahvenia, joita on akvaarioista päästetty useaan lampeen ainakin Varsinais-Suomessa.

Voimakkaana kilpailijana aurinkoahven uhkaa levitessään alkuperäisiä kalalajejamme ja muuta vesieliöstöä. Saaliiksi saatua aurinkoahventa ei saakaan päästää takaisin vesistöön.

Lue lisää:

Maanteiden varsia niitetään taas näkyvyyden parantamiseksi – lupiinejakaan ei säästetä, sillä ne valtaavat liikaa alaa muilta kasveilta

Tämä aggressiivinen merenpohjan vieraslaji on levinnyt jo Perämerelle asti – Mustatäplätokkoa ei voi pysäyttää, mutta olisiko siitä ruokakalaksi?

Vieraslajiasiantuntijan neuvo: Nyt keräämään lupiinikimppuja ja näivettämään kurtturuusuja